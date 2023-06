Voldtektssiktet kommuneoverlege har anmeldt varsler for falsk forklaring

«Min klient opplyser at han har anmeldt en av klagerne – (...) – for bevisst falsk forklaring. Dette illustrerer at klager må ettergås kritisk og være gjenstand for kontradiksjon.»

Det skriver legens advokat, Karl Bjørnar Olsen, i et tilsvar til Helsetilsynet, som NRK har fått innsyn i.

Etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Eivind Guldseth, bekrefter at de er kjent med anmeldelsen.

– Jeg mener vi fikk den inn i mars eller april. Vi avventer til etterforskningen av legen er ferdig, før vi avgjør hva som skal gjøres med den.

Kun én person er anmeldt

Guldseth sier videre at det kun er én kvinne som er anmeldt av kommuneoverlegen.

Legen ble i august i fjor siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med pasienter. 89 personer har så langt status som fornærmet i saken.

– Vi vil avgjøre hva som skal skje med anmeldelsen når etterforskningen er ferdig, sier Guldseth i politiet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

I slutten av mai utvidet politiet siktelsen til å gjelde voldtekt i 34 av sakene. De mener at pasientene har vært ute av stand til å motsette seg handlingen.

– Legens anmeldelse av varsleren vil bli en del av det totale bildet i etterforskningen av den omfattende saken, sier Guldseth.

Overgrepsanklagene mot legen strekker seg tilbake til slutten av 90-tallet. Altså en periode på over 20 år. Legen fikk i slutten av januar i år sparken som kommuneoverlege i Frosta.

– Slått i bakken

Helsetilsynet varslet i april at de vurderte å tilbakekalle autorisasjonen til den nå voldtektssiktede kommuneoverlegen i Frosta. Legen hadde frist til å svare på forhåndsvarselet i mai.

Gjennom sin advokat, Karl Bjørnar Olsen, viste legen blant annet misnøye med hvor kort tid han fikk på å svare.

Advokat Karl Bjørnar Olsen påpeker at hans klient fremdeles mener han ikke har gjort noe galt. Foto: Privat

Vedlegget legen fikk fra Helsetilsynet var på 1946 sider, og ifølge advokaten var de ordnet på en ulogisk måte.

– Du blir litt slått i bakken når du får nesten 2000 sider og har kort frist for å svare. Det er nesten håpløst, i og med at han selv slår fast at han ikke har gjort noe galt, sier Olsen til NRK.

Video underbygger legens påstander

«Det foreligger en rekke anklager i saken, men min klient har ikke hatt reell mulighet til å imøtegå disse.», skriver advokaten videre i tilsvaret til Helsetilsynet.

NRK forklarer Hvorfor er den tidligere kommuneoverlegen siktet for voldtekt? Bla videre Varslet om underlivsundersøkelser 18. juli 2022 vedtok Statens helsetilsyn å midlertidig suspendere autorisasjonen til kommuneoverlegen i Frosta kommune i Trøndelag.



Årsaken var flere varsler fra pasienter om krenkende og ubehagelig atferd i forbindelse med underlivsundersøkelser.



Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt klager mot legen. Siktet for voldtekt i 34 saker 24. august 2022 ble legen siktet av politiet etter straffelovens paragraf 295 – for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Politiet fant «en betydelig mengde videomateriale» da de ransaket den siktedes legekontor.



23. mai 2023 opplyste politiet at 89 kvinner har status som fornærmet i straffesaken. Siktelsen ble utvidet til voldtekt i 34 saker:



«Den seksuelle omgangen har vært masturbasjon eller bevegelser på en masturbasjonslignende måte i strid med straffelovens paragraf 292, jamfør paragraf 291 om voldtekt.» Legen nekter straffskyld Politiet hadde sitt første avhør med den siktede legen i starten av november 2022.



Legen nekter straffskyld, ifølge forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen.



