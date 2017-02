Donald Trump – løs kanon eller retorisk geni?

Trykket rundt den amerikanske presidenten er enormt. Enkelte mediehus mener oppstyret er noe Trump bruker for å lure media, og anerkjente The Guardian mener det hele er en sofistikert strategi for å tåkelegge fakta.

De kan være inne på noe, skal vi tro norsk ekspert.

HELT NYTT SPILL: Kjell Terje Ringdal ve Høyskolen Kristiania mener Trump har satt en ny standard.

– Han definerer agendaen. Ikke mediene. Det er PR-messig smart. I stedet for at han må svare for medienes agenda-definisjoner, blir det motsatt, sier seniorforsker i retorikk og samfunnspåvirkning ved Høyskolen i Kristiania, Kjell Terje Ringdal.

Han mener den tradisjonelle dynamikken mellom presidenten og pressen er fullstendig brutt opp og snudd på hodet, og at Trump selv forsøker å ha innflytelse på hva som står i overskriftene.

– Normalt er det en fight mellom mediene som definerer dagsorden. Når man for eksempel begynner å definere dagens nyheter om natten via Twitter, da er avsender på offensiven. Her har Trump satt en ny standard, sier Ringdal.

KRANGLEFANT: En samtale med den Australske statsministeren ble avbrutt etter 25 minutter, da Trump nektet å ta imot 1.250 flyktninger fra Australias flyktningleirer.

All PR er god PR

Professor i retorikk ved Universitet i Bergen Jens E. Kjeldsen mener derimot at Trump er drevet av impulser, og er ikke like overbevist om at presseopptredenene er så velregisserte.



– Han gjør det ikke bevisst, men er bevisst på at han gjør det, sier Kjeldsen.



Han peker spesielt på Trumps taler, debatter og Twitter-meldinger, der han mener formuleringer avslører at mye av presidentens retorikk er resultater av tilfeldige innfall. Slik kan presidenten nærmest beskrives som en løs kanon på dekk.

IMPULSSTYRT: Jens E. Kjeldsen tror Trump lar impulsene ta kontroll.

– For eksempel kan han få en tanke eller et innfall, og avbryte seg selv, og det kan han gjøre flere ganger på kort tid.

Kjeldsen sier dette fungerte for Trump hele valgkampen og ga ham mye mediedekning. Nå kjører han bånn gass med oppskriften som fikk ham valgt.



– Mye omtale er bedre enn ingen omtale. Noen ganger tror jeg ikke han tenker igjennom hvilke konsekvenser uttalelsene hans kan få, men han vet at det gjør ham godt.

Populisme på steroider

Siden Trump sa sin ed den 20. januar har administrasjonen hans sparket hardt i mange retninger. Ved å kalle store mediehus falske nyheter, gå til angrep på en føderal dommer, og lansere uttrykket «alternative fakta» forsøker Trump-administrasjonen tilsynelatende å svekke tilliten til flere etablerte samfunnsinstitusjoner.

– Dette er populisme på anabole steroider. Det er ubehagelig mange paralleller til diktaturer, sier Ringdal.

– En konsekvens kan være at media aldri kommer i dybden. Tilliten til media er lav, og Trump er med på å skape en holdning om at fakta «ikke er så farlig».

Dette poenget ble understreket av en meningsmåling utført av Emerson College Polling, som viste at amerikanere anser Trump-administrasjonen som mer pålitelig enn media.

Trump selv var kjapt ute med å dele meningsmålingen.

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, forteller at trykket rundt Trump har vært så stort at de følte seg nødt til å utvide staben i USA.

– Vi setter et ekstra menneske i Washington. Det er så spektakulært at vi er nødt til å dekke det skikkelig.

BEMANNER OPP: Trykket rundt Trump er så stort at VG ser seg nødt til øke bemanningen, forteller redaktør Gard Steiro.

Steiro sier at det store medietrykket rundt alt som skjer med Trump er viktig å opprettholde, og mener utfordringen ikke ligger i å begrense dekningen, men å skille det ikke-vesentlige fra det vesentlige.

– Hvordan Trump bruker Twitter-kontoen sin, og sånn som han snakker om pressen, det er ting som sier mye om hvordan han fyller rollen som president, og det mener jeg vi må omtale og problematisere.

Übermensch-tenkning

Retorikkekspertene er enige om én ting: Trump-administrasjonen har en plan om svekke tilliten til flere mediene. Ringdal mener det går an å dra historiske paralleller til det vi ser i dag.

– Det ligner på politisk fascisme. Det er «übermensch-tenkning», med god hjelp fra strateger.

Gard Steiro er ikke i tvil om hvordan mediene bør dekke det som skjer i verdens eneste gjenværende supermakt.

– Du må holde deg til journalistikkens kjerne, og levere faktabasert og grundig journalistikk. Det er enormt viktig i en tid der presidenten tilsynelatende ikke forholder seg til hva som er fakta, avslutter Steiro.