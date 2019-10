– Det var en sivilisert debatt, men også en debatt som viser hvem som nå betraktes som den ledende kandidaten, nemlig Elizabeth Warren, sier NRKs USA-korrespondent, Anders Magnus.

Warren ble angrepet mest, mens Joe Biden i større grad ble forbigått, i maratondebatten på tre timer, som ble overført på CNN.

Warren hadde mange sterke innlegg, men strevde med å begrunne helsehjelp for alle. Hun kunne ikke love at det ikke skulle bli mer skatt. Hun ble spesielt hardt angrepet av Pete Buttigieg (37). Han er borgermesteren i South Bend i Indiana og anklagde Warrens plan for å være et «skandinavisk-inspirert» helsesystem,

– Buttigieg representerer de mer moderate demokratene, og vil kunne overta rollen til Joe Biden, sier Magnus.

Pete Buttigieg kritiserte Elizabeth Warrens plan for helsehjelp for alle. Foto: Win Mcnamee / AFP

«Hardt arbeidende amerikanere».

– Min plan vil samlet sett senke utgiftene for hardtarbeidende amerikanere. Vi kan ikke lenger opprettholde et system hvor forsikringsselskapenes grådighet tvinger folk ut i økonomisk uføre, sa Warren.

De mange angrepene mot Warren førte til at hun fikk mye tid til å svare for seg. Hun var den demokraten som fikk mest taletid av alle under debatten.

Warren hadde ordet i 22 minutter og Biden i 16, mens de øvrige kandidatene kom lenger bak med om lag 12–13 minutters taletid.

Ennå er det tidlig i kampen mellom de demokratiske kandidatene. Det kommer flere debatter og første primærvalg er ikke før i februar.

– Bernie Sanders framstod veldig engasjert og bedre enn han har vært tidligere, før behandlingen for hjerteinfarkt, sier Anders Magnus.

Selv understreker Sanders at han er ved god helse og at han «føler seg bra».

Jeg er ved god helse, sa Bernie Sanders Foto: SHANNON STAPLETON

Forsvarte sin sønn

Tidligere visepresident Joe Biden mener Donald Trump er ute etter sønnen hans fordi presidenten vet at Biden kan «slå ham ned i støvlene».

– Sønnen min gjorde ikke noe galt. Jeg gjorde ikke noe galt, sa tidligere visepresident Joe Biden under demokratenes TV-debatt i Westerville i Ohio tirsdag kveld.

Riksrettsprosessen mot Donald Trump som er den store saken i USA om dagen, var et viktig tema under debatten mellom demokratene som kjemper om å bli partiets presidentkandidat til valget neste år.

Joe Biden leder foreløpig over de andre demokratiske kandidatene på meningsmålingene. Foto: John Minchillo / AP

Hunter Biden sa i en uttalelse tirsdag at han ikke beklager at han tok et styreverv i Ukraina, men beklager at han ikke forutså at president Trump ville bruke det mot hans far.

Bakgrunnen for saken og riksrettsprosessen mot Trump er at presidenten forsøkte å få Ukraina til å etterforske Joe Biden og hans sønn Hunter Biden for korrupsjon.

– Korrupt

Både Biden og senator Bernie Sanders fra Vermont kalte Trump for «den mest korrupte presidenten» i amerikansk historie under debatten. Massachusetts-senator Elizabeth Warren sa at ingen er over loven.

Under debatten i Ohio, hvor helsehjelp og Tyrkias offensiv i Syria også var tema, var det en bred enighet mellom demokratene om at en riksrettsprosess mot Trump er riktig, men ikke alle av samme grunnlag.

Warren og Sanders sa at de mener Mueller-rapporten er grunn nok til å starte en riksrettsprosess mot Trump.

Bernie Sanders, Joe Biden og Elizabeth Warren kom alle med kraftig kritikk av president Donald Trump. Foto: John Minchillo / AP

Refser Syria-avgjørelse

Biden angrep også Trump for at han trakk amerikanske styrkene ut av Nord-Syria. Etter at USA trakk seg ut, har NATO-allierte Tyrkia rykket inn.

– Dette er det mest skammelige en president har gjort i nyere tid, sa Biden.

Sanders sa at det bekymrer han at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kunngjorde offensiven etter en telefonsamtale med Trump i starten av forrige uke og kritiserer ham for å ha sittet stille i båten fra starten av.

– Tyrkia er ikke en USA-alliert når de invaderer et annet land, når de driver med masseslakting, sa Sanders under debatten som var den fjerde i rekken.

Elizabeth Warren, som ligger like bak Biden på meningsmålinger, mener derimot at USA bør sende hjem samtlige soldater i Midtøsten. Det er en uttalelse som går lenger enn hva hun tidligere har sagt.

Helse og alder

Dersom Sanders (78), Biden (76) eller Warren (70) vinner neste års valg, vil vedkommende bli den eldste presidenten som noen gang er valgt i USA, ifølge CNN.

Nettstedet Real Clear Politics har sett på de siste 6 landsomfattende meningsmålingene for demokratenes kandidater. På fire av målingene kommer Biden fortsatt øverst, mens to av dem har Warren som den mest populære kandidaten.

RCP har satt sammen målingene og da får Biden 29,4 prosent, Warren 23,4 og Sanders 15,6. De andre kandidatene får 5,2 prosent eller mindre.