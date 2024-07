– Det er skremmende. Vi føler oss utrygge. Det blir lite med nattesøvn.

Det sier Sonja Irene Tverli til NRK lørdag morgen. Like før midnatt var det nok en brann på øya Frøya i Trøndelag – den sjuende brannen siden 9. juli.

Natt til lørdag var det tilløp til brann utenfor grendehuset Ungdomshuset på Dyrøya på Frøya. Arnestedet var i kvister utenfor huset. Ingen ble skadet. Det samme gjelder i de andre seks brannene som har vært den siste tiden.

Politiet mener alle sju er påsatt, og setter dem i sammenheng. De jobber nå for fullt med å finne ut hvem som står bak. Men så langt har de ikke en eneste mistenkt.

Dette er de syv brannene 9. juli: Brann på den ubebodde holmen Langøya

9. juli: Brann på en nærliggende ubebodd holme

14. juli: Brann i et redskapsbod på Norddyrøy

16. juli: Kraftig brann i en garasje Norddyrøy

18. juli: Ulmebrann i en fritidsbolig på Norddyrøy

18. juli: Tilløp til brann i grensehus på Norddyrøy

20. juli: Brann utenfor Ungdomshuset på Dyrøya

Det er kort avstand mellom brannene, og politiet setter de i sammenheng.

Garasjen brant ned

Sonja Irene Tverli var på vei for å legge seg da hun la merke til et uvanlig lys utenfor vinduet.

– Det skulle jo verken være solnedgang eller soloppgang på dette tidspunktet, så jeg tittet ut. Da så jeg at hele garasjen var i ferd med å bli overtent. Jeg fikk sjokk.

Sonja Irene Tverli og ektemannen Ståle har bestilt overvåkningskamera etter at garasjen deres brant til grunn tidligere denne uka. Foto: Sonja Irene Tverli



Hun vekket ektemannen og ringte brannvesenet.

– Ti minutter etter at jeg hadde ringt, var garasjen omtrent nedbrent, sier hun til NRK.

Det er brannene som opptar lokalbefolkningen akkurat nå, ifølge Tverli:

– Alle lurer fælt på hvem det er som står bak. Jeg er helt sikker på at det er en sammenheng – det sier jo også politiet. Dette kan ikke være tilfeldig. Det går ikke an.

Sonja Iren Tverli oppdaget at garasjen sto i fyll fyr natt til tirsdag. Det skal ha tatt ti minutter fra hun ringte brannvesenet til garasjen så å si var nedbrent. Nå er det bare ruiner igjen.

Brannvesenet er ute på natta

De siste nettene skal noen av de som bor i området ha syklet rundt i håp om å ta noen på fersk gjerning.

I tillegg patruljerer det lokale brannvesenet hver natt. Foreløpig har ikke det gitt resultater i form av å finne gjerningspersoner.

– Brannvakt på natta kan virke avskrekkende. Og det får folk til å føle seg tryggere. Mange lurer på hva som foregår nå. Det er ikke rart at folk er utrygge og urolige, sier ordfører Kristin Furunes Strømskag (H).

Brannvesen og politi rykket ut til grendehuset på Frøya natt til lørdag. Foto: Ronny Dybdahl

Ber folk komme med tips og låse kjelleren sin

– Det er naturlig at politiet ser brannene i sammenheng. Alle brannene har vært innenfor et begrenset geografisk område, sier Randi Småland, politifaglig etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak i Politiet i Trøndelag.

Politiet ber alle som har tips eller eventuelt overvåkningsbilder om å ta kontakt med politiets tipstelefon: 73489400.

– Vi er interesserte i alt av tips som gjelder personer eller kjøretøy, sier Småland.

Operasjonsleder i Politiet i Trøndelag, Else Stokkebø, kommer med en oppfordring:

– Folk må tenke over hva de har liggende utenfor husene sine.

Ordfører Strømskag ber folk i tillegg om å låse kjelleren sin.

– Det er veldig trist at vi må be folk om å gjøre slike tiltak, men alle bør ta de grepene de kan nå. Så vidt jeg vet har vi aldri opplevd noe sånt på Frøya før. Folk er selvsagt veldig opptatt av dette, og det har jeg full forståelse for, sier hun.