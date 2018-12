Senator Elizabeth Warren vil utfordre Donald Trump

Senator Elizabeth Warren (69) sier hun stiller som kandidat for Demokratene i det amerikanske presidentvalget i 2020.

Vil utfordre president Donald Trump

Mandag kunngjorde hun at hun lanserer sitt kandidatur og vil med det forsøke å utfordre president Donald Trump i presidentvalget om to år, skriver Washington Post.

Men veien dit er lang, for hun må først gjennom nominasjonskampen i eget parti.

Tidligere professor

Elizabeth Warren er senator fra Massachusetts, en rolle hun har hatt siden 2013.

Før hun gikk inn poltiikken jobbet hun som professor i rettsvitenskap, med tilknytning til University of Texas law of law, University of Pennsylvania law school og Harvard Law school. Warren har spesialkompetanse innen konkurs- og handelsrett.