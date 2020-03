Forretningsmannen Michael Bloomberg trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp, melder flere amerikanske medier.

Den tidligere ordføreren i New York skriver på Twitter at han trekker seg for at Demokratene skal være i stand til å slå sittende president Donald Trump.

Han oppfordrer samtidig det demokratiske partiet å stille seg bak Joe Biden.

– For tre måneder siden ble jeg med i kampen om presidentskapet for å slå Donald Trump. I dag forlater jeg kampen av den samme grunnen.

– Å slå Trump starter med å samle seg bak den kandidaten som har den beste sjansen til å gjøre nettopp det. Det er åpenbart for meg at den kandidaten er min venn og en stor amerikaner, Joe Biden, skriver Bloomberg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump: – Kunne ha fortalt ham det

Michael Bloomberg er god for rundt 50 milliarder dollar og dermed verdens åttende rikeste person, ifølge Forbes.

Det er langt mer enn den nåværende milliardæren i Det hvite hus, Donald Trump, som er på 275. plass med estimerte 3,1 milliarder dollar.

Trump, som har brukt en del energi de siste månedene på å komme med stikk til «Mini Mike», kommenterer onsdagens Bloomberg-nyheter slik:

– Jeg kunne ha fortalt ham for lenge siden at han ikke har det som skal til, og han kunne spart én milliard dollar, som er det det virkelig koster.

– Nå skal han putte pengene sine i «Sleepy Joe's» valgkamp, for å redde ansikt. Det kommer ikke til å fungere!

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skuffende «supertirsdag»

Milliardær Michael Bloomberg har brukt over 500 millioner dollar av sin egen formue på å vinne nominasjonsvalget i Det demokratiske partiet. Det er over fire milliarder kroner – eller summen av to norske operahus.

Det var ikke nok til å bli president.

Etter en svært skuffende «supertirsdag», der 14 amerikanske delstater gikk til valg, måtte Michael Bloomberg reise hjem til New York med bare 12 delegater.

Resultater Demokratenes primærvalg tirsdag 3. mars – delegatfordeling Biden Sanders Warren Bloomberg Gabbard Alabama* 40 7 0 1 0 Arkansas 16 8 0 4 0 California * 21 72 7 8 0 Colorado* 9 20 1 9 0 Maine* 8 8 2 0 0 Mass.* 34 26 17 0 0 Minnesota 38 26 10 0 0 N-Carolina 56 26 2 1 0 Oklahoma 21 13 0 3 0 Tennessee* 28 15 1 7 0 Texas* 70 60 1 4 0 Utah* 1 9 0 2 0 Vermont 5 11 0 0 0 Virginia 66 31 2 0 0 Am.Samoa 0 0 0 4 1 Dem.Abroad* *=ikke ferdig opptalt

Tallet kan gå litt opp siden det vil ta tid å få de siste valgresultatene, men var fortsatt en enorm skuffelse.

I flere av statene der Bloomberg har brukt mest penger, særlig i sør, var det nettopp Joe Biden som gjorde det best.

– Kan ikke kjøpes

UTE: Milliardær Tom Steyer fra California fikk aldri dreis på den demokratiske valgkampen. Foto: Charlie Neibergall / AP

Det spisser seg nå til i den demokratiske nominasjonskampen. Tidligere har også Amy Klobuchar og norgesvennen Pete Buttigieg kastet inn håndkleet.

Også milliardær Tom Steyer fra California trakk seg i helgen, etter å ha brukt 250 millioner dollar av egen formue på å vinne i Sør-Carolina, der han kom på tredjeplass.

Betyr det at det amerikanske demokratiet ikke kan kjøpes for penger? Ja, mener kommentator Emily Stewart i Vox.

«Hvis lærdommen fra å ha to milliardærkandidater er at du ikke kan kjøpe presidentskapet, er det trolig en bra ting», skriver Stewart.

Dyre valgkamper

Det betyr ikke at penger ikke er viktig i amerikansk politikk. Ifølge Wall Street Journal, vil presidentvalget i 2020 bli det dyreste noensinne. Kandidatene kommer til å bruke ti milliarder dollar på politisk reklame, ifølge avisen. Det er opp fra 6,3 milliarder i 2016, da Donald Trump ble valgt.

For enkeltpersoner er reglene tydelige: En person kan bare donere 2.800 dollar til hver kandidat. Men milliardærer kan selv bruke så mye de vil av sine egne penger.

Etter en dom i høyesterett i 2010, er det heller ingen grenser for hvor mye private selskaper og grupper kan gi til politiske kandidater, så lenge de ikke samarbeider med kandidaten de støtter.

Ifølge organisasjonen Open Secrets, har grupper og selskaper brukt 4,5 milliarder dollar på politiske kandidater i USA bare de siste ti årene.