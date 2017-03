– Alle gjenværende IS-krigere i Mosul kommer til å dø der

Kampen om å gjenvinne kontrollen over den IS-okkuperte irakiske byen kan late til å gå mot slutten.

I flere måneder har terrorgruppen tviholdt på kontrollen over den vestlige delen av byen etter at irakiske spesialsoldater drev dem ut av den østlige delen.

Mosul er delt på midten av elva Tigris og IS har blant annet ødelagt flere broer som forbinder øst og vest i byen for å holde soldatene på avstand.

– Ingen vei ut

Nå ser det ut til at IS ikke har noen retrettmulighet og må bli værende der de er.

USAs utsending til koalisjonsstyrkene sier til nyhetsbyrået AFP at terrorgruppen er omringet.

– I går kveld sperret den irakiske hærens 9. divisjon av den siste veien ut av Mosul, sier Brett McGurk til journalister i Bagdad.

– Alle IS-krigere som fortsatt oppholder seg i Mosul kommer til å dø der.

Menneskelige skjold

Øst-Mosul ble gjenvunnet av regjeringsstyrkene i januar i år, etter at IS hadde hatt full kontroll over byen siden sommeren 2014.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon anslo i forrige uke at 600.000 mennesker fortsatt befinner seg inne i Vest-Mosul. Mer enn 45.000 mennesker har klart å flykte fra kampene.

De sivile tapene kan bli store etter hvert som kampen tilspisser seg. IS skal ha tatt mennesker som har forsøkt å flykte til fange og bruker dem som menneskelige skjold.

I tillegg til å kjøre lastebiler fylt med eksplosiver mot de irakiske regjeringsstyrkene, der noen av førerne er trolig har blitt lenket fast i førersetet, forsøker ekstremistene å forsvare seg med eksplosiver festet til hobby-droner.