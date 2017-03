USAs utenriksminister: Snart har vi drept IS-lederen

Det er første gang siden 2014 at hele koalisjonen mot IS møtes. Det er også det første store internasjonale møtet til Trump-administrasjonen.



Ministre fra mer enn 60 ulike land deltar, blant dem utenriksminister Børge Brende (H). De 68 medlemmene i koalisjonen består av 65 land og tre organisasjoner: EU, Interpol og Den arabiske liga.

Det handler om å øke den internasjonale innsatsen for å bekjempe ekstremistgruppen IS i Syria og Irak, og å stabilisere befridde områder og om humanitær bistand.

IS-lederen skal drepes

Få detaljer har lekket ut om Trumps planer for offensiven mot IS. Men ifølge nyhetsbyrået AFP sies det at den amerikanske presidenten har gitt militæret løsere tøyler til å utføre risikable angrep på eget initiativ. Samtidig øker tallene på sivile ofre.

Koalisjonen fortsetter sitt fokus på å bekjempe IS i Mosul i Irak og den syriske byen Raqa, samt å finne den såkalte Islamske Stats mystiske «kalif» Abu Bakr al-Baghdadi.

– Nesten alle Bagdhadis nestledere er drept, inkludert hjernen bak angrepene i Brussel, Paris og andre steder. Det er bare et spørsmål om tid før Baghdadi selv møter samme skjebne, sa Tillerson til delegatene.

Vil ha sikkerhetssoner

Tillerson tok til orde for å opprette stabilitetssoner som skal bli til gjennom lokale våpenhviler, områder som flyktninger kan vende tilbake til.

USAs president Donald Trump har tidligere tatt til orde for slike trygge soner. Men flere er skeptiske til om dette er mulig og viser til erfaringene fra Srebrenica under Bosnia-krigen i 1993.

Der ble 8000 muslimske bosnjaker drept i en massaker til tross for at FN erklærte Srebrenica for en såkalt sikker sone.

– Bruk av sikkerhetssoner har vist seg å være veldig risikabelt og krevende. Når man først sier at en sone er sikker så må den være det for flyktningene som kommer tilbake dit, sier utenriksminister Børge Brende.

Alle må bidra

USA vil stå for 75 % av ressursene i den militære kampen, og 25 % av ressursene til sivile formål, sa Tillerson i sin tale. Resten av må andre i koalisjonen sørge for.

BIDRAR NOK: Utenriksminister Børge Brende sier Norge ikke vil bidra mer militært til bekjempelsen av IS. Foto: Gro Holm

Tillerson ba samtidig alle land om å bidra med militære og finansielle ressurser.

Norge har i følge utenriksminister Brende ingen planer om å trappe opp den militære innsatsen mot IS.

– Norge bidrar betydelig både i Anbar-provinsen og i Jordan. Vi er en av de store bidragsyterne når det gjelder stabilisering og minerydding, og en av de støreste humanitære giverne. Og vi vil bidra også fremover, men det er ikke aktuelt nå å legge opp til større militære bidrag, slår Brende fast.