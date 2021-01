Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange land i Europa er i gang med å vaksinere sine innbyggere mot koronaviruset. Nå vurderer flere land og flyselskaper å ta imot dem som er vaksinert.

Danmark er snart i mål med et vaksinepass som beviser at vaksinen er tatt og som er gyldig ved reise.

– Det er forventet at det stilles krav til vaksinedokumentasjon ved innreise til andre land. Her kan et dansk vaksinepass brukes, sier helsedepartementet til DR.

Norge følger med på arbeidet

I Norge vil alle vaksinerte få et bevis, men det gir ingen fritak fra restriksjoner i dag.

Vaksinepasset er til diskusjon i EU og WHO og det jobbes med å lage en felles mal. Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan passet skal brukes.

– Norge har ikke tatt stilling til det, men vi følger med på arbeidet, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke, ved Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle som blir vaksinert i Norge kan få et kort som beviser det. Foto: FHI/NRK

Tester app for vaksinebevis

Et sveitsisk selskap har i samarbeid med World Economic Forum utviklet en app som heter CommonPass.

Appen skal vise resultatet av innehaverens koronatest. Etter hvert vil den også fungere som vaksinepass.

En rekke flyselskaper planlegger å lansere helseappen, blant dem er United, Lufthansa, Swiss International Airlines og Virgin Atlantic.

Flyplassenes internasjonale organisasjon, Airports Council International, tester også CommonPass, ifølge DR.

– Et skritt mot et åpent samfunn

Bransjedirektøren for Dansk Industri Transport, Michael Svane, mener at dette er et skritt mot et mer åpent samfunn.

– Med et vaksinepass er vi på veien mot å legge koronarestriksjonene bak oss, og i mye større grad komme oss ut og fly, sier han til DR.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, sier at det er flere pågående initiativer til ulike løsninger for helsepass.

Også Norwegian er positiv til alle tiltak som kan styrke mulighetene for å reise uten å spre viruset.

Presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm, understreker at en ordning må koordineres internasjonalt.