Legen har klaget på vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon. 16. januar 2023 ble suspensjonen forlenget i seks måneder. Legen fikk advarsel i 2007 I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.



I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa.



Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten. Beskyldninger helt tilbake til 90-tallet Bistandsadvokat Camilla Hagen har opplyst til NRK at rundt ti kvinner har henvendt seg til henne med ulike pasienthistorier som ligner hverandre.



Det dreier seg om overmaktsforhold knyttet til underlivsundersøkelser og opplevd seksuell atferd fra legens side, forklarer bistandsadvokaten.



Blant dem er en kvinne som har fortalt om ubehagelige opplevelser med legen allerede på 1990-tallet. Over 130 kvinner har tatt kontakt Over 130 kvinner har ringt kontakttelefonen som Frosta kommune opprettet 24. august 2022 – den dagen legen ble siktet av politiet.



24. januar 2023 ble legen formelt sagt opp av kommunen, etter en lengre oppsigelsesprosess.



Da legen arbeidet som fastlege og kommuneoverlege, hadde han rundt 850 pasienter på fastlegelisten sin. Forrige kort Neste kort

Politiet beslagla tidligere over 6000 timer med opptak på harddisker hos legen. Mye viser gynekologiske undersøkelser av pasienter, opplyste etterforskningsleder til NRK.

«Min klient holder imidlertid fast på at han ikke har overskredet de grenser som gjelder for legers virksomhet og viser til de journaler som er ført, som følger saken, og som underbygger dette. Han viser også til beslaglagt videomateriale som skal underbygge dette.», står det i svaret advokaten har sendt.

– Et slags hysteri

Helsetilsynet skal nå vurdere om legens autorisasjon skal tilbakekalles. Hvis det skjer, vil han ikke lenger kunne praktisere som lege i Norge. Advokat Olsen skriver videre at de er kritiske til hvordan Helsetilsynet har behandlet saken.

«Det er samtidig all grunn til å tro at utenforliggende forhold, utsagn fra ansvarlig hold og mediedekningen kan ha påvirket pasienters motivasjon i forhold til å klage, og hva det klages over. Dette gjør det særlig viktig at hver enkelt klage vurderes grundig før en avgjørelse tas.»

De trekker også frem at legen har blitt forhåndsdømt, blant annet i media.

«Dette har da også gjort seg gjeldende i det pasienter med hevnmotiver, (nettopp med stikkord: rus, førerkort, barnevern) har fått utfolde seg fritt i media, uten muligheter til forsvar for legens del, fordi han ikke er fritatt fra sin taushetsplikt.», hevder advokaten i tilsvaret.

Olsen mener dette kan ha påvirket oppfatningene hva om skal ha skjedd.

– Han føler vel at det er laget et slags hysteri rundt saken. Det kan ha påvirket både hvordan man ser på saken og terskelen for å varsle, sier Olsen til NRK.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med legens andre forsvarer, Erlend Hjulstad Nilsen. Han har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Derfor identifiserer NRK ikke legen Ekspander/minimer faktaboks NRK navngir Frosta kommune for å kunne ettergå kommunens håndtering av denne saken, både gjennom årene og nå i dag. Som nedfelt i Vær varsom-plakaten, er det pressens plikt å avdekke kritikkverdige forhold og beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter. Den tidligere kommuneoverlegen er siktet for svært alvorlige og straffbare handlinger. Han har vært en betrodd lege i lokalsamfunnet – som over flere år var fastlege for 1700 av innbyggerne i kommunen. Samtidig er det viktig å presisere at legen foreløpig har juridisk status som siktet, og ikke tiltalt. Han erkjenner ikke straffskyld. Pressen skal vise særlig varsomhet i saker på et tidlig stadium av etterforskningen. NRK identifiserer derfor ikke legen med navn på nåværende tidspunkt. Vi er også varsomme med opplysninger om pasienter som skal være en del av saken.

