Den egentlige sjefen i Downing Street

Hei! Jeg skal nå sende deg en merkelig forespørsel som du nok kommer til å si nei til!

Meldingen kom fra en NRK-bruker som hadde funnet meg på sosiale medier. Hun trengte hjelp. Hun var på autografjakt og måtte ha en adresse i Storbritannia å få sendt den til. Kunne hun bruke min?

Jo, hun kunne vel det.

Det skulle vise seg at autografen var litt utenom det vanlige.

Politisk jordskjelv og panikk

Den aktuelle kjendisen har denne uka vært vitne til at en av hans tidligere sjefer er stemplet som løgner og fratatt all troverdighet. En granskingskomite i det britiske parlamentet slår fast at tidligere statsminister Boris Johnson bevisst villedet parlamentet da han var statsminister.

Gjentatte ganger villedet Boris Johnson parlamentet da han var statsminister, slår granskingsrapporten fast. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Det er uten sidestykke i britisk politikk. Noen dager tidligere, hadde Johnson på dramatisk vis trukket seg som parlamentsmedlem. Før han proklamerte i Daily Express at «I'll be back». Jeg kommer tilbake.

Nok et jordskjelv i britisk politikk, som ifølge innsiderapportene skapte panikk i Downing Street.

Men jeg ser for meg én beboer i statsministerens berømte gate som beholdt roen. Som trolig lå langflat i sola som om ingenting hadde skjedd:

Kjendiskatten Larry.

Ministrenes musejeger

Larry har vært stabiliteten selv i britisk politikk. 16-åringen har jobbet som seniormusejeger i Downing Street i over 12 år. Katten ble hentet fra et senter for omplassering av dyr, og valgt fordi han hadde et utmerket jaktinstinkt. Dessuten ville barna til den daværende statsministeren gjerne ha et kjæledyr.

Fjoråret var spesielt travelt for katten Larry i Downing Street. Mens skandalen som fikk tilnavnet "partygate" raste for fullt i januar 2022, fant Larry roen i en vinduskarm bak rekken av journalister i Downing Street. Og da granskingen av "partygate" var fullført i mai, nærmet det seg at Larrys eier nummer tre, Boris Johnson, ble tvunget til å gå av. Men Larry lot seg ikke vippe av pinnen. Boris Johnson ble byttet ut med Liz Truss, som selv måtte gå av etter bare noen få uker som statsminister. I oktober fikk Larry sin femte sjef i sittende statsminister Rishi Sunak. Tom Bradby fra ITV rapporterer om det, mens Larry i bakgrunnen vil inn etter en sedvanlig luftetur. Foto: Gry Blekastad Almås

Da David Cameron gikk av etter brexit-nederlaget i 2016, gikk Larry i arv. Han har hatt ytterligere fire sjefer. Tre av dem i fjor. Alle fra samme parti. Det har ikke vært fred å få.

Mens han trofast har blitt ved sin lest, har Larry sett Theresa May, Boris Johnson og Liz Truss komme og gå. Nå heter sjefen Rishi Sunak, og han kjemper nå for å beholde autoriteten både innad i sitt eget splittede parti og utad i en befolkning som snart skal velge sin neste leder.

Imens er «Larry the Cat» blitt et fenomen.

Fenomenet Larry

Avsenderen av den uvanlige meldingen jeg åpnet dette brevet med, Merete Sundberg fra Kristiansand, hadde oppdaget Larry på sosiale medier, da hun iherdig fulgte med på kaoset rundt den nevnte Boris Johnson.

Ministrenes musefanger har et utall profiler på sosiale medier, og flere av dem tar til orde for at Larry bør forfremmes. Til statsminister. Eller kanskje konge?

Merete Sundberg fra Kristiansand elsker statsministerkatten Larry. Foto: Privat

På samme måte som en monark representerer kontinuitet i et omskiftelig samfunn, er Larry stabiliteten og roen i Downing Street.

Kattekos

Kanskje litt vel stabil, tenkte jeg, da stjerna begunstiget meg med kos en gang jeg rapporterte fra gata hans. Jeg har jo møtt ham både titt og ofte helt siden han var nyinnflyttet som 4-åring i 2011, men aldri hatt nærkontakt. Før nå.

Denne gangen kom han bort mot oss journalister mens vi ventet på NATO-sjef Jens Stoltenberg, som skulle på britisk statsministerbesøk. Jeg gikk ham i møte for å hilse på. Larry, altså.

