Et vaksinepass kan bli nøkkelen til å få i gang verden igjen. Både land og flyeselskaper vurderer i disse dager å kun ta imot dem som kan bevise at de ikke utgjør noen smittefare.

I Helse- og sikkerhetskomiteen i EU og i Verdens helseorganisasjon jobbes det med å lage en felles mal for slik helsesertifisering. Det bekrefter statssekretær i Helsedepartementet Anne Grethe Erlandsen overfor NRK:

– Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes. Det har ikke Norge tatt stilling til.

En app kan bli løsningen

Allerede ved et utbrudd av koppeviruset på 1880-tallet, begynte flere skoler å kreve at studenter og lærere kunne vise fram vaksinasjonskort.

Da gulfeberen herjet verden i 1960-årene utstedte Verdens helseorganisasjon et internasjonalt reisedokument kjent som gulkortet. Fortsatt må reisende fra visse områder i verden vise frem en versjon av kortet ved flyplasser.

Nå, i koronaens tid, er helsekort og vaksinepass i ferd med å ta form som en app.

Ifølge The New York Times planlegger en rekke flyselskaper å lansere helseappen CommonPass. Blant dem er United, JetBlue og Lufthansa. Appen skal i første omgang vise resultatet av innehaverens koronatest. Etterhvert vil den også fungere som vaksinepass. En QR-kode skal gi flyselskapet informasjon om passasjeren kan reise med visse internasjonale flyginger.

Utviklerne av appen, ved the Commons Project Foundation, tror appen deres kan bidra til å åpne opp samfunnet igjen og få fart på økonomien.

SAS: – Essensielt for verdensøkonomien

Vaksinepass er et bedre alternativ enn de mange ulike karantenereglene, mener SAS. Flyselskapet håper på en integrert internasjonal løsning som for eksempel et digitalt helsepass.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, forteller til NRK at det er flere pågående initiativer til ulike løsninger for helsepass.

– Vi må uansett lære hvordan vi kan leve med viruset blant oss. Det vil igjen bidra til å styrke luftfarten, en bransje som sysselsetter millioner av mennesker og er essensiell for verdensøkonomien.

Også Norwegian er positiv til alle tiltak som kan styrke mulighetene for å reise uten å spre viruset. Men presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, understreker at en ordning må koordineres internasjonalt.

– For å ha en reell effekt må løsningen anerkjennes bredt av alle aktører: Flyselskaper, helsemyndigheter og regjeringer. Samtidig må det sikres at tiltakene faktisk spiller sammen med myndighetenes reiseanbefalinger.

Vaksinebevis som inngangsbillett

Det er ventet at også arbeidsplasser, skoler, universiteter og kulturarrangementer vil dra nytte av slike apper i fremtiden.

Det tror Sveriges vaksinekoordinator, Richard Bergström. Han er også vaksinekoordinator for Norge, da det er Sverige som sørger for Norges tilgang til koronavaksiner gjennom avtalene mellom legemiddelprodusentene og EU-kommisjonen.

Richard Bergström er Sveriges vaksinekoordinator.

– Man kommer til å se mye mer slike krav, som er mer uformelle, men som kan få mange personer til å velge å vaksinere seg uansett, sier Bergström til Expressen.

Det tror også vaksineforsker ved Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland:

– Vi har gode data på vaksineeffekt, men ikke over lang tid. Om resultatene fortsetter å være like positive fremover, tenker jeg at en ny vurdering av vaksinepass vil presse seg frem. Moderne samfunn er avhengige av fleksibilitet.