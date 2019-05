EU-velgere bombardert med falske nyheter før valget

Facebook skjerpet i mars i år reglene for politisk reklame før det forestående EU-valget. Politiske annonsører måtte blant annet bekrefte at de befinner seg i et EU-land og være åpne om identiteten sin.

Så sent som 13. mai opplyste selskapet at de hadde stengt flere falske italienske kontoer som har spredd falske nyheter og desinformasjon rettet mot velgerne.

Facebook ryddet opp etter å ha blitt tipset av det internasjonale aktivistnettverket Avaaz.

Flere hundre millioner eksponert

Overfor The Guardian opplyser Avaaz at de har varslet Facebook om totalt 500 mistenkelige grupper og sider på nettsamfunnet.

De falske kontoene har rettet seg inn mot Frankrike, Tyskland, Italia, Storbritannia, Polen og Sveits.

Foruten å spre desinformasjon og falske nyheter, har man også sett eksempler på at de har blitt brukt til å fremme innhold fra politiske partier, noe som strider med Facebooks regler.

Sidene som er stengt ned, har ifølge Avaaz hatt mer enn 500 millioner sidevisninger, noe som tyder på at et stort antall mennesker har blitt eksponert for innholdet.

– Ytre høyre kan kapre EU-valget og fylle Europaparlamentet med rasister, fanatikere og klimafornektere. Disse partiene later til å ha kommet fra intet, og nå leder de på meningsmålingene, skriver Avaaz i en pressemelding.

Gruppen viser til at falske videoer av innvandrergjenger som angriper politiet og artikler om at Notre-Dame skal gjenoppbygges med en minaret, har blitt spredd for å påvirke opinionen.

Landbruksside spredte rasistpropaganda

Avaaz sier til avisen at de har kartlagt franske brukerkontoer som sprer nazistisk innhold, tyske sider som sprer holocaustfornektelse og falske sider som promoterer ytre-høyre-partiet Alternativ for Tyskland.

I Italia har man sett eksempler på at det er blitt opprettet sider og grupper med tilsynelatende uskyldige temaer som fotball og sminke. Etter at de har opparbeidet seg en tilhengerskare, skifter sidene navn og profil og blir brukt til å fremme politisk innhold.

Et annet eksempel var en facebookside som omhandlet avl av storfe, men som etter kort tid begynte å fôre følgerne sine med falsk informasjon om innvandrere.

Kronerulling

Avaaz har ikke samarbeidet med Facebook, men har drevet selvstendige undersøkelser og overlevert funnene til selskapet.

Ved hjelp av en kronerulling på internett har de engasjert rundt 30 uavhengige journalister og etterforskere til å avsløre de falske kontoene.

– Vi synes Facebook så langt har vært flinke til å ta grep, men de skulle gjort en bedre jobb med å avsløre disse sidene selv. Vi er rundt 30 personer, mens de har over 30.000 ansatte i sitt sikkerhetsteam, sier Christoph Schott i Avaaz til avisen.

En del av sidene er fjernet av Facebook, men granskingen pågår fremdeles.

Valget til nytt EU-parlament finner sted fra 23. til 26. mai, og hvert medlemsland velger selv hvilken av disse dagene valget skal holdes. Nederland og Storbritannia er først ut, og det endelige resultatet er ventet søndag.