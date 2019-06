Boeing innrømmer feil i håndteringen av varslingssystemer

I to flystyrter med 737 Max-flyene, i Indonesia og Etiopia, mistet til sammen 346 mennesker livet.

– Kommunikasjonen mellom myndigheter, kunder og ansatte har ikke vært i orden og det er uakseptabelt, sa administrerende direktør til reportere Dennis Muilenburg i forbindelse med åpningen av flystevnet Paris Air Show. Det melder nyhetsbyrået AP.

– Vi gjorde en feil

USAs luftfartsmyndigheter har kritisert Boeing for at de i over ett år unnlot å fortelle myndighetene at en sikkerhetsindikator i Max-cockpiten ikke virket. Også flygere har reagert kraftig på at Boeing ikke fortalte dem om en ny programvare, som har blitt pekt på som en mulig faktor bak de to flystyrtene.

Boeings administrerende direktør Dennis Muilenburg håper flyene kan være på vingene igjen i løpet av 2019. Foto: Jim Young / AP

Det er ikke klart om ulykkene kunne ha vært forhindret om varslingssystemet hadde virket slik det skulle.

– Det er helt klart at vi gjorde en feil da vi implementerte varslingen, sa Muilenburg.

Har stått på bakken i tre måneder

Boeings 737 Max-fly har stått på bakken i over tre måneder etter den siste flystyrten, som skjedde i Etiopia 10. mars.

I USA har flytypen flyforbud fram til slutten av juni. Andre land, som Kina, EU og Canada har sagt at de vil stille egne betingelser for at den ulykkesrammede flytypen igjen kan brukes i kommersiell trafikk.

Muilenburg håper flyene kan være på vingene igjen i løpet av 2019, men lover at selskapet vil bruke den tiden som trengs for å sikre at flyene er trygge.

Flyselskapet Norwegian har parkert sine 18 Boeing 737 MAX-8 på bakken på ubestemt tid.