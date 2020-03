Videoen viser nå: Illustrasjon av Elizabeth Warren

Elizabeth Warren (70)

Senator fra Massachusetts

Styrker: Har vært republikaner og kan samarbeide. Lang erfaring og handlekraftig. Aldri tapt et valg.

Svakheter: Slet med å markere seg i starten av valgkampen. Usikkert om USA er klar for en kvinnelig president. For langt til venstre for en del velgere.