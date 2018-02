Domstol: Utvist Le Pen får beholde ærestittel

Dattera til den tidligere partilederen i Nasjonal Front har lenge kjempa for å få sin far ut av partiet hun leder.

Da Jean Marie Le Pen ble ekskludert fra partiet han grunnla, gikk han til sak.

Det franske rettsapparatet lander i dag, for andre gang, på at Le Pen faktisk kan eksluderes fra partiet. Men at han ikke kan fratas tittelen som ærespresident.

– Jeg er henrykt over å vinne, sier 89-åringen som noen omtaler som en legende i fransk politikk til Le Figaro.

Tittelen innebærer møterett på alle nivå i partiet, ifølge domstolen, men partiledelsen nekter nå å la ham stille i partikongressen i mars, melder Le Figaro.

– Det er et lovbrudd. Jeg tar meg dit med hjelp av ordensmakten om det blir nødvendig, sier Le Pen til avisa.

Marine Le Pen har ikke uttalt seg om dagens dom, men kalte avgjørelsen i første rettsinstans for «absurd». Foto: Jeff Pachoud / AFP

Generalsekretær Steeve Briois begrunner det overfor BFM-TV med at kun betalende medlemmer av partiet har uttale- og stemmerett under den viktige samlinga.

Nå vil partiet fjerne tittelen ærespresident fra partiets vedtekter.

– Hun klarer ikke kvitte seg med ham

Da han ble ekskludert fra partiet i 2015 uttalte Le Pen selv at han anså seg som ærespresident for resten av sitt liv, ifølge Le Parisien.

Før eksklusjonen hadde allerede far og datter Le Pen krangla i åpent lende gjentatte ganger, blant annet på grunn av en jødevits fra Jean Marie året før.

Uttalelsen som kosta ham både medlemskapet i partiet, og dessuten penger til en bot fra rettsvesenet, handla om at gasskamre under andre verdenskrig bare var en «detalj i historien».

Etter Marine Le Pen tok over som partileder i 2011 har hun jobba for å få ytre høyre-partiet med frynsete rykte til å bli et mer stuerent parti.

Christophe Barbier, politisk redaktør i BFMTV, sier i dag at Jean Marie Le Pen i realiteten ikke har noen stor vekt innad i partiet lenger. Han mener det er troverdigheten til den nåværende partilederen som står på spill i denne saken.

– Hun klarer ikke å kvitte seg med ham, det er vanskelig når det er sine egne tydeligvis, sier Barbier.

Partiet fikk i stedet en regning på rundt 200 000 kroner i saksomkostninger når anken ikke førte fram.

Blusser opp til navnedebatt

Både far og datter Le Pen har vært kontroversielle personligheter i Frankrike. Bilder av Jean Maries ansikt med Marines hårmanke ble brukt under en demonstrasjon i Paris den 1. mai i fjor. Foto: Thibault Camus / AP

I tillegg til fjerning av ærespresident-tittelen, blir spørsmålet om nytt partinavn blir et annet viktig spørsmål i mars. I fjor ble det kjent at Marine Le Pen ønsker å finne et nytt og mindre belasta navn på partiet.

I likhet med sin far har hun oppnådd å ta partiet til andre runde i et presidentvalg, da hun tapte mot Emmanuel Macron i fjor. Noen påsto i etterkant at tapet skyldtes at lederen hadde tatt partiet for langt bort fra verdiene Jean Marie bygde partiet på.

Marine Le Pen derimot, mener navnet skjemmer, og mener et nytt navn blant annet vil gjøre det lettere å framstå som et regjeringsparti, ifølge Le Parisien.

«Fake news» kaller hun en undersøkelse gjort av en fransk avis, som skal vise at et flertall av partimedlemmene ikke ønsker navnebytte.

– Navnebytte vil være mer en enn feil, det vil være et svik av medlemmer og velgere som har støtta partiet i de 45 år, skrev Jean Marie på Twitter i januar.