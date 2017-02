Apple-sjefen: – Falske nyheter dreper folks forstand

Apple-sjefen er foreløpig sistemann til å melde seg på i kampen mot feilinformasjon.

Torsdag møtte han Storbritannias statsminister Theresa May i Downing Street. Til avisa The Guardian sier Cook at regjeringer og teknologiselskaper må ta ansvar for å slå ned på falske nyheter, og at det ikke må gå på bekostning av ytringsfriheten.

– Teknologiselskaper må lage verktøy som uskadeliggjør omfanget av falske nyheter. Vi må gjøre dette uten å tråkke på ytrings -og pressefriheten, men vi må også hjelpe leseren, sa Cook.

– For mange blant oss er i klage-kategorien nå, uten at vi klarer å finne ut hva vi skal gjøre.

Han sier en aksjon mot falske nyheter vil bety at «sanne, pålitelige, og dyptgående nyhetsformidlere vil vinne,» og la til at han tror falske nyheters suksess kun er kortsiktig vinning.

– Dessverre er det slik nå at noen av dem som er vinnerne er folk som bruker tid på å få mest klikk, ikke fortelle sannheten best. På en måte dreper det folks forstand, sier han.

Alternative fakta

Falske nyheter har preget nyhetsbildet det siste året, spesielt etter at Buzzfeed hevdet det hadde direkte innflytelse på den amerikanske valgkampen.

På sosiale medier ble det delt falske Anti-Trump historier som påsto at den daværende presidentkandidaten hadde trakassert drag artist, og programleder RuPaul, og en høyrevridd nettside antydet at Hillary Clinton fikk en FBI-agent likvidert for å lekke eposter.

RÅDGIVER: Kellyanne Conway sjokkerte mange da hun brukte uttrykket «alternative fakta». Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Siden Trump inntok Det hvite hus har sannhet vært et omstridt tema, da det kan virke som administrasjonen har et liberalt forhold til fakta.

Dette inntrykket ble forsterket da pressesjefen i Det hvite hus Sean Spicer insisterte på at Trump hadde det største publikummet på en innsettelse noensinne, og da Trumps rådgiver Kellyanne Conway lanserte uttrykket «alternative fakta».

Cook sier det er avgjørende at noe skjer raskt, og tror det går an å komme langt på kort tid.

– Vi trenger en moderne informasjonskampanje. Dette må innarbeides i skolen og i folket, sier Apple-sjefen.

Faktasjekk

Facebook er verdens største plattform for deling av nyheter, og lanserte i desember i fjor tiltak for å faktasjekke og flagge omstridte artikler. Dette gjør de i samarbeid med The Associated Press, PolitiFact, Snopes, ABC News og Factcheck.org.

Du blir bedt om å svare på hva som er galt med dette innlegget. Foto: Skjermdump / Facebook

I januar innførte Facebook faktasjekkingen i Tyskland, og nå rulles et lignende initiativ ut i Norge.

Flagging av falske nyheter i Norge fungerer ved at brukere melder inn Facebook-poster ved å trykke på pilen som ligger øverst til høyre på innlegget.

Deretter klikker man på alternativene «jeg mener dette ikke hører hjemme på Facebook», og deretter «det er en falsk nyhet».