Kina letter på reiserestriksjonene i Wuhan og Hubei-provinsen

Etter to måneder med strenge restriksjoner kan friske innbyggere i Wuhan og Hubei-provinsen i Kina få reise ut fra området, opplyser landets myndigheter tirsdag.

Mens innbyggere i Hubei kan reise ut fra provinsen allerede fra midnatt tirsdag, vil innbyggere i Wuhan, få lettelse i reiserestriksjonene først fra 8. april.

Ifølge Reuters kan de friske innbyggerne bevege utenfor provinsen med en elektronisk helsesporer, som inneholder en QR-kode med deres helsestatus.

Byen har vært isolert siden 23. januar da de kinesiske myndighetene stengte veier, jernbaner og flyplasser. Men provinsen har nesten ikke hatt nye tilfeller av smittede de siste dagene.

Tirsdag meldes det om bare ett nytt tilfelle av koronavirus i Hubei, skriver avisen People's Daily China.

Wuhan har vært avstengt siden 23. januar. Snart får firske innbyggere mulighet til å reise ut igjen. Foto: Arek Rataj / AP

Frykter ny smittebølge – fra utlandet

Kina har klart å tøyle smittespredningen av koronaviruset i landet kraftig de siste månedene. Men nå begynner de mange tilfellene av importerte smittetilfeller å bekymre kineserne.

Kinesiske helsemyndigheter har registrert 78 nye tilfeller av koronasmitte i landet siden mandag. 74 av dem oppgis som importerte tilfeller fra utlandet.

Det er det høyeste tallet på tilfeller fra utlandet siden myndighetene begynte å registrere disse separat i begynnelsen av mars, og nesten en dobling fra i går.

Den siste uken har nesten alle nye smittetilfeller i Kina kommet fra utlandet, og myndighetene er frykter tilstrømmingen nå som de nærmer seg kontroll på utbruddet i landet.

AFP skriver at statlig kinesisk media har advart mot en ny bølge av smitte, mens avisen Global Times på forsiden hadde en advarsel mot utilstrekkelige karantenetiltak og mente at en bølge nummer to er «veldig sannsynlig, til og med uunngåelig».

Innbyggere som reiser ut fra Hubei og Wuhan må ha en QR-kode tilgjengelig som viser deres helsestatus. Her fra jernbanestasjonen i byen Wenzhou der en passasjerer viser fram koden sin til en vakt. Foto: NOEL CELIS / AFP

Nye tiltak

Flere byer har innførte nye, strenge karantenetiltak på nyankomne, og alle fly til Beijing fra utlandet blir dirigert til andre byen hvor passasjerene skal testes for koronaviruset.

Myndighetene i den kinesiske hovedstaden opplyser også tirsdag at alle som har kommet til Kina via en annen by og så ankommet Beijing de siste to ukene, blir ilagt karantene og testet for viruset.

Også Hongkong har nylig registrert økning i smittetilfeller fra folk som har kommet fra utlandet.

Byens myndigheter forbyr drfor fra onsdag denne uken innreise for alle tilreisende som ikke er fastboende i byen. Forbudet skal gjelde i minst to uker.

Totalt har Kina nå 427 smittetilfeller fra utlandet.

I alt har Kina totalt registrert 81.171 smittede i utbruddet, hvorav 67.801 i Hubei-provinsen. I alt har 3.277 mennesker dødd av covid-19, av dem 3.160 i Hubei.

Tirsdag var 73.159 utskrevet fra sykehus.