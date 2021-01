Fem politifolk sikter på en dør med ladde pistoler. Blikkene deres er intense. Døra leder ut av selve kongressalen der skremte politikere er låst inne. Demonstrantene har knust et vindu i døra som er barrikadert fra innsida. Nå forsøker en stor folkemengde å få den opp.

Andrew Harnik er fotograf i Associated Press. Foto: AP

Andrew Harnik tok bildet kort tid etter at han hadde blitt geleidet inn i salen av sikkerhetsvakter, som fant ham i gangen utenfor.

I 18 år har den erfarne fotografen fra Associated Press tatt bilder inne i Kongressen.

I podkasten Krig og Fred forteller han om den ekstreme arbeidsdagen 6. januar da han måtte søke dekning sammen med vettskremte kongresspolitikere.

Ble vitne til selve stormingen

– Mitt oppdrag den dagen var å dekke politikk, og jeg var kledd i dress og slips, forteller Harnik.

Han har sett demonstrasjoner koke over i Washington D.C. før, og tenkte ikke at dette var noe spesielt mens han ventet på neste bildeoppdrag inne i kongressbygningen.

Så ringte redaktøren hans.

– Redaktøren ba meg gå bort til et vindu like over en av inngangene. Da så jeg at politiet ble presset mot døra av demonstrantene, og at de ikke klarte å holde dem på avstand.

– Jeg hørte høye rop, lyden av mye glass som knuste og en stor eksplosjon som vel må ha vært en sjokkgranat.

Inntrengerne presset og presset på dørene flere steder inn til kongressbygningen. Foto: Andrew Harnik / AP

Kort tid etter ble Harnik geleidet inn i kongressalen av sikkerhetsvakter, som sa at bygningen var nedstengt. Der inne gjemte mange politikere seg.

– Vaktene låste døra og ropte at vi måtte ned på alle fire og holde hodet våre lavt. Plutselig lå jeg der tett sammen med mange kongressmedlemmer.

– Følelsesutbruddene rundt meg var mange. Folk var redde, sinte, triste og skuffet. De ringte og tekstet. En forsøkte å hjelpe sikkerhetsvaktene med å roe ned en kollega som hadde fått panikk.

En annen så hva som kanskje kunne komme til å skje:

– Han ba kollegene fjerne nålene på jakkeslaget, som viser at de er kongressrepresentanter. Det var nok ikke så dumt. Han skjønte vel av de var mål for angrepet, sier Harnik.

Andrew Harnik tok dette bildet av politifolk inne i kongressalen mens demonstrantene forsøkt å trenge seg gjennom den barrikaderte døra. Foto: Andrew Harnik / AP Medlemmer av Representantenes hus forbereder seg på å evakuere kort tid etter at de hadde fått beskjed om at kongressbygningen var stormet. Foto: Andrew Harnik / AP De som var i salen fikk beskjed om å søke dekning og holde hodet lavt. Foto: Andrew Harnik / AP Politikere og rådgivere forsøker å ta seg ut av salen. Foto: Andrew Harnik / AP Medlemmer av Representantenes hus måtte søke tilflukt på galleriet i salen. Foto: Andrew Harnik / AP En av inntrengerne, som forsøkte å trenge inn i salen, ble skutt på den andre siden av døren. Foto: Andrew Harnik / AP Politikerne og andre fikk beskjed om å ta på seg gassmasker før de ble evakuert ut. Foto: Andrew Harnik / AP Et følge på vei til et sikrere sted. Foto: Andrew Harnik / AP Bildet som Andrew Harnik tok av demonstrantene utenfor fra ett av vinduene inne i bygningen. Foto: Andrew Harnik / AP

Hadde håndjern og elektrosjokkpistol

Noen av bildene viser tydelig hvor godt enkelte av inntrengerne hadde forberedt seg.

Journalist Jonas Skybakmoen i Filter Nyheter har fulgt høyreekstreme miljøer i flere år. Han har spesielt studert ett av bildene.

Det viser en mann i kamuflasjeklær som hopper over et gjerde inne i senatssalen.

– Mannen er maskert, og i hånda har han en bunke med håndjernstrips som man bruker til å binde folk fast med. Han har også med seg det som ser ut som en elektrosjokkpistol. Da lurer man jo på hva planen var her, sier Skybakmoen.

