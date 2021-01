Hvem var Trumps medløpere?

Trumps autoritære tilbøyeligheter har vært påpekt regelmessig siden han ble president. Og hans marsjordre til mobben avslørte til fulle Trumps antidemokratiske holdning. En holdning jeg skrev om i dette korrespondentbrevet – fire dager før angrepet på Capitol:

«Kan noen være så snill å slå av internett?»

POLITIET MÅTTE GI OPP: Politiet var maktesløse mot da den overtallige mobben stormet fram. Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

I tillegg til presidenten var det mange andre som la til rette for det som i amerikanske medier beskrives som et «kuppforsøk gjennomført av innenlands terrorister».

Hjelperne finner vi i kretsen av nære rådgivere og regjeringsmedlemmer, blant store deler av Republikanske folkevalgte og ikke minst blant dem som har ansvaret for hva som publiseres i sosiale medier.

Et «stjålet» valg

Myten om at Donald Trump «egentlig» vant presidentvalget har vært dyrket av mange sentrale rådgivere i Det hvite hus, som immigrasjonsrådgiver Stephen Miller og pressetalsperson Kayleigh McEnany.

De mest vokale var likevel hans advokater. Sidney Powell fremmet intenst konspirasjonsteorien om at valget var «stjålet» ved hjelp fra Kina, Venezuela og Cuba, og at stemmeopptellingsmaskinene fra selskapet Dominion inneholdt programvare som «byttet om» stemmer fra Trump til Biden.

For den siste påstanden er hun nå saksøkt av Dominion. De krever 11 milliarder kroner i skadeerstatning.

PRESIDENTENS ADVOKATER: Trump-advokat Sidney Powell (tv) har fremmet konspirasjonsteorier om valget. Nå saksøkes hun for 11 milliarder kroner av selskapet som lager stemmetellingsmaskinene. Sammen med henne en annen Trump-advokat, Lin Wood (th). Han skrev nylig på nettsamfunnet Parler at «Mike Pence burde bli henrettet». Foto: ELIJAH NOUVELAGE / Reuters

Ville henrette visepresidenten

Noen av advokatene var farligere: Rudy Giuliani sto på podiet før presidenten forrige onsdag og oppildnet massene til «væpnet kamp». En annen Trump-advokat, Lin Wood, skrev på nettsamfunnet Parler at visepresident Mike Pence burde bli henrettet.

Også Trumps sønn og datter var med:

Donald jr. ved å true de folkevalgte foran menneskemengden på onsdag. Ivanka ved å kalle mobben «amerikanske patrioter» etter at de hadde begynt å storme Kongressen. Så la hun til at de burde opptre fredelig.

Folkevalgte ut mot demokratiet

Svært mange folkevalgte i det Republikanske partiet mente det var helt ok å ikke anerkjenne det demokratiske valget av Joe Biden som ny president. Før angrepet på Kongressen hadde minst 13 senatorer og 100 representanter annonsert at de ville opponere mot en godkjenning av valgresultatet.

OPPONERTE: Selv etter det voldelige angrepet på Kongressen, var det nesten 150 folkevalgte som fortsatt ville opponere mot å godkjenne valget av Joe Biden som USAs kommende president. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Enda mer overraskende var det at selv etter den fatale invasjonen av Capitol, var det fortsatt 8 senatorer og 139 representanter fra det Republikanske partiet som stemte mot å godkjenne enten ett eller to av valgresultatene fra delstatene Arizona og Pennsylvania.

Snudde kappen etter vinden

Blant de ivrigste folkevalgte som støttet Trumps løgner og nektet å godkjenne valget av Biden, var senatorene Ted Cruz fra Texas og Lindsey Graham fra Sør-Carolina.

Før valget av Trump som president i 2016 var de blant hans hardeste kritikere.

Ted Cruz kalte Trump en «patologisk løgner», en «narsissist» og «absolutt umoralsk».

SNUDDE: Senator Ted Cruz fra Texas snakket først svært stygt om Trump. Så ble han en av presidentens sterkeste støttespillere. Nå har han snudd igjen og sier at han hele tiden har vært uenig i Trumps språkbruk. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / Reuters

De harde ordene kom etter at Trump hadde snakket stygt om utseendet til Cruz’ kone og anklaget faren hans for å ha vært innblandet i drapet på tidligere president John F. Kennedy.

