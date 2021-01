Både innad i USA og fra ledere verden over kommer det kraftige fordømmelser av den amerikanske presidentens oppfordring om å komme til hovedstaden for å ta tilbake det han kaller «det stjålne valget».

Fra Norges statsminister Erna Solberg til Tysklands Angela Merkel og den britiske statsministeren Boris Johnson. De er mange som mener at Trump hadde skapt et klima for vold og uro ved sine mange oppfordringer om store protester den 6. januar.

Donald Trump kom med stadige oppfordringer om å møte opp i Washington DC for å protestere. Foto: Donald Trumps Twitter-profil

Mener Trump «tente ilden»

Selv om Trump aldri direkte har sagt at Kongressen burde stormes, kom det også reaksjoner fra medlemmer av Republikanerne:

Det republikanske kongressmedlemmet Liz Cheney mente at det var Trump som «tente ilden» blant demonstrantene. Den republikanske senatoren Marco Rubio tvitret en bønn om at presidenten måtte be sine tilhengere trekke seg tilbake.

Demonstrantene angrep politiet med jernstenger og andre våpen, har sjefen for kapitolpolitiet sagt til CNN. Fire mennesker døde etter sammenstøtene. Det ble også funnet to rørbomber i bygget.

Her er noen av presidentens meldinger på Twitter:

På julaften delte han en åtte minutter lang video der det advares om hvordan kommunister jobber for å overta kontroll. «6. januar. Vi ses i DC», skriver Trump.

30. desember: «Sjette januar, da ses vi i DC!»

Den første dagen i januar skrev presidenten at den STORE protestsamlingen vil finne sted den 6. januar. Detaljene om akkurat hvor i hovedstaden vil komme senere, var beskjeden.

Samme dag delte han en twittermelding der budskapet var at redningen kommer den 6. januar.

To dager senere delte presidenten en video der budskapet er at en demonstrasjon i Washington den 6. januar kan bli den største dagen i Washingtons historie. Klippet er spilt av mer enn 10 millioner ganger og slutter med en oppfordring om å gå ut i gatene for Trump.

Samme dag la han også ut en melding om at han selv kom til å være til stede på denne historiske dagen.

Den 5. januar: «Ser deg i DC.»

Sa han elsket demonstrantene

Da protestene var kommet ut av kontroll og mobben var kommet inn i de føderale bygningene var presidenten igjen på Twitter. Denne gangen ba han alle om å demonstrere fredelig. «Husk vi er partiet for lov og orden», var oppfordringen.

Han tvitret også at valget var stjålet fra ham og la ut en video der han sa at han elsker demonstrantene, men at de måtte gå hjem.

Tonen var en ganske annen enn da demonstranter tok seg til rette og vandaliserte statuer i juni i fjor. Da minnet presidenten om at han hadde bedt myndighetene idømme en fengselsstraff på ti år for den som ødelegger føderal eiendom.

Nå er Donald Trump utestengt fra flere sosiale medier i to uker.

Fordømmer volden

Torsdag kveld holdt Det hvite hus en kort pressekonferanse der de fordømte volden i Washington D.C. på det sterkeste.

Kayleigh McEnany gikk direkte i en hasteinnkalt pressebrifing i Det hvite hus torsdag Du trenger javascript for å se video. Kayleigh McEnany gikk direkte i en hasteinnkalt pressebrifing i Det hvite hus torsdag

