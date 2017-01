Amerikanere støtter innvandringsforbudet

I en undersøkelse utført av anerkjente Quinnipiac University støtter 48 prosent av amerikanere det kontroversielle innvandringsforbudet som har stengt grensen for syv muslimske land.

Et flertall var også for at muslimer som kommer til USA skal bli ført opp i registre, skriver Fox News.

Det er verdt å merke seg at 42 prosent er imot innvandringsforbudet, så befolkningen er splittet. Likevel står dette resultatet i sterk kontrast til reaksjonene som har kommet fra resten verden. Amerikanere har demonstrert, EU kritiserer forbudet, og 1,5 millioner briter hadde mandag kveld skrevet under på en underskriftskampanje for å nekte Trump et statsbesøk til Storbritannia..

SPLITTER: Amerikanerne er delte på om de støtter innvandringsforbudet til Donald Trump. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Men det kan altså se ut som Trump har mange amerikanere i ryggen når han stenger grensen for de syv muslimske landene.

– Majoriteten er enig med presidenten. De skjønner at tiltakene han gjør er for å gjøre landet trygt, sa pressesjef i Det hvite hus Sean Spicer under en pressekonferanse mandag kveld.

PRESSESJEF: Sean Spicer. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

– Vi kommer til å sette amerikaneres sikkerhet i førersetet, vi kommer ikke til å vente på at noe skjer før vi handler, understreker Spicer.

Spicer hevder også at alle de syv landene som nå er rammet av innreiseforbudet allerede var pekt ut av Obama-administrasjonen som land der USA trengte å innføre nye reiserestriksjoner

Støtter forbudet

Utenfor Det hvite hus mener to bankfolk på besøk fra Arizona at Trump har gjort det rette også når det gjelder innreiseforbudet.

– Jeg er håpefull og positiv. Han regjerer slik som han drev valgkamp. Hvis du stemte på Trump, får du det du stemte på, sier Steven Bales som gjorde nettopp det.

STØTTER TRUMP: Candice Wiest og Steven Bales. Foto: Tove Bjørgås / NRK

Han forstår litt av bråket innreiseforbudet har skapt.

– Jeg tror hensikten hans er god, men kanskje burde han ha brukt litt mer tid og søkt flere råd før han tok akkurat den beslutningen. Samtidig er dette en ting jeg liker med denne presidenten. Han er ikke en som sender opp prøveballonger. Han handler, sier Bales.

– Media har overreagert i denne saken.

Kollega Candice Wiest er enig.

– Jeg synes det er bra Trump har en plan for innvandringspolitikken. Jeg liker hensiktene hans. Han ønsker å beskytte landet og grensene våre, og jeg tror det vil roe seg ned snart, sier Candice Wiest.