Lindsey Graham var heller ikke nådig. Han karakteriserte Trump som en «galning», en «taper» og «absolutt uegnet til å bli president».

Men etter at Donald Trump ble valgt, snudde disse to mektige senatorene kappen etter vinden og ble to av Trumps viktigste tilhengere og synkopanter.

Og snur den igjen

Nå forsøker Cruz og Graham – og mange andre som støttet Trumps løgner – å snu kappen nok en gang.

«Presidentens språkbruk går ofte altfor langt», sa Ted Cruz etter angrepet på Kongressen. «Særlig i går krysset han en linje, og det han sa var uforsvarlig».

Så la Cruz til: «Jeg er uenig i – og har vært uenig i – presidentens språkbruk de siste fire årene». Det siste er det nok bare han selv som har fått med seg.

Også Lindsey Graham er en ivrig kappe-snuer. Dagen etter angrepet var han både «flau og forferdet» over handlingene til dem han kalte «innenlands terrorister». Og la til at «presidenten må forstå at hans handlinger var problemet, ikke løsningen». Få dager tidligere hadde ikke bare Trump, men også Graham selv, ringt til de valgansvarlige i Georgia og bedt dem «finne stemmesedler» for Trump.

HETSET: Senator Lindsey Graham (i midten) støttet Trumps løgner om valget. Etter opptøyene gikk han ut mot Trump, og får nå svi for det. Her blir han hetset av andre passasjerer på Reagan-flyplassen i Washington D.C. Men godt beskyttet av politifolk. Foto: OREO EXPRESS / Reuters

Men Graham får nå på pukkelen også fra Trump-tilhengere. Da han skulle reise hjem med fly ble han hundset av folk som ropte at han var en «forræder» og «løgner» fordi han hadde sviktet president Trump.

Lydig støttespiller

Visepresident Mike Pence har vært en av Donald Trumps mest lydige støttespillere gjennom fire år. Gjentatte ganger har han blitt karakterisert som Trumps «puddel».

Seinest mandag 4. januar sa han på et valgmøte i Georgia at han tvilte på resultatene fra presidentvalget. Han la til at «kommende onsdag har vi vår sjanse i Kongressen».

Både Trump og tilhengerne tok ham på ordet og forlangte at Pence skulle sende tilbake delstatenes valgresultater når han skulle lede opptellingen av stemmene til velger-representantene i Kongressen.

«Hvor er Mike Pence?»

Men da onsdagen kom hadde Pence avfunnet seg med at han kun hadde en seremoniell rolle i å registrere de innsendte valgresultatene. Trump var rasende og hans tilhengere likeså.

Mike Pence gikk fra å være Trumps beste forsvarer til å bli en sviker. Nå ble han et mål for mobben, som ropte «hvor er Mike Pence?» da de stormet Kongressen.

VILLE TA PENCE: Visepresident Mike Pence sammen med speaker i Representanthuset, Nancy Pelosi. Her er de i ferd med å godkjenne valgresultatet. Da mobben fikk vite at Pence ikke ville være med på å omstøte valget og gi Trump seieren, ble den rasende og ville ha tak i ham. Foto: POOL / AFP

Pence var inne i bygningen, sammen med sin familie. De var alle sammen evakuert av Secret Service til et trygt gjemmested. Hadde de ikke vært det, vet ingen hva som kunne ha skjedd med dem.

I løpet av angrepet 6. januar tok Trump aldri kontakt med sin visepresident for å høre om han og familien var i trygghet. Og etterpå snakket de ikke sammen før 11. januar.

MØRK MERKEDAG: Mobben angriper USAs nasjonalforsamling, Kongressen, onsdag 6. januar. Det blir en mørk merkedag i landets historie. Foto: zz/STRF / Pa Photos

Advarte om voldelige opptøyer

Mange har advart om at presidentens uttalelser kunne føre til vold. Også framtredende Republikanere. Før valget i 2016 var både Graham, Cruz og Florida-senatoren Marco Rubio klare på at Trump kunne bli en farlig president.

Den som traff best med sine forutsigelser var likevel tidligere guvernør i Texas, Republikaneren Rick Perry.

