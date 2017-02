LES OGSÅ: President Donald Trumps første 100

– Jeg ønsker å vite hva russerne har på Donald Trump. Jeg mener FBI må gjennomføre en etterforskning av presidentens økonomi og hans personlige tilknytning til Russland, sier Pelosi til TV-kanalen NBC.

– Dette er den eneste måten vi kan finne ut av forholdet mellom Putin, som han beundrer, og Trump, sier Pelosi.

På Twitter skriver hun at «det amerikanske folket fortjener å vite hva som styrer presidentens avgjørelser».

Sensitiv informasjon om Trump

Nancy Pelosi ber nå FBI om etterforske presidentens økonomi og forhold til Russland. Foto: Andrew Harnik / Ap

Det har tidligere blitt hevdet at Russland skal ha kompromitterende informasjon om Donald Trump som de kan bruke til å legge press på ham.

Både CIA og FBI har etter dette gått ut og sagt at det ikke finnes noen bevis for at disse påstandene stemmer. Begge er likevel enige om russisk innblanding i valget.

Opplysningene skal ha stammet fra en pensjonert britisk etterretningsoffiser. Donald Trump ble informert om påstandene, men avviste opplysningene som blant annet CNN publiserte som «falske nyheter».

Russiske myndigheter har avvist at de har sensitive opplysninger om USAs president. Putins talsperson har sagt at opplysningene er et forsøk på å skade forholdet mellom de to landene.

Trump om Putin: – Jeg respekterer han

Putin og Trump har gjentatte ganger omtalt hverandre positivt og ønsker et godt forhold. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

I et intervju med Fox News sier Donald Trump at han respekterer den russiske presidenten. På spørsmål fra TV-vert Bill O'Reilly om Putin er en drapsmann svarer Trump:

– Det finnes mange drapsmenn. Vi har mange mordere. Hva tror du? At landet vårt er så uskyldig?

Ifølge USAs etterretningstjenester var det Vladimir Putin som personlig ga ordren om inngripen for å påvirke valgutfallet i USA slik at Donald Trump vant valget.

Både Representantenes hus og Senatet har igangsatt etterforskninger av russernes innblanding i presidentvalget. Begge disse etterforskningene skal se nærmere på mulig kontakt mellom russiske myndigheter og Trumps valgkampanje, skriver Politico.

Kritikk fra partifellene

Flere republikanere, blant dem Marco Rubio, er lite fornøyde med Trumps sammenligning av USA og Russland. Foto: Drew Angerer / AFP

Etter Trumps positive uttalelser om Putin og støtte har en rekke republikanere kritisert presidenten. Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell er ikke like hyggelig i sin omtale av den russiske presidenten.

– Han er en skurk. Russland annekterte Krim-halvøya, invaderte Ukraina, og blandet seg inn i presidentvalget. Det er ingen likhet mellom måten Russland oppfører seg og måten USA gjør det, sier McConnell til CNN.

Senator i Florida Marco Rubio er heller ikke glad i sammenligningen mellom USA og Russland.

– Når har en Demokrat forgiftet en Republikaner, eller motsatt. Vi er ikke det samme som Putin, skriver han på Twitter.

Trump-administrasjonen er bekymret for volden i Ukraina, sier visepresident Mike Pence. Foto: Matt Rourke / AP

Samtidig går visepresident Mike Pence ut og sier at Trump-administrasjonen følger med på Russland og er bekymret over bruddene på våpenhvilen i Ukraina.

– Vi har muligheten til å samarbeide med Russland. Jeg tror presidenten ser fram til å bygge et nytt forhold. Men dette avhenger av hvordan russerne svarer i dagene som kommer, sier Pence til ABC.