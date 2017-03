Dette er USA-taktikken som får både Russland og Amnesty til å se rødt

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov de overvåker det som foregår i Mosul, og sier at de har kontaktet FNs sikkerhetsråd etter rapportene om store sivile tap. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / Afp

De siste ukene har den USA-ledede koalisjonen utført flere kraftige luftangrep mot terrororganisasjonen IS i tett bebodde områder – blant annet i den irakiske byen Mosul.

Samtidig har det kommet flere rapporter om at sivile liv går tapt i angrepene.

Under en pressekonferanse mandag kveld rettet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov en pekefinger mot Vesten, og sa det er skremmende å se at USA ikke klarer å fastslå at de angriper feil mål etter timer med bombing i Mosul.

– Vi er opptatt av å frigjøre Mosul fra terroristene, men det må skje på en ansvarlig og nøyaktig måte, sa Lavrov.

Utenriksministeren mener Russland lyktes i større grad da ledet an i frigjøringen av Aleppo.

– Det ble opprettet en korridor for militante, som også omfattet medlemmer av terrorgrupperinger. Mange benyttet seg av muligheten slik at behovet for å bruke militær makt ble redusert. Vi gjorde det for å redde liv, sa Lavrov.

Han rettet også et solid spark til Vesten da han minnet om kritikken som ble rettet mot dem i november.

– Vi husker hva våre kolleger i Vesten kritiserte oss for under innsatsen i Øst-Aleppo, sa Lavrov.

I november kalte USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Susan Rice bombingen av sykehus i opprørerkontrollerte deler av Aleppo for «avskyelige». Amerikanerne anklaget også Russland for brudd på folkeretten.

Også FN gikk hardt ut mot angrepene.

Amnesty-rapport

Men det er ikke bare Russland som er stiller spørsmål ved amerikanernes luftangrep i Mosul. Mandag offentliggjorde Amnesty International en rapport som konkluderer med den USA-ledede koalisjonen ikke gjør nok for å hindre at sivile blir drept, skriver AP.

Koalisjonen blir beskyldt for å stå bak luftangrep som fører til store tap av sivile liv i både Irak og Syria.

I Aleppo hevdes det at 42 sivile ble drept i et angrep mot en moské, mens over 30 sivile skal ha blitt drept i angrep mot en skolebygning vest for Raqqa. Men det er særlig rapportene om opp mot 200 drepte i Mosul som vekker bekymring.

Ifølge Amnesty-rapporten er det samlet inn bevismateriale på bakken i Mosul som peker på et mønster der koalisjonens luftangrep fullstendig ødelegger hus mens familier befinner seg inni dem.

Den fastslår at det å ikke ta grep for å unngå sivile tap vil være «et åpenbart brudd» på folkeretten.

Gransker hendelsen

Det amerikanske forsvaret har så langt ikke tatt ansvar for de sivile tapene i Mosul, og opplyser at de har iverksatt undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd.

– Vi kommer til å fortsette å ta alle nødvendige steg for å unngå å ramme sivile, sa general Joseph Votel i en uttalelse søndag.

Etter at Donald Trump tok over makten i USA har det blitt antydet at Pentagon har fått et større spillerom i kampen for å bekjempe IS i Irak og Syria.

I motsetning til Obama-administrasjonen, lar Trump forsvaret i større grad styre operasjonene selv, skriver AFP. Under Obama overvåket det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) stort sett alle sider ved USAs krigføring og daværende forsvarsminister Ash Carter hadde et svært begrenset spillerom.

Trump har derimot valgt å følge Carters etterfølger Jim Mattis i militære spørsmål ved flere anledningene

– Tett befolket

Orlogskaptein Thomas Slensvik i Forsvarets høgskoles mediegruppe sier kampene om Mosul pågår i et tett befolket område. Foto: Forsvaret

Orlogskaptein Thomas Slensvik i Forsvarets høgskoles mediegruppe sier spillereglene i utgangspunktet ikke er endret etter at Trump tok over makten.

– Det amerikanske forsvaret tilbakeviser at de har fått nye «rules of engagement», men det er indikasjoner på at reglene tolkes noe mer liberalt enn tidligere, sier han.

Orlogskaptein mener det er flere årsaker til at vi nå ser flere angrep med store sivile tap.

– Det er blant annet fordi det er flere luftangrep mot mål i tettere befolkede områder. Nå som koalisjonen har intensivert krigen mot IS, er det som forventet. Samtidig møter koalisjonen til dels stor motstand og det fører til et behov for å bruke tungt skyts.

Han mener den største endringen etter at Trump-administrasjonen tok over, er at det er satt inn mer styrker og mer utstyr i Nord-Syria til å støtte offensiven mot Raqqa.

Påtar amerikanerne seg mer krevende oppdrag enn tidligere?

– Det som er den vesentlige forskjellen er at nå som gjenerobringen av Mosul går inn i sin siste fase, så foregår kampene i tettere befolket område, og i en bydel der hus ligger tettere. Dette medfører at det samme oppdraget, støtte til bakkesoldatene, har blitt mer krevende å utføre.

Endrer ikke taktikk

Ifølge det uavhengig prosjektet Airwars, som overvåker krigføringen i Syria og Irak, har minst 2.715 sivile hittil blitt drept i angrep fra koalisjonen.

Koalisjonen ble lansert for drøyt 950 dager siden og har til nå gjennomført over 19.200 flyangrep mot antatte IS-mål, rundt 11.500 i Irak og 7.700 i Syria.

Det er sluppet nærmere 73.000 bomber og raketter, og de sivile tapene har vært store.

Ifølge Airwars mistet 784 sivile livet da den russiske bombingen var på sitt mest intense i perioden fra oktober 2015 til april 2016.

Men selv om kritikken mot den USA-ledede koalisjonen øker etter meldingene om sivile tap, vil ikke amerikanerne endre måten de gjennomfører luftangrepen på.

– Det amerikanske forsvaret har ingen planer om å endre måten angrepene blir utført på, selv om kampene i Mosul nå har flyttet seg til området som er tettere befolket, sier talsmann for den amerikanske sentralkommandoen, John Thomas, ifølge Reuters.

Ifølge Thomas gjennomgår de nå 700 videoer fra en 10-dagers periode.

– Vi hadde ingen rapporter internt som antydet at vi hadde drept sivile. Vi ble kjent med rapportene som ble offentliggjort, på samme måte som alle andre.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er rundt 400.000 sivile fortsatt fanget i Mosuls gamleby, og IS truer med å skyte dem som flykter, skriver NTB.

Mandag gjenopptok de irakiske styrkene sine angrep og opplyste at al-Nuri-moskeen i Faruq-gaten er ett av målene. Det var i denne moskeen Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte opprettelsen IS i 2014.