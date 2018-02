Mener 19-åring står bak Florida-massakren: – Jeg er ikke sjokkert

Cruz ble pågrepet kort tid etter at han skjøt og drepte 17 elever på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida onsdag.

Politiet opplyser at han er en tidligere elev som ble utvist av disiplinære årsaker.

Ifølge sheriff Scott Israel jobber politiet med å gå gjennom 19-åringens aktivitet på nett.

– Vi har allerede begynt å analysere nettsidene hans og de sosiale mediene han var på. Noen av tingene er svært, svært urovekkende, sier Israel.

Ifølge Miami Herald hadde han lagt ut flere bilder av seg selv der han poserte med skytevåpen og kniver.

– Det eneste han snakket om var skytevåpen, kniver og jakt. Jeg kan ikke si jeg er sjokkert. Han virket som typen til å gjøre noe slikt, sier tidligere klassekamerat Joshua Charo til avisen.

Ifølge Charo skal Cruz ved en anledning ha kommet på skolen med ammunisjon i sekken.

Elever utenfor Marjory Stoneman Douglas High School, som ligger nord for Fort Lauderdale. Skolen har rundt 3000 elever. Foto: John Mccall / AP

Fikk ikke gå med ryggsekk

Ifølge nyhetsbyrået AFP var Cruz kjent for å ha problemer på skolen.

– Det var noen problemer med ham i fjor da han truet andre elever, og jeg tror han ble bedt om å forlate skolen. Vi fikk beskjed om at han ikke fikk lov til å komme inn på området med ryggsekk, sier mattelæreren Jim Gard til Miami Herald.

Victoria Olvera (17) sier Cruz ble utvist etter en krangel med ekskjærestens nye kjæreste.

– Jeg tror alle hadde i bakhodet at dersom noen skulle gjøre noe slikt, måtte det være ham, sier hun.

En annen elev, Nicholas Coke, sier Cruz stort sett holdt seg for seg selv. Han skal ha deltatt på et militært treningsprogram på fritiden.

En annen anonym elev sier til TV-kanalen WJXT at «alle trodde» Cruz var typen til å stå bak en skolemassakre.

– Det var faktisk mange som sa at det kom til å bli ham. Han kjenner skolebygningen godt, og visste hvor alle kom til å være på det tidspunktet. Han var forberedt på disse tingene, sier eleven.

Hadde våpen hjemme

Cruz var bevæpnet med en halvautomatisk rifle av typen AR-15 og flere magasiner med ammunisjon. Han skal også ha vært utstyrt med gassmaske og røykgranater.

Myndighetene jobber nå med å spore opp våpenets historikk. Ifølge CNN kjøpte han våpenet selv etter å ha passert en bakgrunnssjekk på vanlig måte.

AR-15 er et av de mest populære halvautomatiske våpnene i USA.

USA Today har identifisert 13 skyteepisoder der en AR-15 er brukt. Blant dem er massakrene i Las Vegas, Orlando og Sandy Hook.

En advokat som representerer familien sier til Miami Herald at Cruz bodde hos familien til en venn etter at adoptivmoren hans døde.

Han var ikke på skolen onsdag, og skal ha fortalt en venn at han ikke gikk på skolen på valentinsdagen.

Utløste brannalarm

Ifølge CNN mener politiet at Cruz utløste brannalarmen med vilje for å få elever til å trekke ut av klasserommene slik at han kunne drepe flere.

Dette hadde vært en brannøvelse tidligere på dagen. Dermed trodde mange at alarmen var en ny øvelse.

Cruz ble pågrepet i Coral Springs, halvannen kilometer fra skolen. Han overga seg uten å gjøre motstand. Motivet er fortsatt uklart, men Cruz har snakket med politiet etter pågripelsen.

Blant de ti verste skolemassakrene i USA er Cruz den eneste som har overlevd.

Han stilles for retten torsdag. Florida er en av delstatene som fortsatt praktiserer dødsstraff.