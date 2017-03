– Over 100 sivile drept i Mosul

Ifølge brigadegeneral Mohammed al-Jabouri er det funnet 108 drepte i ruinene av en bygning i al-Jadida-distriktet, blant dem kvinner og barn, melder NTB og DPA.

Brigadegeneralen leder de irakiske regjeringsstyrkens forsøk på å gjenerobre Mosul fra den ytterliggående islamistgruppa IS

Ifølge britiske The Telegraph er dødstallet på over 200 sivile.

En irakisk aktivist, som blogger under navnet Mosul Eye, skal ha meldt at det er funnet 130 døde i ruinene av bygningen, mens den kurdiske TV-stasjonen Rudaw melder om 230 døde, skriver NTB

Sprikende meldinger

Det er foreløpig ikke bekreftet hvem som er ansvarlig for eksplosjonen, men brigadergeneralen forteller at en bygning ble lagt i ruiner onsdag kveld etter at bombefeller plassert av IS eksploderte.

Dette er ikke bekreftet fra annet hold, og The Telegraph hevder at det var et amerikansk bombeangrep som traff nabolaget i vestlige Mosul onsdag natt og utover morgentimene torsdag.

Irakiske styrker avfyrte også raketter mot al-Jadida-distriktet, melder Mosul Eye.

– 400.000 fanget

FN advarte tidligere torsdag om at 400.000 sivile er fanget i gamlebyen i Mosul.

Irakiske regjeringsstyrker og deres allierte har de siste ukene gjennomført en storstilt offensiv for å gjenerobre Vest-Mosul fra den ytterliggående islamistgruppa IS.

Saken oppdateres.