– Jeg er mannen på trappen.

– Og jeg er kvinnen i bilen.

Peter Tracy og Shawntia Humphries ser på hverandre og ler. De bor i samme nabolag i Washington D.C. For 48 timer siden var de fullstendig ukjente for hverandre.

Men deres felles fortvilelse over hva som utspant seg i hovedstaden onsdag kveld amerikansk tid, og som NRK filmet, har gått verden over.

– Kom dere ut

Peter Tracey stod på trappen utenfor hjemmet i det Shawntia Humphries stanset for rødt lys.

– Kom dere for helvete ut av byen vår, forræderske drittfolk, ropte en rasende Tracey til Trump-tilhengere, som marsjerte forbi med flaggene løftet.

Advokaten hadde fulgt dramaet fra kongressbygningen. Landets folkevalgte var i dekning, etter at flere hundre Trump-tilhengere hadde tvunget seg inn i.

Shawntia Humphries hørte mannens sinneutbrudd og rullet spontant ned vinduet:

– Jeg vet. De ødelegger byen vår, svarte damen i bilen.

– Ja, de ødelegger byen. Og det virker som ingen bryr seg. Hadde det vært Black Lives Matter som protesterte, så hadde stridsvognene rullet ned Pennsylvania Avenue, ropte mannen på trappen tilbake.

– De ødelegger byen vår, og ingen bryr seg Du trenger javascript for å se video.

Provosert til trapperopingen

Ordvekslingen mellom de to Washington-beboerne har fått egen tag på sosiale medier, #guyonporch.

– Jeg tror det skyldes at vi fikk vist vår umiddelbare reaksjon, etter det som var hendt. Vi var de i D.C. som «snakket ut». Og vi ble bildet «på det andre Amerika», en tilfeldig hvit mann og en svart dame som var enige, sier de i fellesskap.

Ordføreren hadde oppfordret folk til å holde seg hjemme, for å unngå bråk med Trump-tilhengerne som hadde kommet til hovedstaden på presidentens oppfordring, for å protestere mot at Kongressen godkjente valgresultatet som ville gjøre Joe Biden til landets neste president.

– Det var i utgangspunktet en klok oppfordring, sier Peter Tracey.

– Men da gjengen kom gående gjennom mitt eget nabolag, med flaggene sine, var det ikke bare provoserende for meg. Men kanskje spesielt for amerikanere med en annen hudfarge enn min. Da bør man si noe, og jeg bestemte meg for å si noe, forteller Peter Tracey.

Han innrømmer at han ikke tenkte nøye over ordene han valgte, og forsikrer leende at han ikke snakker slik når han er i retten.

– Jeg var uansett fullstendig enig i alt han sa, sier Shawntia Humphries og ler med.

Peter Tracey og Shawntia Humphries har begge måtte tåle stor oppmerksomhet etter at den spontane ordvekslingen dem imellom ble fanget på kamera av NRK. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Mye politifolk da, lite politifolk nå

NRK treffer de to på samme sted hvor vi filmet dem onsdag kveld.

I ettertid er de glade for at de ble fanget opp av NRKs kamera. De fikk vist desperasjonen mange amerikanere følte. Og de fikk satt søkelys på det som har ridd USA det siste året: en systematisk forskjellsbehandling mellom svarte, fargede og hvite.

En forskjellsbehandling som mange mener den nåværende presidenten har legitimert i ord og handlinger de siste fire årene.

Tracey og Humphries kan ikke gjøre annet enn å sammenligne det som utspilte seg i hovedstaden denne uken med situasjonen i sommer; da Black Lives Matter-bevegelsen arrangerte sine demonstrasjoner.

– Vi kunne knapt bevege oss rundt i nabolaget. Det var fullt av politi over alt og man kom seg knapt bort til skolen. Hadde svarte aktivister prøvd å trenge seg inn i Kongressen, hadde de blitt skutt, mener Shawntia Humphries.

Mener stormingen kunne vært unngått

Advokaten Peter Tracey mener det som skjedde kunne ha vært unngått hvis politimyndighetene hadde tatt demonstrasjonen til fordel for Trump mer på alvor.

Til tross for at flere tusen Trump-tilhengere hadde varslet sin ankomst til hovedstaden for å protestere, var politioppbudet lite synlig.

I amerikanske medier har det kommet frem at kongresslederne ringte fra sine gjemmesteder og bad om politiforsterkninger fra nabodelstatene, fordi forsvarsdepartementet – før visepresident Mike Pence grep inn – nølte med å mobilisere nasjonalgarden.

– Dette skyldes kun systematisk forskjellsbehandling, av hvite Trump-tilhengere og svarte Black Lives Matter-tilhengere. Det er noe vi offentlig må tørre å snakke om. Vi kan ikke normalisere rasisme, slik vi gjorde i 400 år, mener Peter Tracey.

Han er glad for at den påtroppende presidenten Joe Biden har påpekt det samme, og at han vil prøve å samle det nå så splittede USA. Det samme er Shawntia Humphries, som er ansatt i regjeringsapparatet.

Amerikanerne er nødt til å snakke sammen

Etter at de uforskyldt ble gjenstand for massiv oppmerksomhet, tok de kontakt med hverandre. Og har allerede rukket en lang prat. Og har bestemt seg for å møtes igjen.

– Det er det vi i USA trenger nå, å snakke ordentlig med hverandre. Utveksle synspunkter. Starte med å vise hverandre respekt. Og selv om man ikke er enige, må man kommunisere, sier Peter Tracey.

– Dette er et flott land, som har vært gjennom tøffe tider før. Og vi kan klare det igjen, sier han.

– Vi håper på bedre tider, supplerer Shawntia Humphries.