Betsy (64) hjalp blodige meddemonstranter i Washington: – Den største dagen i livet mitt

– Det var som om kongressbygningen ropte på oss. Folkemengden bare strømmet opp trappene. Dette var den største dagen i livet mitt med unntak av da barna mine ble født, forteller Betsy Green.

Den 64 år gamle Trump-tilhengeren fra Pennsylvania har brukt all ledig tid til å hjelpe Donald Trump helt siden 2015. På onsdag var det en selvfølge for henne å reise til Washington for å demonstrere.

– Trump ba oss om å komme, og de aller fleste jeg kjenner gjorde det, forteller hun til NRK.

Hun sammenligner kampen hun kjemper med den amerikanerne kjempet mot britene under frigjøringskrigen i 1776.

– Vi er patrioter, og dette føles som en revolusjon.

Hør Betsy fortelle i Urix på lørdag.

Hjalp blodige demonstranter

Da Green og venninnen Laura nådde trappa foran kongressbygningen, ble de møtt av tåregass og blodige meddemonstranter.

– Folk kom ut av kongressbygningen med blod på hendene og i ansiktet. Mange kunne ikke se fordi de hadde fått tåregass i øyene. Vi hjalp kanskje 15 stykker som hadde sår som trengte pleie. Politiet hadde grisebanket dem.

ALT FOR TRUMP: Betsy viser seierstegnet foran Washington-monumentet. For henne var det naturlig å delta i demonstrasjonen. Foto: Betsy Green

– Hadde du selv lyst til å gå inn?

– Ja, jeg hadde lyst, men jeg visste ikke hvordan det lå an rent juridisk.

Green sammenligner seg også med Ashli Babbitt (35) fra California som ble skutt inne i kongressbygningen.

– Det kunne vært meg som ble drept der inne. Vi må ikke glemme Ashli.

Planla i detalj på nettet

Selve stormingen av kongressbygningen var nøye planlagt på ulike chatteplattformer på nettet. Planleggingen skal ha begynt på Facebook like etter presidentvalget, men da flere innlegg ble slettet, flyttet demonstrantene seg over til andre plattformer med emneknaggen #stopthesteal.

De hjalp hverandre blant annet med å komme hovedstaden med våpen og fikk tips om hvilke redskaper som kunne brukes til å bryte opp dører og knuse vinduer, ifølge New York Times.

Blant dem som ledet an, var flere kjente høyreekstremister og tilhengere av det konspirasjonsteoretiske QAnon-nettverket som blant annet mener et pedofilt nettverk styrer USA.

Betsy Green sier hun ikke støtter verken høyreekstremister eller de som gjør hærverk.

– Det er galt å ødelegge ting og være voldelig. Men 99 prosent av demonstrantene var ikke det.

– Jeg tror også det var planlagt at politiet skulle slippe inn demonstrantene fordi de ønsket å lage en scene som skader Trump.

– Umulig å bygge bro

Betsy Green er drevet av overbevisningen om at det egentlig var Trump som vant presidentvalget, blant annet i hennes hjemstat Pennsylvania.

– Det er ikke mulig at Biden kan ha vunnet der. Da han kom til Scranton sist (byen Biden er født i som ligger like ved der Betsy bor, red.anm.), var vi 2000 Trump-tilhengere som møtte ham. Bare 30 demokrater hadde møtt fram, sier Betsy Green.

Joe Biden vant valget i Pennsylvania med rundt 80.000 stemmer. Ingen rettssaker eller forsøk på omtelling har endret det resultatet,

– Dette valget ble stjålet. Ingen kan sitte rolig å se på det, og jeg forstår at det rant over for noen av demonstrantene. Ingen vil miste frihet, sier hun.

Betsy Green har jobbet frivillig for Trump i Pennsylvania i fem år. Her er hun på et folkemøte i Harrisburg i 2017 der NRK møtte henne første gang. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Skuffet over Pence

Betsy Green føler en tomhet nå som valget er over og Trump til og med er blitt permanent utestengt fra Twitter, men hun planlegger å fortsette å engasjere seg.

– Jeg må trekke meg litt tilbake og puste ut nå, men jeg kjemper videre, sier hun.

Hun mener visepresident Mike Pence og senatsleder Mitch McConnell har vendt Trump ryggen. Og det skuffer henne stort.

– De er som rotter som hopper fra skipet. De vil bare ha makt. Men Trump kommer ikke til å bli borte. Han er alt for populær til det, sier Betsy Green.

Nærmere 100 personer er pågrepet etter stormingen av Kongresse. Flere av dem som deltok, har fått sparken av sine arbeidsgivere.