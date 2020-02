Sykehuset i Wuhan, den kinesiske byen hvor koronaviruset først ble oppdaget, bekreftet i går at Li Wenliang døde, bare 34 år gammel.

Li var legen som varslet om koronaviruset allerede i desember, flere uker før den offisielle alarmen gikk.

Han jobbet som øyelege på sentralsykehuset i Wuhan, hvor han behandlet sju pasienter som viste seg å ha det nye koronaviruset.

Li varslet kollegaer i en privat meldingsgruppe om det mystiske viruset – han hadde merket seg at det lignet det dødelige Sars-viruset og oppfordret kollegaene til å bruke beskyttelsesutstyr og advare familiene sine.

Fikk politiet på døra

Skjermbilder av meldingene hans ble spredt på internett, og Li ble raskt anklaget av Wuhan-politiet for å spre falske rykter.

Politiet møtte opp hjemme hos Li og tvang ham til å skrive under på at han hadde brutt loven og hadde forstyrret offentlig ro og orden, og han måtte love at han ikke skulle snakke mer om viruset, skriver The Guardian.

Kinas høyesterett har kritisert Wuhan-politiet for å ha straffet legen og fastslo at omfanget av utbruddet trolig hadde blitt mindre «dersom publikum hadde festet lit til ryktene» om viruset tidligere.

Ferske tall fra kinesiske myndigheter viser at 31.161 personer nå er smittet av koronaviruset. Det er en økning på over 3000 bare det siste døgnet.

Samtidig mener eksperter at det trolig er en enorm underrapportering av antall smittede.

638 personer er hittil døde.

Ga intervjuer fra sykesengen: – Det som er viktig, er at alle vet sannheten

Li Wenliang ble selv smittet av viruset etter å ha behandlet noen av de første tilfellene.

BLE SELV SMITTET: Li Wenliang ble smittet etter å ha behandlet de første tilfellene av koronavirus-smitte. Torsdag ble han bekreftet død. Foto: Li Wenliang/gan En Fund / Reuters

Han ble innlagt med feber og pusteproblemer, og fra sykesengen valgte han å fortelle hvordan myndighetene hadde fått ham til å tie stille, skriver The Guardian.

– Det er ikke så farlig om jeg blir renvasket eller ikke. Det som er viktig, er at alle vet sannheten, sa Li i et intervju med avisen Caixin en uke før han døde.

Det er foreløpig ikke opplyst om hva Li døde av, men Kinas myndigheter har besluttet at dødsfallet skal etterforskes.

Han etterlater seg sin gravide kone og ett barn.

Sinne og sorg

Etter dødsfallet vokser raseriet og frustrasjonen blant mange kinesere, og flere har gitt uttrykk for sin reaksjon i sosiale medier.

Mange beskriver Li som en helt og uttrykker sinne over at myndighetene innledningsvis ville legge lokk på informasjonen om viruset. Andre uttrykker sorg over dødsfallet og mener Kinas myndigheter burde ha beklaget overfor Li.

«Myndighetene skylder deg en unnskyldning, og vi skylder deg vår takknemlighet,» heter det i en melding på Weibo, som er Kinas svar på Twitter og Facebook.

«Farvel, Li Wenliang», har noen skrevet i snøen langs elvebredden i Beijing.

Nyheten om den 34 år gamle legens død var det mest omtalte emnet på Weibo, og var diskutert i stort omfang også i private meldingstjenester, skriver Reuters.

Fredag ettermiddag norsk tid holder innbyggere i Hongkong en minnestund for Li Wenliang.