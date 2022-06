Etter over 150 timer på et hemmelig sted var juryen, i den største rettssaken i Frankrike siden 2. verdenskrig, klar til å avsi dommen

Den hovedtiltalte Saleh Abdeslam (32) er den eneste overlevende av de ti som angrep i Paris den 13. november 2015. Han ble kjent skyldig i terror og drap og dømt til livsvarig fengsel.

Abdeslam har tidligere forklart at angrepene på IS i Syria var årsaken, og Frankrike og vanlige franskmenn var målet.

– Vi påførte Frankrike den samme smerten som vi ble påført, sa han i rettssalen i september. Han nektet samtidig for å ha drept eller skadet noen i angrepet.

En spesialbygd rettssal med 500 plasser har blitt fylt dag etter dag i nesten ti måneder. I 15 andre saler var det videooverføring til dem som ikke fikk plass i hovedsalen.

300 advokater har representert 1765 pårørende og ofre.

Interessen for domsavsigelsen var minst like stor. Pårørende, pressefolk og andre ventet i timevis i kø for å komme inn i rettsbygningen. Midt i straffeutmålingen krasjet internettforbindelsen og forsinket opplesningen av dommene.

En spesialbygd rettssal sto klar da rettssaken startet i september. Foto: Francois Mori / AP

Til sammen 20 personer har stått tiltalt, men bare 14 av dem har møtt i retten. Fem av de tiltalte er regnet som døde, mens den siste sitter i fengsel i Tyrkia.

Alle utenom én ble kjent skyldig i alle tiltalepunktene.

Største angrepet siden krigen

130 mennesker ble drept. Blodbadet begynte da jihadister sprengte seg selv i luften utenfor nasjonalstadionet Stade de France, der Frankrike spilte landskamp mot Tyskland.

Deretter kjørte væpnede terrorister i gatene i den franske hovedstaden. De skjøt mot gjester som satt på terrassene foran kafeene og restaurantene i byen. Det var uvanlig mange ute på en mild og fin høstkveld.

Det største angrepet skjedde på konsertarenaen Bataclan der den amerikanske gruppa Eagles of Death Metal holdt konsert. Her varte angrepet lenge. Folk gjemte seg, mens andre flyktet for livet.

Fakta om terrorangrepene i Paris Ekspandér faktaboks Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris om kvelden fredag 13. november. 130 personer ble drept og 351 såret, 98 av dem alvorlig.

Konsertlokalet Bataclan: 89 personer ble drept da tre gjerningsmenn stormet lokalet en time ut i konserten med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal og skjøt rundt seg. To av angriperne sprengte seg selv da politiet stormet lokalet. Den tredje ble skutt av politiet.

Fotballstadion Stade de France: Tre selvmordsbombere og en forbipasserende mistet livet i tre eksplosjoner ved stadionet.

Restauranten La Belle Equipe: 19 personer ble drept da gjerningsmenn åpnet ild fra en svart Seat.

Restauranten Le Petit Cambodge og baren Le Carillon: Minst 15 personer ble drept da angriperne skjøt mot restauranten og baren. Ifølge vitner ankom de i en svart Seat Leon.

Pizzeriaen Casa Nostra: Fem personer ble drept da angripere skjøt mot restauranten. Også her kom gjerningspersonene i en svart Seat.

En selvmordsbomber sprengte seg på Boulevard Voltaire, nær Bataclan. En person ble alvorlig såret. * Det siste av de 130 dødsofrene døde av skadene på sykehus 20. november.

Alle gjerningsmennene unntatt en, Salah Abdeslam, ble drept eller sprengte seg i luften under aksjonen. (NTB)

Over 400 mennesker ble såret den kvelden. IS meldte senere at de sto bak angrepet.

Den angivelige hovedmannen bak aksjonen, belgiske Abdelhamid Abaaoud, ble drept av fransk politi fem dager etter angrepene.

Det brutale og svært systematiske terrorangrepet sjokkert Frankrike og det bygde seg opp til blomsterhav ved stedene som var rammet. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Abdeslam i fengsel resten av livet

I løpet av de mange månedene i rettssalen har flere enn 2000 vitner forklart seg. De har fortalt om forferdelige scener, fulle av blod og død, men også om medmenneskelighet og heltemot der folk har hjulpet og støttet hverandre.

Aktor hadde lagt ned påstand om lovens strengeste straff for den eneste overlevende av angriperne, Salah Abdeslam.

Ifølge tiltalen overlevde han fordi han ikke klarte å detonere bombebeltet han bar rundt livet. Han kastet beltet fra seg og flyktet fra åstedet.

Retten trodde ikke på Abdeslams forklaring om at han ombestemte seg i siste minutt.

– Retten legger til grunn at utløsningsmekanismen ikke virket, sa dommeren Jean-Louis Périès.

Abdeslam ble dømt til fengsel på livstid, uten mulighet for prøveløslatelse.

Selv om livsvarig fengsel uten prøveløslatelse er lovens strengeste straff, er det likevel svært uvanlig i Frankrike at noen blir dømt til fengsel uten mulighet for løslatelse. Livstidsfanger kommer som oftest ut av fengselet etter 20 eller 25 år.

En rettstegning viser Salah Abdeslam stående foran flere av de andre tiltalte. Foto: BENOIT PEYRUCQ / AFP

Svensk statsborger også dømt

De 19 andre har stått tiltalt for å ha hjulpet gjerningspersonene i på forskjellige måter. Med for eksempel å ha deltatt i planleggingen eller skaffet våpen eller biler.

En av dem er den svenske statsborgeren Osama Krayem. Han er også er under etterforskning i Sverige for krigsforbrytelser begått i Syria.

I avhør med belgisk politi for flere år siden nektet Krayem befatning med Paris-angrepene, selv om fingeravtrykk fra ham ble funnet i leiligheten der hvor bombene som ble brukt under angrepene ble laget.

Krayem ble sammen med to andre dømt til 30 år i fengsel, hvor minimum totredjedeler av dommen må sones før en eventuell prøveløslatelse.

De andre tiltalte som foreløpig har fått sin dom, er dømt til fengselsstraffer som varierer fra to til til 22 år.

Flere av dem sitter allerede fengslet, blant annet i Belgia, for delaktighet i andre terroraksjoner.