Trumps rådgiver beskylder innvandrere for massakre som aldri skjedde

Rådgiveren og valgkampstrategen i Trump-leiren, Kellyanne Conway, blir kritisert for å beskylde to irakiske innvandrere for å ha begått en massakre.

I et intervju med MSNBC-journalist Chris Matthews forsvarte Conway innvandringsforbudet som har dominert overskrifter den siste uken. Forbudet stenger grensen for personer fra syv muslimske land.

– President Obama stoppet det irakiske innvandringsprogrammet i seks måneder etter at to irakere kom hit, ble radikalisert, og var mesterhjernene bak Bowling Green-massakren, men det ble aldri omtalt, sier Conway i intervjuet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er bare et problem. Årsaken til at Bowling Green-massakren aldri ble omtalt er at den aldri fant sted.

Conway får nå gjennomgå for intervjuet på sosiale medier, og uttalelsen har blitt tilbakevist av faktasjekkere.

Nettstedet Politifact har gått Conways uttalelse i sømmene, og finner ingen massakre som passer talskvinnens beskrivelse. De skriver likevel at Obama-administrasjonens innvandringspause i 2011 var en direkte reaksjon på at to irakere ble arrestert for et mislykket forsøk på å sende penger og våpen til Al Qaida i Irak.

De to irakerne bodde i Bowling Green, Kentucky, og sitter nå fengslet på livstid. Men det var aldri noen massakre, og de var heller aldri beskyldt for å ha planlagt en, skriver The Guardian.

Ifølge en analyse utført av terrorforskere ved Cato Institute har innvandrere fra de syv utestengte muslimske landene – Iran, Irak, Syria, Libya, Somalia, Sudan og Yemen – ikke drept noen amerikanere i terrorangrep på amerikansk jord mellom 1975 og 2015.

Politifact påpeker også at Obama-administrasjonen aldri hadde innvandringsforbud for mennesker fra Irak, slik Conway hevder i intervjuet, men at de innførte strengere personkontroll.

Conway har tidligere blitt kritisert for å bruke uttrykket alternative fakta om uttalelser fra pressetalsmann i Det hvite hus, Sean Spicer.

Hun har foreløpig ikke uttalt seg i etterkant av intervjuet.