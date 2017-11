Reagerer på at Trump kalte senator «Pocahontas»

– Dere var her lenge før noen av oss. Selv om vi har en representant i Kongressen som de sier var her for svært lenge siden. De kaller henne «Pocahontas». Men vet dere hva, jeg liker dere, sa Trump.

WARREN: Det er senator Elizabeth Warren fra Massachusetts som Trump har kalt «Pocahontas» ved flere anledninger. Foto: Mark Wilson / AFP

Trump nevnte ikke senator Elizabeth Warrens navn, men har flere ganger gjort narr av senatoren fra Massachusetts etter at hun sto fram og sa at hun har indianske gener. Trump har kalt henne «Pocahontas» gjentatte ganger siden presidentvalgkampen i 2016, ifølge Politico.

John Norwood, som leder en organisasjon som representerer urbefolkningene i Amerika sier at Trump sitt utspill «smaker rasisme», skriver The Hill.

– Referansen han bruker er nedsettende og en fornærmelse mot den amerikanske urbefolkningen, sier han til NBC.

Hyllest til veteraner

President Trump skulle mandag kveld hylle navaho-indianske krigsveteraner, som under andre verdenskrig tjente i Stillehavet, og skrev og snakket i «koder» på deres morsmål.

Først holdt Peter MacDonald, én av de tre av de 13 overlevende navaho-veteranene, en tale. Da han var ferdig overtok Trump.

Trump ønsket navaho-indianere velkommen til Det hvite hus mandag. Der hyllet han dem for sin innsats under andre verdenskrig. Trump kalte dem «utrolige» og «svært spesielle folk». Foto: Brendan Smialowski / AFP

– Det var utrolig. Jeg må bare takke dere fordi dere er et veldig, veldig spesielt folk, sa presidenten om MacDonalds tale.

– Og nå må jeg holde min tale. Jeg hadde en utskrift av den vakreste talen. Jeg var så stolt av den, fortsatte Trump.

Deretter lukket han mappen med talearkene inni, og ga den til krigsveteran MacDonald.

– En fornærmelse

– Det er svært synd at USAs president ikke engang klarer å komme seg gjennom en seremoni ved å ære disse heltene uten å måtte lire av seg rasevås, sier senator Warren om presidentens utspill til MSNBC.

Etter mandagens opptreden sa Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders at det «slett ikke var presidentens mening» å komme med det Warren kaller rasevås.

Ifølge nyhetsbyrået NPR, har Trump kalt Elizabeth Warren for «Pocahontas» 12 ganger på Twitter til sammen. Tallet gjelder både retweets samt hans egne twitter-meldinger.