I en tale foran de Republikanske primærvalgene i 2016 kalte han Donald Trump en «ukontrollert demagog» som kunne hisse opp en mobb til å angripe Washington DC.

Konspirasjon mot paven

Perry sammenliknet Donald Trump med «Know Nothing»-bevegelsen i det 19. århundre. De trodde på en konspirasjonsteori om at katolikkene i USA planla at Paven skulle ta over makten i landet.

For å kjempe mot denne konspirasjonen angrep de i 1854 nasjonens hovedstad og ødela marmoren som skulle brukes til å bygge Washington-monumentet.

«Donald Trump er den moderne inkarnasjonen av Know Nothing-bevegelsen», sa Rick Perry. Etter valget gikk han inn i Trumps regjering som energiminister.

ADVARTE - BLE MINISTER: Før valget i 2016 advarte tidligere Texas-guvernør Rick Perry om at Trump kunne lede et angrep mot Washington D.C. Etter valget gikk han inn i Trumps regjering, som energiminister. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

Trusler om angrep i alle 50 delstater

Twitter og Facebook har nå stengt kontiene til presidenten og mange av hans nære medarbeidere. Begrunnelsen er at de frykter plattformene skal kunne brukes til å oppfordre til mer vold.

En begrunnet frykt, siden det føderale politiet nå advarer om at det er planlagt væpnete angrep mot hovedstaden og Kongressen før og under innsettelsen 20. januar.

Alle de 50 delstatenes lokale kongressbygninger har også mottatt slike trusler om væpnete angrep.

Parler, et annet yndet nettsamfunn for ekstreme høyreorienterte, har nå mistet sin webhotelltjeneste hos Amazon. I tillegg har både Apple og Google sperret nedlastinger av Parler-appen på sine telefoner.

Sosiale mediers ansvar

Mange i USA er lettet over at Trump ikke lenger kan tvitre. Men teknologi-gigantene får kritikk for at dette skjer altfor seint. Andre mener det ikke er riktig å utestenge Trump. Både av ytringsfrihets-hensyn, men også fordi man da ikke lenger så lett kan følge med på hva som rører seg i de konspiratoriske miljøene, og finne fram til dem som planlegger nye angrep.

KASTET UT: Trump er nå kastet ut av Twitter. Selskapet får både ros og kritikk. Mange er bekymret for ytringsfriheten, men også for at det kan bli vanskeligere å følge med på ekstremister via sosiale medier. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Den kraftigste kritikken mot selskaper som Twitter og Facebook går på hvordan de har konstruert algoritmene. I dag er de innstilt slik at etter et søk på ekstreme nettsteder blir man oppmuntret til å søke på andre, liknende nettsteder.

Slik blir brukerne lukket inne i en selvforsterkende nettverden uten motforestillinger.

Vil straffe de ansvarlige

Det føderale politiet og påtalemyndigheten er nå i gang med å etterforske og tiltale dem som var med i angrepet på Kongressen. Men de har også sagt at det er aktuelt å etterforske dem som oppildnet til angrepet. Her er president Trump en mulig hovedmistenkt.

Men også de andre som har ytret seg om å angripe og kjempe mot Kongressen, kan risikere tiltale for oppvigleri og oppfordring til vold.

Også blant politikerne i Kongressen er det snakk om å straffe kolleger som var med på Trumps løgner om valgfusk.

Den Demokratiske representanten Cori Bush har lagt fram forslag til en lov om at disse skal etterforskes og eventuelt fratas sine politiske verv i Kongressen.

Angrepet på hjertet av det amerikanske demokratiet har allerede satt dype spor i samfunnet. Hver eneste dag kommer det fram nye, rystende videoer og personlige historier. Og det er ikke over.

Mange av Trumps tilhengere ønsker å «fullføre jobben». Andre er redde og frykter det som kan komme.

For selv om Trump snart ikke er president lenger, lever bevegelsen og konspirasjonsteoriene videre i beste velgående blant titalls millioner av amerikanere.

TOK SEG INN I KONGRESSEN: Vandalene styrter gjennom ærverdige Capitol. Nå truer Trumps tilhengere med liknende angrep mot alle de 50 delstatenes kongressbygninger. Foto: STRINGER / Reuters