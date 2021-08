Kvinnerettsaktivist i Afghanistan: – Jeg er i sjokk og livredd

«Asal» er ikke hennes fødenavn. NRK kjenner hennes identitet og arbeid, men har valgt å anonymisere «Asal» på grunn av trusselbildet mot henne og familien.

– Det som skjer i Afghanistan og Kabul er konsekvensen av at USA og verden forlot oss igjen, og lar Taliban kontrollere alle provinser og ødelegge alt som er oppnådd, sier kvinnerettsaktivisten til NRK.

Hun beskriver situasjonen i landet som svært kritisk. Over hele Afghanistan er folk på flukt.

– Alle forlater hjemmene sine og prøver å finne et trygt og bedre sted å bo, sier «Asal».

Bildene av Taliban-krigere i presidentpalasset har rystet henne og folket. Det er ingen jeg kjenner i Afghanistan som ønsker å bli styrt av Taliban, sier «Asal».

Tv-kanalen Al Jazeera har vist video av en større gruppe Taliban-krigere inne i presidentpalasset i Kabul.

– Mine venner sendte meg videoen av Taliban-krigerne i palasset. De gråt og sa at nå har vi mistet alt.

Hun forteller at veldig mange av dem hun har sett på flukt i landet den siste tiden er kvinner og barn. Det samme sier FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– Vi er særlig bekymret for hvilke følger konflikten får for kvinner og barn. Rundt 80 prosent av de nærmere 250.000 sivile som er drevet på flukt siden slutten av mai, er kvinner og barn, sier talsperson, Shabia Mantoo, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Taliban har ikke forandret seg

Fakta om Taliban Ekspandér faktaboks * Etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning. * Grep makten i Afghanistan i 1996. * Støttes hovedsakelig av den største etniske gruppen, pasjtunerne. * Styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001. * Ble i mange år ledet av mulla Omar, som døde i 2013. Dødsfallet ble først kjent to år senere. * Akhtar Mansour overtok som leder, men ble drept i et amerikansk bombeangrep i 2016. * Haibatullah Akhundzada er i dag Talibans øverste leder. * Mulla Omars sønn, mulla Mohammad Yaqoob, er øverste militære leder. * Sirajuddin Haqqani leder det såkalte Haqqani-nettverket, som har en sentral rolle i finansieringen av Taliban. * Mulla Abdul Ghani Baradar leder Talibans politiske kontor og har vært sentral i forhandlingene med USA og regjeringen i Kabul som har funnet sted i Doha. * Abdul Hakim Haqqani har ledet Talibans forhandlingsdelegasjon. * Sher Mohammad Abbas Stanikzai satt i regjeringen sist Taliban hadde makten i Kabul og har lenge fungert som gruppens «utenriksminister». (Kilde: Al Jazeera, NTB)

En tredel av Afghanistans befolkning har nå mistet matvaresikkerheten, ifølge Verdens matvareprogram (WFP) og 2 millioner barn er avhengige av nødhjelp. Vi frykter at vi ennå ikke har sett det verste, sa WFPs talsperson Tomson Phiri.

Ifølge Reuters sier en talsperson for Taliban at islamistgruppen vil respektere kvinners rettigheter i landet. Søndag understreket talsmannen at kvinner skal ha tilgang til utdanning og arbeid. De skal også få lov til å bruke hijab og forlate husene sine alene.

Det stemmer ikke med virkeligheten i Afghanistan, sier kvinneaktivisten.

– Taliban sa til media at de lot kvinner fortsette utdannelsen og fortsette å jobbe, men sannheten er en annen. Jeg har møtt mange som er drevet på flukt fra andre provinser. De sier at Taliban ikke har forandret seg.

I provinser der Taliban har tatt makten den siste tiden blir reklameplakater der kvinner er avbildet dekket til, forteller «Asal».

En mann maler over en vegg som avbilder kvinner i Kabul, Afghanistan søndag. Foto: Privat

Talibans kvinnesyn bekymrer også Flyktninghjelpen.

– Det er ikke tvil om at det blir svært utfordrende å fortsette med å videreføre likestilling, som er veldig sentralt for oss, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til NTB.

– Kvinner har mistet fremtidshåpet

Ifølge Time Magazine er det utbredt frykt i Afghanistan for at Taliban vil gjeninnføre sitt beryktede system for kjønnssegregering fra da gruppen styrte landet på slutten av 1990-tallet.

Da ble jenter og kvinner nektet både jobb, stemmerett og utdanning. Situasjonen rundt kvinners rettigheter var også sentral i den vestlige retorikken da USA invaderte i 2001. Afghanistan har lenge blitt betegnet av eksperter som et av de farligste landene i verden for kvinner.

– Kvinner har mistet fremtidshåpet i Afghanistan. De tvang folk i de nordlige provinsene til å gi dem mat. De tar folks hjem og bruker det til sine militære formål. Fra oppdateringene jeg har fått fra Herat, Kunduz og Takhar, er de ikke klare til å la kvinner gå på jobb. Taliban forbød også kvinner ​​å gå på universitetet, sier Asal.

