Bråk etter at WHO-nestsjef nektet å svare om Taiwan

– Vil Verdens helseorganisasjon la Taiwan være med i Verdens helseorganisasjon?

Bakgrunnen for spørsmålet til reporteren fra RTHK (Radio Television Hongkong), er Taiwans tilsynelatende vellykkede tiltak mot koronaviruset.

Øynasjonen nær Kina har til forskjell fra andre land få smittede og døde. Det er kun registrert 322 smittetilfeller og 5 dødsfall som følge av covid-19 i landet med en befolkning på 24 millioner mennesker.

Dette til tross for at rundt en halv million taiwanere jobber på det kinesiske fastlandet, inkludert i Wuhan, hvor viruset som herjer med verden oppstod og spredde seg fra.

Taiwans oppskrift

Allerede før jul plukket helsemyndighetene i hovedstaden Taipei opp opplysningene om det nye og ukjente viruset.

Taiwanske myndigheter startet raskt å kartlegge alle som hadde reist til Wuhan-området.

Helseregistre ble samkjørt med reisedata for å kontakte personer som kunne være smittet. På denne måten ble smitten sporet opp, med mål om å kontrollere videre spredning.

Denne uken kom det generelle regler om å praktisere sosial distanse. Der det ikke går, skal folk ha på seg ansiktsmaske.

– Dette er forslag, men vi tror folk vil greie å følge dem. Hvis ikke, får vi komme med andre virkemidler, sa helseminister Chen Shih-chung på en pressekonferanse tirsdag.

Myndighetene forventer en økning i antall smittede, men mener situasjonen er under kontroll.

Taiwanske soldater øver seg på desinfisering av gater i Taipei, i tilfelle antall smittetilfeller skulle øke kraftig. Foto: Chiang Ying-ying / AP

Ville spørre om suksessen

Taiwan er ikke medlem av WHO, eller andre internasjonale organisasjoner.

Kina holder på at Taiwan er en del av Kina, og at de derfor ikke skal ha noen egen plass i FN eller tilhørende organisasjoner.

Fakta om Kina og Taiwan Ekspandér faktaboks Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina insisterer fortsatt på at Taiwan skal underlegges Beijing og har truet med å invadere øya hvis Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

Taiwan har eget flagg, eget parlament og eget forsvar.

Det spente forholdet mellom Kina og Taiwan har likevel bedret de siste tiårene. Taiwan har enorme investeringer i Kina, og Kina er Taiwans største handelspartner. I november 2015 møttes presidentene for de to landene for første gang siden 1949.

Taiwan har en befolkning på rundt 23,5 millioner mennesker, mens Kina har nesten 1,4 milliarder innbyggere.

USA regnes som en uformell alliert av Taiwan, som har innført en demokratisk styreform med valg og flerpartisystem.

I 1979 anerkjente USA at Taiwan er en del av «ett Kina», og at regjeringen i Beijing representerer hele Kina. Likevel fortsetter Taiwan å styre seg selv som eget land.

Ved valget i januar 2020 ble jusprofessoren Tsai Ing-wen gjenvalgt for fire nye år som landets president. Hun tilhører Det demokratiske progressive parti (DPP), som er kriitsk til Beijings doktrine om at «det finnes bare ett Kina, og Taiwan er en del av Kina». Andre partier har mål om «gjenforening med moderlandet». (NTB/NRK)

I flere år hadde Taiwan såkalt observatørstatus i WHO og fikk delta på møter, men de siste årene har nasjonen vært utestengt, etter press fra Kina. Og mange land retter seg etter Kinas vilje.

Journalisten fra RTHK ønsket uansett å få en kommentar fra WHO om de tilsynelatende vellykkede tiltakene Taiwan praktiserer, og om WHO ikke bør la landet bli medlem av organisasjonen, slik ståa i verden er nå og behovet for informasjon og samordning er stort.

Svaret – eller mangel på svar – på spørsmålet har skapt reaksjoner.

En skoselger på det nattåpne markedet i hovedstaden Taipei tar sine forholdsregler når det gjelder koronasmitte. Foto: Chiang Ying-ying / AP

Legger på røret

Visegeneralsekretær Bruce Aylward, en kanadisk lege som er spesialist i epidemiologi, stirret først mot kamera noen sekunder, før han svarte at han ikke hørte spørsmålet.

Da spørsmålet gjentas, brytes forbindelsen.

Etter at ny kontakt er etablert, tilbyr reporteren seg å gjenta spørsmålet, men kanadieren ber henne gå videre til andre spørsmål.

Da RTHK-reporteren sier at hun ønsker å høre WHOs meninger om Taiwan og tiltakene de har benyttet, svarer Aylward at «de har allerede snakket om Kina, og ser man på de ulike delene av Kina, har de gjort en svært god jobb».

Deretter takker han for at WHO har fått muligheten til å delta i intervjuet og avslutter.

Må kommunisere uoffisielt

I etterkant av intervjuet, som raskt vakte oppsikt, understreker WHO at de har hatt kontakt med taiwanske helsemyndigheter i forbindelse med virusutbruddet. Men at det er opp til medlemslandene, og ikke staben, å uttale seg om hvilke land som skal være medlem av WHO.

Taiwan deltar ikke – på grunn av det manglende medlemsskapet – i de regelmessige oppdateringene WHO holder om koronasituasjonene i verden. De har heller ingen offisielle forum å dele sine erfaringer i.

WHO sender ifølge seg selv videre helt nødvendig informasjon. Men slår eksempelvis sammen Taiwans smittetall med Kinas i de offisielle statistikkene, ifølge BBC.

23. februar fikk representanter fra Verdens helseorganisasjon omvisning på Wuhan Tongji-sykehuset av kinesiske kolleger. Foto: China Daily / Reuters

Ville behandles i Kina hvis han ble syk

Kanadieren Aylward ledet WHO-delegasjonen som i midten av februar reiste til Wuhan.

Da han kom hjem, beskrev han de drastiske tiltakene som Kina hadde satte i verk, med å isolere befolkningen, som svært vellykket. Han sa «resten av verden stod i gjeld til folket i Wuhan».

I et TV-klipp uttalte den kanadiske legen «at hvis han fikk påvist covid-19, ville han ønske å bli behandlet i Kina.»

Han mente senere at alle land bør gjøre som Kina hadde gjort, og «hvis de ikke gjør det, bør de ta en nærmere kikk på seg selv», skriver The Guardian.

Men skulle de gjenta suksessen ville det, ifølge Aylward, kreve raske beslutninger, penger og politisk mot.

Ifølge The Guardian er ikke Bruce Aylward lenger titulert som visegeneralsekretær på nettsidene til Verdens helseorganisasjon, eller er listet opp under organisasjonens ledere etter lørdagens intervju.

Kina-kritikk mot WHO

Verdens helseorganisasjon med generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i spissen har fått kritikk av helseeksperter for å være for uforbeholdne og ettergivende overfor Kina og ikke minst, gå god for deres fortelling om virusutbruddet.

Dette til tross for at det er kommet opplysninger om at kinesiske myndigheter i starten forsøkte å skjule den voksende smittesituasjonen. Kinesiske leger som forsøkte å slå alarm om det nye viruset fikk represalier.