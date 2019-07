Boeing taper milliarder etter flytrøbbel

Selskapet rammes hardt av problemer med sine etterspurte 737 MAX 8-fly, som er ilagt flyforbud i kjølvannet av to alvorlige ulykker. Til sammen 346 mennesker mistet livet i flystyrtene i Indonesia og Etiopia.

Selskapet rapporterte onsdag et tap på 2,9 milliarder dollar i forrige kvartal. Det tilsvarer 25 milliarder kroner og er det største tapet i et enkelt kvartal i selskapets historie. Til sammenligning noterte Boeing en gevinst på 2,2 milliarder dollar i andre kvartal i fjor.

– Dette er et avgjørende øyeblikk for Boeing, sier konsernsjef Dennis Muilenburg i en kommentar.

Leveransene halvert

Usikkerheten rundt når 737 MAX 8-flyene kan være på vingene igjen, gjør at Boeing ikke gir noen prognose for de økonomiske utsiktene i kvartalsrapporten.

Opprinnelig skulle flyforbudet oppheves i slutten av juni, men etter at det ble oppdaget ytterligere sikkerhetsrisikoer ved flyet, ble forbudet forlenget inntil videre.

SE VIDEO: Dette førte til ulykkene med 737 MAX 8. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Dette førte til ulykkene med 737 MAX 8.

I forbindelse med kvartalsresultatet ble det også kjent at den planlagte presentasjonen av det nye langdistanseflyet 777X blir ytterligere utsatt. Selskapet varsler nå at den første flygningen for flytypen, som er under utvikling, først vil skje i 2020.

I mai opplyste selskapet at den totale flyleveransen deres var halvert sammenlignet med samme periode i fjor.

Søksmål fra etterlatte

For to uker siden byttet selskapet ut sjefem for Boeings 737 MAX-program.

Flere etterlatte etter de to flystyrtene har saksøkt flyprodusenten.

I går varslet familien til Karoline Aadland (28) som døde i ulykken i Etiopia, at de går til sak mot Boeing sammen med andre pårørende.

Flyselskapet Norwegian har flere 737 MAX 8 i sin flyflåte, og opplyste i forrige uke at problemene så langt har kostet selskapet 700 millioner kroner-

Tidligere har Norwegian gjort det klart at selskapet ikke vil godta noen tap som følge av at MAX-flyene står på bakken.

– Vi kommer til å sende hele regningen til Boeing. Norwegian skal ikke ha noen økonomisk belastning for at et helt nytt fly ikke kan brukes i trafikk, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24 dagen etter at flyene ble tatt ut av drift.