Fransk enke saksøker Boeing etter flystyrt

Summen Nadege Dubois-Seex krever i erstatning utgjør én dags bruttoinntekt for Boeing i 2018, sa familiens advokat Nomaan Hussain da han presenterte søksmålet på en pressekonferanse tirsdag. Søksmålet ble levert til retten i Chicago hvor Boeing har sitt hovedkontor, skriver CNN.

Svensk-kenyanske Jonathan Seex døde i flystyrten som totalt kostet 157 mennesker livet. Foruten sin franske kone etterlater han seg tre barn i alderen sju til ti år.

Ulykken var den andre med flymodellen 737 MAX 8 på få måneder. I oktober i fjor døde 189 personer da et tilsvarende fly fra indonesiske Lion Air styrtet.

I forrige uke erkjente Boeing at det var feil ved programvaren på flymodellen. Flyeselskapet har derimot ikke sagt noe om når eller hvordan feilen ble oppdaget.

Boeing innrømmet at de har måttet korrigere feil ved flysimulatoren som brukes for å trene piloter i bruk av 737 Max-flyet. Flyets programmering, som dytter flyets nese nedover hvis det oppfatter en nært forestående bråstopp i lufta, skal ha spilt en rolle i begge flystyrtene. Og det var altså opplæringen i overstyring av dette som manglet i flysimulatoren.

Boeing 737 Max 8 er flymodellen som to ganger har styrtet og tatt livet av tilsammen 346 mennesker. Foto: Mulugeta Ayene / AP

Kalkulert risiko

– Min manns liv ble tatt helt bevisst. Boeing har handlet kynisk. Min mann var en kalkulert risiko i et system, i en forretningsstrategi, sa enken på pressekonferansen.

– Boeing var klar over problemene med flytypen, og nylig lærte vi dessuten at de også var klar over feil i programvaren som brukes til opplæring av pilotene, sa Dubois-Seex advokat.

Boeings talsmann ville tirsdag ikke kommentere søksmålet, men henviste til at selskapet fullt ut samarbeider med etterforskningen av ulykken.

Mange familier av etterlatte etter styrten med Lion Air-flyet i fjor har allerede varslet søksmål mot Boeing.