Erik Munchel var en av dem som ledet okkupasjonen av Senatets sal under angrepet. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Mannen er 40 år gamle Eric Munchel. Han ble pågrepet og ble arrestert i Nashville for fire dager siden.

Politiet rundt om i USA har nå arrestert mer enn 150 personer. Twitter sier de har stengt 70.000 kontoer etter angrepet.

Flere av dem som er arrestert har bakgrunn fra det amerikanske forsvaret. Andre tilhører kjente militsgrupper som Oath Keepers, en gruppe NRK møtte før valget.

Politikerne som Andrew Harnik var sammen med fikk beskjed om å ta på seg gassmasker før de ble evakuert ut. Foto: Andrew Harnik / AP

Fikk de hjelp fra innsiden?

Stadig flere detaljer kommer fram om hvor godt planlagt angrepet 6. januar var.

Noen hevder at demonstrantene fikk hjelp til både planlegging og gjennomføring av folk på innsida.

To medlemmer av politistyrken på Capitol Hill er suspendert og minst 10 andre er under etterforskning for å ha spilt en eller annen rolle da Kongressen ble angrepet, ifølge CNN.

31 kongressmedlemmer ber i et brev om at enkelte gruppeomvisninger inne i Kongressen i dagene før angrepet blir etterforsket.

Flere politikere sier de så republikanske kolleger sammen med grupper av Trump-tilhengere og mener det kunne se ut som de var ute og rekognoserte.

Bildene fra kongressalen vitner om at alle som var der måtte forlate stedet i all hast. Foto: Andrew Harnik / AP

Den kjente høyreaktivisten Ali Alexander, en av dem som var med på å arrangere demonstrasjonen utenfor kongressbygningen, sa i en video fra angrepet som ble streamet at han planlagt demonstrasjonen sammen med tre republikanske kongressmedlemmer.

Politiet sier de ikke har rettet mistanke mot noen av disse politikerne ennå, men etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase.

Mer enn 70 personer er arrestert og tiltalt for føderale forbrytelser i forbindelse med angrepet.

De fleste av dem kom med voldelige trusler mot demokrater, sloss mot politiet inne i kongressbygningen eller ble tatt i nærheten av kongressbygningen med våpen eller eksplosiver.

På vei ut av salen til Representantenes hus tok Andrew Harnik dette bildet av to politimenn som har fått kontroll over noen av inntrengerne. Foto: Andrew Harnik / AP

Stenger paraderuta

Torsdag besluttet Secret Service at The National Mall, den store parken mellom kongressbygningen og Det hvite hus, skal stenges på innsettelsesdagen til Joe Biden. Det er der enorme folkemengder pleier å samle seg når en president tas i ed.

Kongressbygningen er full av soldater fra Nasjonalgarden, og hoteller i sentrum av hovedstaden har blitt bedt om å stenge for å hindre at demonstranter kommer til byen.

Airbnb kunngjorde i går at selskapet har slettet reservasjonen til folk som de mener planla å komme til Washington for å demonstrere.

Kongressbygningen er fylt av soldater fra Nasjonalgarden som holder vakt. Her får de pizza av to kongressrepresentanter. Amerikanerne har ikke sett slik militær tilstedeværelse i Washington siden borgerkrigen på 1800-tallet. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Et siste bilde

Fotograf Andrew Harnik tror bildene han og kollegene tok for en uke siden, vil leve lenge i amerikanernes bevissthet, men håper på kjedeligere dager på jobb framover.

– Jeg tror disse bildene vil være med oss i tiårene som kommer. Et stillbilde kan ha en varig følelsesmessig effekt. Det viser et øyeblikk låst til evig tid, sier han.

Harnik ble evakuert fra kongressbygningen sammen med politikerne. Senere på kvelden var han imidlertid tilbake igjen for å jobbe.

– Det var klissete på gulvet, fullt av støv og kjemikalier.

– Da jeg gikk gjennom rotunden, som er den store hallen under kongresskuppelen, sammen med tungt bevæpnede vakter, kom jeg over en mann som hadde en pose der han samlet søppel og personlige eiendeler som lå strødd rundt omkring.

Mannen viste seg å være kongressrepresentant Andy Kim fra New Jersey. Bildet av ham ble ett av de siste Andrew Harnik tok den kvelden.

Demokraten Andy Kim fra New Jersey rydder etter demonstrantene natt til 7. januar. Foto: Andrew Harnik / AP