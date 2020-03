Elizabeth Warren trekker seg fra nominasjonskampen

Ifølge avisen orienterte Elizabeth Warren om beslutningen i dag.

– Det er ikke en beslutning jeg ville ta, skal hun ha sagt til sine medarbeidere.

Det skjer etter en skuffende supertirsdag for Massachusetts-senatoren, med nominasjonsvalg i 14 delstater. Hun ble slått av utfordrerne Joe Biden og Bernie Sanders i samtlige av valgene, og hun kom på tredjeplass i delstaten hun er innvalgt fra.

Ledet i en kort periode

Warren gikk inn i nominasjonskampen med en plan om kjempe mot korrupsjon og for bedre økonomiske muligheter for amerikanere.

Planene gjorde at hun lenge lå godt an på meningsmålingene og i en kort periode i fjor var partiets ledende kandidat. Det ble kanskje aller mest tydelig under en kandidatdebatt i Ohio i oktober, der hun møtte hard motvind. Hun måtte forsvare sitt forslag om helsehjelp for alle, men ble kritisert for å være urealistisk.

Til tross for en god start, gikk det raskt dårligere da nominasjonsvalgene var i gang. I de 18 delstatene der partiet så langt har holdt nominasjonsvalg har ikke Warren klart å vinne en eneste gang.

Warren tilhører venstresiden i Demokratene, men anses som mindre radikal enn Bernie Sanders. Likevel er det trolig mange av Warrens som velgere nå vil gå til Sanders.

«Gikk ingen vei»

President Donald Trump kommenterer Warrens beslutning på Twitter, der han skriver at hun ikke gikk noen annen vei enn inn i Michael Bloombergs hode.

Warren har kommet med flere harde angrep mot milliardæren Bloomberg før han selv trakk seg fra nominasjonskampen i går. Hun har blant annet kritisert ham for å behandle sine kvinnelige medarbeidere nedlatende.

Trumps kallenavn for Warren har siden 2016 vært «Pocahontas», etter at hun sto fram og sa at hun har indianske gener. Presidenten oppfordret senatoren til at hun skulle ta en gentest for å bevise sine urfolksgener. Warrens kampanje fryktet at dette svekket tilliten til urfolksbefolkningen.

Tre kandidater igjen

Den siste uken har også Michael Bloomberg, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og Tom Steyer trukket seg fra Demokratenes nominasjonskamp.

Både Bloomberg, Buttigieg og Klobuchar støtter Joe Biden, som nå kjemper mot Bernie Sanders og Tulsi Gabbard for å bli presidentkandidat. Warren vil ennå ikke si om hun vil gi sin støtte til Sanders eller Biden.

Det gjenstår nå rundt 30 nominasjonsvalg før Demokratenes landsmøte i midten av juli, da partiets presidentkandidat skal bli bestemt.