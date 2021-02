Danmark innfører digitalt vaksinepass

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var dansk TV 2 som første meldte at Danmarks regjering har blitt enige med næringslivet i landet om å innføre et digitalt «koronapass».

Regjeringen varslet en pressekonferanse kl. 8.30, der de presenterte nyheten og detaljene i avtalen.

– Det er deler av det danske samfunn som har behov for å komme videre. Næringslivet har behov for å kunne reise. Derfor er jeg glad for å kunne presentere et partnerskap mellom regjeringen, næringslivet og kulturlivet om utviklingen av et digitalt «koronapass», sa Danmarks fungerende finansminister Morten Bødskov.

Passet er til danske borgere som har vaksinert seg mot koronaviruset, og kan brukes når de skal reise.

– Å utvikle en teknologisk løsning vil ta rundt tre-fire måneder, sier Bødskov.

Første trinn er at dansker fra slutten av februar kan gå inn på en nettside som bekrefter vaksinestatusen, på samme måte som de i dag kan sjekke testresultater for covid-19.

Deretter skal det lages et digitalt vaksinepass som kan rulles ut raskt dersom helsefaglige vurderinger tillater det.

Passet skal inneholde opplysninger om man er vaksinert mot koronaviruset eller vise om man nylig har testet negativt for viruset. Andre opplysninger, som at man har testet positiv for antistoffer, kan komme senere.

Det vil i første omgang gjelde næringslivsreisende, og forventningen er at passet vil være klart til bruke om en måneds tid. Regjeringen og næringslivet mener passet vil være til stor hjelp når danske borgere skal reise ut og møte forretningsforbindelser ansikt til ansikt.