Taliban-krigere i Herat, som de tok kontroll over torsdag 12. august. Tidlig søndag morgen tok de over Jalalabad etter forhandlinger. Foto: Hamed Sarfarazi / AP

Hun forteller at alle hun kjenner nå lever i frykt. Spesielt kvinnene.

– Alle jeg snakker med gråter. Dette er veldig tøft, særlig for oss kvinner. Vi har blitt vant til å kunne jobbe og bevege oss fritt ute alene, uten menn eller familie som følger oss.

– I sjokk og livredd

Ifølge FN er over 550.000 personer tvunget på flukt i Afghanistan siden starten av året. Tallet vil trolig øke som følge av Talibans offensiv den siste tiden.

«Asal» forteller om kaos i gatene. Flere skal være drept natt til mandag, og mange er skadet, sier hun. Selv frykter hun for hva som kan skje med henne som kvinneaktivist under et Taliban-styrt Afghanistan.

– I forbindelse med mitt arbeid har jeg blitt truet flere ganger av menn, grupper, ekstremister og opprørere, som trodde jeg spionerte for andre nasjoner. At jeg samarbeidet for å fremme den vestlige kulturen og at jeg ønsker å holde afghanske kvinner og familier borte fra Islam og sharialovene.

«Asal» forteller at hun og familien har et dypt ønske om og blir værende i landet, men med tanke på situasjonen ønsker de ikke å betale den ultimate prisen.

Hun oppholder seg på hemmelig sted. Hun frykter hennes arbeid for å styrke kvinners rettigheter og livssituasjon gjør henne og familien til et mål for Taliban.

– Jeg er i sjokk og livredd. Jeg tenkte aldri at situasjonen kunne bli så ille og farlig som nå. Jeg frykter min og familiens sikkerhet er truet fordi jeg jobber for å bedre kvinners levekår.

Frykten for kvinnenes fremtid i landet deles av Kaisa Markhus. Hun er landdirektør i Ascend Athletics, en organisasjon i Kabul som tilbyr sport for jenter i Afghanistan.

– Vi har brent alle papirer som inneholder opplysninger til jentene, for å passe på deres sikkerhet, sier Markhus.

Etter regjeringen opplyste om at de overgir makten i Kabul til islamistgruppen Taliban, begynte organisasjonen Ascend Athletics å brenne dokumenter for å beskytte ansatte og jentene de hjelper. Foto: Privat

– Redd for familien min

– I tillegg til disse truslene er jeg den eneste personen som er ansvarlig for alle familieutgiftene ettersom søsknene mine er studenter og min far og mor ikke jobber. Om jeg mister jobben og ikke kan tjene penger på grunn av Taliban vil jeg uansett dø uten at Taliban dreper meg.

Nå prøver «Asal» å finne en fluktvei ut av Afghanistan for seg og familien før det er for sent. Men alle grensene er stengt. Hennes eneste håp er å få plass i spesialprogrammet for afghanere i Canada.

Folk på flyplassen prøver å komme seg ut av Kabul og Afghanistan

– Jeg er veldig redd for familien min og vil ikke utsette dem for enda mer fare på grunn av meg og mitt arbeid, sier aktivisten.

Norge har sammen med Estland tatt initiativ til et krisemøte i FNs sikkerhetsråd for å vurdere situasjonen i Afghanistan. Fra norsk side vil fokuset være å samle medlemslandene rundt et felles budskap til den afghanske overgangsregjeringen om å ivareta menneskerettigheter og humanitærretten i landet.

– På lengre sikt er jeg bekymret for situasjonen for menneskerettighetene og for rettighetene og mulighetene for jenter og kvinner i Afghanistan, sier Ine Eriksen Søreide (H) Søreide.

Taliban-soldater står vakt utenfor flyplassen i Kabul mandag morgen. Foto: STRINGER / Reuters

Bønn til verdenssamfunnet

«Asal» sier det er vanskelig for det afghanske folket å tro og håpe på hjelp fra det internasjonale samfunnet. Fordi de internasjonale troppene trakk seg tilbake så raskt er forventningene om bistand lave, sier hun.

– De forlot oss uten å tenke på barna, kvinnene og folket. Alle våre forventninger, håp og drømmer hvilte på det internasjonale samfunnet. Nå er vi overlatt til oss selv. Vi er mer enn sinte.

Hun kommer med følgende bønn til verdenssamfunnet:

– Alt jeg kan si er at vi trenger nødhjelpstjenester og hjelp. Situasjonen for kvinner og barn er prekær, de har mistet alt de hadde. Vi prøvde i flere tiår på å komme dit vi var nå. Så mange mennesker fra og utenfor Afghanistan risikerte livet for å oppnå det vi har nå. Ikke forlat oss og ikke la dette gå til spille.