I snart et år har en komite i parlamentet gransket om Boris Johnson løy om regjeringsfestene som har fått tilnavnet «partygate». Hva visste han og hva sa han? I dag kom fasit.

Komiteen ville anbefalt at Johnson ble suspendert fra parlamentet i 90 dager, hvis han fremdeles hadde vært parlamentariker. Det er en mye strengere reaksjon enn ventet.

Begrunnelsen er «gjentatt forakt og for å undergrave parlamentarisk prosess», heter det i rapporten.

Komiteen sier også at det er «uten sidestykke» at en tidligere statsminister blir tatt i å bevisst ha villedet Underhuset.

Komiteen var enstemmig, med unntak av representanten fra Det skotske nasjonalpartiet SNP, som mener Johnson burde blitt utvist fra parlamentet.

Nå skal parlamentet stemme over hvilke følger dette bør få.

«Politisk henrettelse»

– Tøys og løgn, lyder Boris Johnsons umiddelbare reaksjon.

I en 1700 ord lang uttalelse, stempler Johnson rapporten som en farse, og skriver at den representerer «en fryktelig dag for folkevalgte og for demokratiet».

– Rapporten har til hensikt å være det siste knivstikket i en langvarig politisk henrettelse, skriver han.

Johnson har fortsatt som folkevalgt i Underhuset siden han gikk av som statsminister i september i fjor. Men før helgen sluttet han som parlamentariker med umiddelbar virkning. Da hadde han fått tilsendt granskingskomiteens rapport, som han beskrev som en heksejakt.

Underhuset avgjør straffen

Dermed unngår han å bli straffet med suspensjon fra parlamentet. Men komitten anbefaler også å nekte ham adgang til parlamentsbygningen. En slik straff fikk Underhusets tidligere ordstyrer, eller stortingspresident, John Bercow, da en tilsvarende parlamentskomite fant ham skyldig i mobbing og løgn for et drøyt år siden.

Den tidligere ordstyreren i Underhuset, John Bercow. Foto: HO / AFP

Boris Johnson har gått hardt ut mot komiteen som gransker ham. Han mener granskingen ikke har et snev av beviser for at han bevisst har villedet parlamentet. Han mener komiteen er forutinntatt og at han er utsatt for en heksejakt.

Slagkraftig Johnson

I går gikk han også til angrep på ett av medlemmene, partifellen

Han står fast på at han hele veien snakket i god tro, da han i parlamentet sa at alle regler ble fulgt under sammenkomstene i Downing Street da landet var nedstengt under pandemien.

I går kveld krevde Johnson oppklaring fra komitelederen rundt rapporter om at ett av komitemedlemmene selv brøt reglene under pandemien. Johnsons partifelle Bernard Johnson skal ifølge det konservative nettstedet Guido Fawkes skal ha deltatt på en sammenkomst i Underhuset i desember 2020 i anledning konas bursdag.

– Skamløs og avskyelig dobbeltmoral, sier Boris Johnson.

Fire av sju komitemedlemmer er konservative politikere fra samme parti som Johnson.

Slutten for Johnsons politiske karriere?

Det liberaldemokratiske partiet mener Boris Johnson bør fratas retten til etterlønn. Partiet ber statsminister Rishi Sunak fjerne Johnsons rett til å kreve opp mot 115.000 pund, eller rundt 1,5 millioner norske kroner, i året.

Tidligere statsministre har denne retten for å dekke ekstrakostnader ved å ha et kontor og eventuelt ansatte for å ta seg av behov som følger med det å ha hatt en så viktig rolle.

Nå spør britene seg om det er mulig for Boris Johnson å komme tilbake politisk. Han har sagt at han kommer tilbake, men med dagens veldig sterke reaksjon er det mange som mener at det kan bli veldig vanskelig for ham.