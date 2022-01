Det hvite hus: Russland kan komme til å angripe Ukraina når som helst

– Jeg er veldig bekymra for denne situasjonen. Vi har vært opptatt av å samarbeide med andre Nato-land. Vi ønsker jo at Russland skal komme til forhandlingsbordet og snakke. Det er positivt hvis det blir møter, men jeg er veldig bekymra.

Huitfeldt er for tiden i New York og deltar i møter i FNs sikkerhetsråd. Hun sier hun følger situasjonen tett hele tiden, og har diskutert den med sin albanske utenriksministerkollega.

– Det er veldig dramatisk når 100.000 soldater står klare rett utenfor Ukrainas grenser. Det er en trussel mot den sikkerhetspolitiske orden vi har hatt i Europa de siste årene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

USAs utenriksminister Anthony Blinken reiser til Kiev på onsdag Foto: Joshua Roberts / Reuters

Huitfeldt kommenterer USAs uttalelser om at Russland «når som helst» kan angripe Ukraina:

– Vi er nå kommet dit hen at Russland når som helst kan komme til å starte et angrep på Ukraina. Jeg vil si at det er skarpere enn tidligere, sier president Joe Bidens talsperson Jen Psaki.

USA holder «alle muligheter åpne» når det gjelder måten en vil svare på et angrep mot Ukraina, sier Psaki.

USAs utenriksminister skal til Kiev på onsdag

Russland har den siste tiden samlet store militære styrker rundt Ukraina og på Krim-halvøya, som har vært okkupert av Russland siden 2014.

Både Nato og USA har advart Russland mot å gjøre nye framstøt mot Ukraina, noe Ukraina frykter vil skje.

Tidligere på tirsdag ble det meldt at utenriksminister Antony Blinken i USA skal møte sin russiske motpart Sergei Lavrov i Genève fredag. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krisen i Ukraina.

– Blinken vil be Russland om å trappe ned virksomheten på grensa til Ukraina, sa en talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet til AFP.

Før det skal Blinken møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba i Kiev. Så skal Blinken til Tyskland, for å møte europeiske utenriksministre.

– Det er veldig viktig å bringe folk til bordet. Vi tror på dialog, og inviterte til videre dialog forrige uke, sier Huitfeldt om denne ukas planlagte møter.

Fakta om NATO Ekspandér faktaboks Forsvarsalliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization) består av 30 land i Europa og Nord-Amerika.

Ledes av Jens Stoltenberg, tidligere norsk statsminister, siden oktober 2014.

Kjernen er Nato-traktatens artikkel 5, som innebærer at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle.

Ble opprettet av tolv land, blant dem Norge, 4. april 1949.

Hensikten var å demme opp for Sovjetunionen, som få år etter opprettet Warszawapakten sammen med det kommunistiske Øst-Europa.

Etter den kalde krigen og kommunismens fall ble en rekke tidligere medlemmer av Warszawapakten tatt opp i Nato: Polen, Ungarn og Tsjekkia kom inn i 1999. Mens Slovakia, Bulgaria og Romania fulgte etter i 2004, sammen med eks-sovjetrepublikkene Estland, Latvia og Litauen.

Også fire av delrepublikkene i det tidligere Jugoslavia, som var alliansefritt under den kalde krigen, har valgt å bli medlem; Slovenia i 2004, Kroatia i 2009, Montenegro i 2017 og Nord-Makedonia i 2020.

Albania, som gikk ut av Warszawapakten i 1968, ble Nato-medlem i 2009.

Alliansen teller i dag 30 land. Kilde: Store norske leksikon

Anspent situasjon

Situasjonen mellom Russland og Ukraina har vært anspent i flere uker. Bakteppet for konflikten er blant annet at Russland ikke ønsker at Ukraina skal bli medlem av Nato.

Før jul krevde Russland garantier for at Ukraina ikke ble medlem av forsvarsalliansen.

I tillegg til å påvirke stormaktene som forsøker å samtale med partene, påvirkes også land i nærområdet av konflikten.

I Hviterussland, som grenser til Ukraina, har russiske styrker ankommet for å gjennomføre en militærøvelse.

Ifølge Reuters har Polen økt trusselnivået for dataangrep etter at Ukraina ble rammet av dataangrep forrige uke.

Hjemmesidene til Ukrainske departementer og regjeringen forsvant. På et tidspunkt var det mulig å lese en dramatisk melding om persondata fra hackerne på denne siden:

«Ukrainere! Alle deres persondata har blitt slettet og er umulige å gjenopprette. All informasjon om dere har blitt offentlig. Vær engstelige og forberedt på det verste», stod det i meldingen, som var skrevet på ukrainsk, russisk og polsk.