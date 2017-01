Sniktitt på ny Bataclan-dokumentar

Rockemusikk, sceneshow, så går det i svart. Lyden av skyting kan høres. Over skjermen kan du lese:

«Den 13. november 2015 slår terrorister til mot Bataclan Konserthall under en opptreden av Eagles of Death Metal»

– Alle ansiktene så på meg. Jeg så frykt ta kontroll over alle i det teatret, forteller bandets frontmann Jesse Hughes gråtkvalt.

Slik starter filmtraileren på dokumentaren om terrorangrepene som drepte 130 mennesker i Paris, 13. november 2015.

Se hele filmtraileren under:

Sønnen til Tom Hanks som regissør

Dokumentaren er produsert av HBO og har ifølge Pitchfork Colin Hanks – sønnen til Tom Hanks – som regissør. Den skal etter planen slippes 13. februar.

En fransk politimann står foran inngangen til Bataclan 12. november 2016, mens artisten Sting holder minnekonsert innenfor. Foto: PHILIPPE LOPEZ / Afp

Dokumentaren handler om bandet Eagles of Death Metal som stod på scenen da svartkledde ekstremister tok seg inn på konsertstedet Bataclan i Paris og drepte 89 personer. I filmen følger kameraene de to hovedmedlemmene i bandet idet de returnerer til Paris for å spille en av sine første konserter siden angrepet. Bono er også intervjuet i filmen.

Omstridt person

Eagles of Death Metal er et amerikansk rockeband fra California. Det ble dannet i 1998 av Jesse Hughes og Josh Homme, som er de enste permanente medlemmene av bandet

– Jeg vil bare gjøre det jeg er skapt for å gjøre, for å sørge for at alle kommer seg vel gjennom dette. Også vil jeg at det skal reparere meg også, sier Hughes i dokumentaren.

Hughes har fått mye kritikk etter at kom med islamfiendtlige ytringer i et amerikansk intervju. Dette førte til at de franske festivalene Rock en Seine og Cabaret Vert avlyste planlagte konserter med bandet.

Bandet spilte på Øyafestivalen i 2016.