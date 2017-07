Sean Spicer går av

Ifølge The New York Times går han av i protest.

Spicer, som har jobbet som både pressetalsmann og kommunikasjonsdirektør, skal være kraftig uenig i president Donald Trumps utnevnelse av Anthony Scaramucci som kommunikasjonsdirektør.

Trump tilbød Scaramucci jobben klokken 16 norsk tid. Spicer skal ha fortalt presidenten umiddelbart at han mente utnevnelsen var et enormt feilskjær.

Trump skal da ha valgt å gjennomføre ansettelsen tross protestene fra Spicer.

Scaramucci har bakgrunn fra Wall Street og jobba tett med Donald Trump i overgangsteamet etter presidentvalget. Han har forsvart presidenten hyppig på TV, har tidligere hatt et eget TV-show om finansnyheter og vært bidragsyter til Fox News.

Hva som er detaljene i konflikten mellom Spicer og Scaramucci er foreløpig uvisst.

Den forrige kommunikasjonssjefen til Trump, Mike Dubke, sa opp stillinga 18. mai.

Flere motstandere

Ifølge amerikanske medier skal ikke Spicer ha vært alene om å være motstander av Scaramucci.

Presidentens stabssjef Reince Priebus skal ifølge Washington Post ha et anstrengt forhold til Scaramucci. Også Trumps strategisk rådgiver Steve Bannon skal også være kritisk til ansettelsen.

Amerikanske medier spekulerer nå på om Trump rekrutterte Scaramucci fordi han liker måten finansmannen har forsvart ham på TV.

Seks turbulente måneder

Spicer har skapt mange medieoppslag siden han begynte å holde pressebrifinger i Det hvite hus på vegne av Trump-administrasjonen for seks måneder siden.

Allerede i sin første pressekonferanse tok Spicer et kraftig oppgjør med media, anklaget pressen for ikke å ha vist bilder som viste hvor mange som faktisk var kommet for å se president Trumps innsettelse.

– Det var den største tilskuerskaren som noen gang har vært til stede på en innsettelse, punktum. Både når det gjelder oppmøte og rundt om i verden, sa Spicer, tross rapporter som argumenterte for dette ikke stemte.

Spicer har også angrepet media for ha vært for negative i sin dekning av Trump-administrasjonen.

Spicer skapte også overskrifter da han kom i skade for å hevde at «ikke engang Hitler brukte kjemiske våpen».