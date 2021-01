CNN: Pelosi har fått forsikringer om at Trump ikke kan starte atomkrig

Donald Trump er fremdeles president i USA de nærmeste 12 dagene, og har med det all makt som følger med stillingen som øverstkommanderende for hæren.

Mens det jobbes fra flere hold for å stille presidenten for riksrett eller fjerne ha fra embetet før tiden, vokser også frykten for hva Trump kan finne på i løpet av de få dagene han har igjen som verdens mektigste mann.

Ba om forsikringer

Leder Nancy Pelosi i Representantenes hus var fredag i kontakt med forsvarssjef Mark Milley for å forsikre seg om at Trump kan starte krigshandlinger eller avfyre atomvåpen.

Det kommer frem i et brev hun har sendt til partigruppa, og som er gjengitt av forsvarsjournalisten Katie Bo Williams på Twitter. Williams sier hun har fått bekreftet fra Pentagon at samtalen med Pelosi fant sted.

– Situasjonen med denne ustabile presidenten kunne ikke vært mer farlig. Vi må derfor gjøre alt vi kan for å beskytte det amerikanske folk fra hans angrep på landet og demokratiet, heter det i brevet fra Pelosi.

CNN-journalist Dana Bash skriver på Twitter at Pelosi fikk forsikringer fra Milley om at det er sikkerhetstiltak på plass for å hindre at Trump får tilgang på atomvåpnene.

Om dette er vanlige sikkerhetstiltak, eller tiltak som er satt i verk den siste tiden, går ikke frem.

Vil ha ny riksrettsrunde

Presidenten har makt til å beordre et atomangrep, men dersom en militær leder vurderer ordren som ulovlig, kan den bli avvist.

Det vil være ulovlig å gjennomføre et atomangrep uten grunn, eller som et uproporsjonalt svar på en militær provokasjon, skriver nyhetsbyrået AP.

Mandag skal Representantenes hus stemme over et forslag fra tre demokratiske representanter om å innlede en ny riksrettsprosess mot Trump.

– Donald Trump må fjernes fra embetet. Og vi kommer til å fortsette med alle verktøy vi har for å sørge for at det skjer for å beskytte demokratiet vårt, sier representanten Katherine Clark til CNN.

Selv om riksrettsprosessen startes opp igjen, er det langt fra sikkert at Trump blir felt denne gangen heller.

I brevet til partifellene skriver Pelosi at hun vil slutte seg til kravet om riksrett, dersom Mike Pence og regjeringen ikke utløser det 25. grunnlovstillegget og avsetter presidenten.