Kaotiske tilstander inne i Kongressen under stormingen

– Gjem dere under setene, og gjør dere klare til å til å komme dere ut av rommet så fort som mulig. Vi har inntrengere i bygningen.

En politimann står på talerstolen og roper til representantene i senatssalen i Kongressen. Det forteller to journalister fra avisen New York Times, som var i salen.

Like før ble visepresident Mike Pence geleidet ut av rommet av Secret Service. Hundrevis av Trump-tilhengere hadde brutt seg gjennom barrikadene og stormet inn i Kongressen. Møtet i Senatet ble avbrutt, og politiet barrikaderte dørene mens inntrengerne prøvde å komme inn.

– Politiet delte ut gassmasker til oss journalister, mens representantene tok fram sine egne masker fra sølvbokser de har under stolene foran seg. Vi ble advart mot at det var blitt brukt tåregass i bygningen. Det oppsto tilløp til panikk mens representantene prøvde å få på seg maskene, forteller journalistene.

Politiet beskytter senatssalen mot inntrengerne. Foto: Drew Angerer / AFP

Ikke kontroll

Journalist Jamie Stiehm forteller at det stadig kom flere meldinger. Opprørerne hadde trengt seg helt inn i bygget.

– Det virket som om politiet ikke forsto hva som hendte. De var ikke koordinerte. De sa vi måtte evakuere, samtidig som de stengte alle dørene til rommet vi var i. Det ble tilløp til panikk.

Stiehm forteller at hun var redd.

– Jeg fikk følelsen av at ingen hadde kontroll, at politiet hadde mistet kontrollen over bygningen. At alt kunne skje.

Trump-tilhengere inne i Kongressen. Foto: SAUL LOEB / AFP

Skudd

Journalist Paul Kane i Washington Post var også på pressegalleriet i salen.

– Plutselig fikk visepresident Pence et signal om at han måtte forlate salen. Han ble fulgt ut av Secret Service-agenter.

Kane løp ut av pressegalleriet for å se om Pence hadde tatt en pause fra møtet.

– Jeg sprang ned trappene til tredje etasje hvor representantenes inngang til salen er. Så hørte jeg det: Kongressens politi og Trump-tilhengere braket sammen i etasjen under.

Han løp opp igjen til galleriet.

– Politiet i Kongressen beordret alle inn i salen. Politiet løp rundt i salen og låste og barrikaderte alle dører. Senator Amy Klobuchar så på telefonen sin og ropte ut at et skudd var blitt avfyrt, forteller Kane.

Mange barrikaderte seg på kontorene sine. Foto: Olivier Douliery / AFP

Gjemte seg

– Vi ble beordret inn i heisene og ned i kjelleren og inn i en bunker som ble bygget etter 9/11. Den består av eksplosjonssikre rom.

Politiet begynte å gå fra rom til rom for å finne folk de ikke hadde fått med seg. En ansatt hadde barrikadert døren til kontoret sitt med en stålstang.

– Trump-tilhengerne hamret på døren i 20 minutter.

Andre som var i bygget gjemte seg i små rom med låste dører og avslåtte mobiltelefoner, mens opprørerne gikk forbi.

Tok farvel

Grace Meng er representant for Demokratene i New York.

Den demokratiske politikeren Grace Meng stengte kontordøren med møbler. Foto: Mike Segar / Reuters / NTB

– Det var veldig skremmende da opprørerne trengte seg inn. De var rett utenfor døren min.

Meng forteller at hun barrikaderte seg ved å flytte møblene på kontoret foran døren.

– Jeg var i rommet i over fem timer.

Meng skrev en melding på Twitter midt i kaoset, der hun tok farvel til familien sin.

– Jeg tekstet familien min og skrev bare at jeg elsket dem. Jeg snakket kort med dem i telefonen. Jeg tok ikke sjansen på å snakke høyt. Jeg så TV uten lyd, og skrudde av alt lys.

Meng sier hun ble overrasket over at opprørerne klarte å bryte seg inn i Kongressbygget.

Fulgte Trump-tilhengerne

ITVs reporter Robert Moore fulgte opprørerne inn i Kongressbygget.

– Trumps tilhengere kunne ikke tro hvor flaks de hadde da de oppdaget en ubevoktet sideinngang. Vi fulgte med dem inn, mens de løp opp de store marmortrappene, sier Moore.

Han forteller at de knuste vinduer og brøt opp en dør for å komme seg inn i bygningen.

– Mange virket sjokkert over at de hadde klart å komme seg så langt. Vi rundet et hjørne, og så opprørerne ransake kontoret til Nancy Pelosi. De rev ned navneskiltet hennes og trampet på det.

Trump-tilhenger på kontoret til Nancy Pelosi. Foto: SAUL LOEB / AFP

Han forteller at han spurte en av Trump-tilhengerne om hvorfor de stormet Kongressen.

– «De stjal valget fra oss,» ropte han. «Vi vil ha friheten vår tilbake. Vi vil ha landet vårt tilbake. Vi er gode mennesker. Dé gjorde dette mot oss.»

Moore forteller om den spesielle stemningen som hersket, med lyden av støyen fra inntrengerne, blandet med tåregassen i luften, mens de beveget seg framover. Til slutt nådde de fram til salen, der Secret Service-agenter hadde barrikadert dørene med møbler og trukket våpen for å holde inntrengerne tilbake.

Politiet klare til å stanse inntrengerne i Kongressen. Foto: Roberto Schmidt / AFP

– I en intens time, mens vi filmet for ITV, ble stemningen mer og mer anspent, sier Robert Moore.

Sakte gjenvant politiet kontrollen, og fikk opprørerne ut av bygningen.