Da svingdøra i nummer 10 stilnet og NATO-sjef Jens Stoltenberg besøkte Rishi Sunak i november 2022, fikk korrespondent Gry Blekastad Almås Korrespondentens nærkontakt med superkjendisen. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

– Vær forsiktig, sa en kollega. Han er ikke så glad i fremmede.

Men Larry hadde kanskje ikke fått nok kos den dagen. Ikke vet jeg. Han lot meg i hvert fall løfte seg opp. Da innså jeg hvor kompakt han er. Jeg lurer på om det evige politiske kaoset skaper et behov for å være motvekt. At han tar det litt vel med ro.

Tory-krig og hevn

Den nåværende statsministeren Rishi Sunak lovte stabilitet, integritet og profesjonalitet da han overtok jobben i oktober i fjor. Og ro ble det - i noen få måneder. I hvert fall sammenlignet med de få kaotiske ukene med Liz Truss ved roret, og de tre årene med Boris Johnson, brexit, pandemi og «partygate».

Nå er det altså på'n igjen.

Boris Johnson skaper nye overskrifter. Noen mener han er politisk død. Andre at han har erklært krig mot Rishi Sunak som hevn.

Da Sunak i fjor sommer gikk av som finansminister i protest mot Boris Johnsons styring av landet, ble det spikeren i kista for den daværende statsministeren. Han ble tvunget til å gå av. Det er ikke tilgitt.

Comeback for Boris?

Den knusende komiterapporten skal debatteres i Underhuset over helgen. Men det er ikke all verdens de folkevalgte kan gjøre, nå som hovedpersonen har trukket seg fra alle verv.

Boris Johnson og Rishi Sunak satt sammen i førstnevntes regjering. Nå er det full krig mellom de to. Foto: Matt Dunham / AP

Det spekuleres i om Boris Johnson kan kommer til å stille til valg igjen allerede i sommer. Da skal det holdes suppleringsvalg i valgkretser som regnes som sikrere for Det konservative partiet enn den han forlater.

En annen spekulasjon er at han planlegger å etablere et nytt parti sammen med Nigel Farage, den tidligere lederen for det britiske uavhengighetspartiet, UKIP. Forventningene til brexit er på langt nær innfridd, og begge disse mener den sittende regjeringen er på feil kurs for å få det til å skje.

En tredje analyse er at Boris Johnsons comeback-planer er mer langsiktige, og at denne ukas knusende rapport til og med kan bidra til den tidligere statsministerens retur til Downing Street.

Boris Johnson er med andre ord igjen blitt en kattepine for Sunak.

Skottlands kattepine

Også skotsk politikk pines.

Jeg tror ikke den tidligere førsteministeren Nicola Sturgeon har katt. Ingen motvekt til den krisen hun og partiet hennes står i nå. Hun ble pågrepet og avhørt i over sju timer forrige helg, mistenkt for pengerot i Det skotske nasjonalpartiet SNP.

Den tidligere skotske førsteministeren Nicola Sturgeon etterforskes i forbindelse med pengerot i Det skotske nasjonalpartiet SNP. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Også to andre tidligere høytstående personer i partiet er avhørt på samme måte. Den ene av dem er Sturgeons ektemann. Alle tre er løslatt uten siktelse, men etterforskningen fortsetter.

Og SNP er i ferd med å ødelegge seg selv på samme måte som Det konservative partiet ser ut til å smuldre opp fra innsiden.

To avgåtte partiledere ryster altså britisk politikk. Etterskjelvene kan komme til å merkes lenge.

Kattekjendisens autograf

Men i maktens - eller avmaktens - sentrum ligger Larry og slapper av. Han nyter kjendistilværelsen og skriver sine autografer.

Jeg er nå innehaver av en slik. Kvinnen fra Kristiansand skaffet meg en egen katteautograf som takk for lånet av adresse.

Potemerket til den tidligere hjemløse katten er trykket på baksiden av et bilde av ham. Elegant plassert på et rødt teppe i ett av en rekke rom som åpenbarer seg bak ham i statsministerboligen. Portretter av tidligere storheter ser på ham fra veggene, som om det var han som var kongen av Downing Street.

Det er når Larry forsvinner, at vi virkelig har grunn til å bekymre oss.

Dette er bildet Downing Street sender ut til Larrys autografjegere. Foto: Downing Street

Les flere korrespondentbrev fra Gry Blekastad Almås: