Kinesisk politi i korona-klammeri

Natt til onsdag 25. mars tok Kina ned barrikadene for friske innbyggere i Hubei-provinsen, unntatt den hardest rammede byen Wuhan, der innbyggerne må vente enda noen dager på å få slippe ut.

Desperasjon

Hubei har vært korona-isolert fra omverdenen i to måneder. Mange har ventet utålmodig på muligheten til å slippe ut og igjen kunne tjene til livets opphold i andre deler av landet.

Desperate folk som ville komme ut, ble fredag morgen møtt av motvilje på grensa til naboprovinsen Jiangxi, der de ikke var ønsket inn.

Politi fra hver sin provins støtte sammen på en grensebro.

Sammenstøtene skal ha blitt dokumentert, og det som tilsynelatende er videoer av hendelsen, er lagt ut på den kinesiske mikrobloggen Sina Weibo.

Folk fra Huangmei i Hubei-provinsen må krysse en bro over Yangtze elven før de kan ta seg til den nærmeste togstasjonen. Denne ligger i byen Jiujiang, i Jiangxi-provinsen.

Sperret vegen

Vitner forteller at politiet på Jiangxi-siden først nektet en bil å komme over broen. Politibiler skal ha blitt brukt til å sperre for adgang fra Hubei.

I en av videoene, der mange personer vandrer over broen og forbi politibiler som sperrer vegen, roper de slagordet «Jiayou Hubei».

Det betyr «Stå på, Hubei».

Både folk i Hubei og i resten av Kina har brukt slagordet de siste ukene, for å oppmuntre innbyggerne i den hardt prøvede provinsen.

– Dere må spre dere. Det er ikke trygt å stå så tett sammen, verken når det gjelder spredning av viruset eller trafikksikkerhet, sier partisekretæren i Huangmei, Ma Yangzhou i en megafon, på en av videoene.

VENTER: Folk venter på å komme inn fra Hubei til Jiangxi. Dette bildet ble tatt i februar, og nå er det mange flere som vil ut av isolasjonen. Foto: Thomas Peter / Reuters

Skjult smitte

Selv om det nå er svært få nye lokale smittetilfeller i Kina, er frykten for viruset fremdeles stor i befolkningen.

Kina registrerer kun tilfeller som både har symptomer og har fått påvist Covid 19, og folk er derfor redde for skjulte smittebærere.

Flere av menneskene på broen var uten ansiktsmasker, noe som ikke er sosialt akseptert i Kina etter virusutbruddet.

På sosiale medier advares det samtidig mot diskriminering av folk fra Hubei, som allerede har tatt den verste støyten.

Flere ansatte på kontoret for epidemi-forebygging og kontroll i Jiujiang, skal ha opplyst at de som vil inn i byen må ha flere dokumenter for å slippe inn. De må ha togbilletter, en grønn kode på appen, som dokumenterer at de er friske, og bevis på hva som er endestasjonen for reisen.

Kina har innført en app som dokumenterer om reisende er friske (grønn), har vært i kontakt med syke (gul), eller er korona-syke og skal være i karantene (rød).

Folk står i kø i ulike deler av Hubei-provinsen, nettopp for å skaffe seg de nødvendige dokumentene som gir dem lov til å reise ut.

Politiet i både Jiujiang og naboområdet Huangmei, sier til kinesiske medier at de har gått imellom for å løse konflikten mellom politifolkene fra de to stedene.

Den kinesiske avisen Global Times, skriver at myndigheter i begge provinser gransker hendelsen.