Farida-saken avgjort i Høyesterett

For seks år siden ble den nå 15 år gamle Farida Khurami og familien hennes tvangsutsendt fra Norge til Afghanistan.

Siden den gang har familien forsøkt å få komme tilbake til Norge.

I dag falt dommen fra Høyesterett. De valgte å forkaste anken, og dermed blir avgjørelsen fra lagmannsretten stående.

Lagmannsretten avgjorde i juni i fjor at Utlendingsnemnda (UNE) hadde handlet rett da de tok flyktningstatusen bort fra Farida og familien hennes.

15-åringen får derfor ikke komme tilbake til Norge.

Forkastet anken fra familien

– Lagmannsretten hadde lagt til grunn at UNEs vedtak om opphør av flyktningstatus for en familie fra Afghanistan var gyldig, skriver Høyesterett i et sammendrag.

Der fortsetter de med å skrive at spørsmålet for Høyesterett bare var om lagmannsretten hadde bygget på en riktig forståelse av utlendingsloven.

– Høyesterett var enig i lagmannsrettens forståelse og forkastet anken fra familien.

Kom til Norge i 2011

Farida og moren Noorya kom til Norge i 2011. Året etter kom også faren, Hafiz, til landet. De bosatte seg på Dokka i Innlandet, hvor de ble godt integrert i lokalsamfunnet.

Ifølge Noorya dro hun fra Afghanistan fordi familien hadde brutt med henne. Årsaken var at hun rømte fra et tvangsekteskap med en eldre mann.

Norske utlendingsmyndigheter trodde ikke på denne historien, som ble oppgitt som grunnlag for asylsøknaden.

12. februar 2015 ble familien hentet av politiet og sendt tilbake til Afghanistan. Det førte til sterke protester fra lokalbefolkningen på Dokka.

Da Farida ble sendt til Afghanistan for fem år siden hadde hun aldri vært i landet tidligere.

STØTTEGRUPPE: Farida og familien har en lokal støttegruppe som helt siden 2015 har jobbet hardt for å få den unge jenta og familien hennes tilbake til Norge og Dokka. De har fulgt saken siden starten. Foto: Arne Sørenes / NRK

Flere rettsrunder

Helt siden familien ble sendt ut av Norge har de forsøkt å komme tilbake igjen. Med hjelp fra støttegruppa på Dokka har de vært gjennom fem runder i retten.

Først vant familien i både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett. Men så fattet Utlendingsnemnda et nytt vedtak mot familien, og dermed startet enda en ny rettsrunde.

Familien har tapt de nye rettsrundene i både tingretten og lagmannsretten.

UNDERVISNING PÅ NORSK: Dette bildet er fra Afghanistan og tatt i 2018. Farida har norske skolebøker. Foto: Privat

Senest i fjor sommer kom Lagmannsretten frem til at Utlendingsnemnda (UNE) handlet rett da de tok flyktningstatusen bort fra Farida og familien hennes.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har engasjert seg i saken, som såkalt «partshjelp». Årsaken er at FN mener at Norge i denne saken bryter flyktningkonvensjonen.

En konvensjon Norge har forpliktet seg til å etterleve.