Politiet oppdaget flere harddisker hjemme hos den voldtektssiktede kommuneoverlegen – med over 6000 timer med opptak.

Det kommer frem i et dokument fra Statens helsetilsyn.

Harddiskene skal ha vært merket med dato og årstall. De første opptakene er fra 2016 og det siste fra 2021.

Dette mener Helsetilsynet er det mest alvorlige legen har gjort: Ekspandér faktaboks Helsetilsynet har i sitt forhåndsvarsel vist til 16 klager som de mener inneholder opplysninger om grenseoverskridende adferd under behandling. Dette er de mest alvorlige forholdene som er beskrevet, ifølge Helsetilsynet: Klitorismassasje/massering av kjertler i underlivet/underlivsmassasje o.l.

Massasje i rektum/unødvendig rektalundersøkelse

Gynekologiske undersøkelser, ofte gjentatt, uten indikasjon

Finger(e) i skjeden mens pasienten må knipe/stramme, uten medisinsk indikasjon

Filming/fotografering av gynekologiske undersøkelser/underliv/naken kropp, eller at han har bedt pasient om å ta bilde av seg selv

Beføling av bryster/undersøkelse av bryster (bakfra) uten indikasjon.

Pasienter har uten grunn måttet være uten klær nedentil eller helt nakne under undersøkelser, eller har måttet stå i ulike posisjoner uten klær som oppleves krenkende

Legen har ført pasientens kropp/arm mot ditt skritt/penis

Tilbud om klitorismassasje

Hårfjerning i underlivet

Sedasjon (beroligende medikamenter) av pasienter i forbindelse med intime undersøkelser

89 personer har så langt status som fornærmet i saken. I forrige uke utvidet politiet siktelsen til å gjelde voldtekt i 34 av sakene.

Ifølge dokumentet skal de fleste av diskene inneholde gynekologiske undersøkelser som legen har utført på ulike pasienter. Det viser politiets gjennomgang. De har fortsatt ikke gjennomgått alle opptakene de har funnet.

– Har ikke gjort noe galt

I april sendte Statens helsetilsyn den tidligere kommuneoverlegen i Frosta et forhåndsvarsel om at de vurderer å tilbakekalle autorisasjon hans som lege. Fredag gikk fristen ut for at han kunne uttale seg om varselet.

Ifølge dokumentet har legen forklart seg i avhør med politiet, men de mener det ikke er samsvar mellom legens forklaring og hvordan en gynekologisk undersøkelse skal gjennomføres. I tillegg strider legens forklaring mot innholdet i videoene som er funnet hjemme hos ham.

Legens advokat, Karl Bjørnar Olsen, sier til NRK at de torsdag svarte Statens helsetilsyn.

– Han vedkjenner ikke at han har gjort noe galt. Og det har han holdt fast ved hele tiden, sier Olsen.

Overgrepsanklager tilbake til 90-tallet

Det var i august i fjor at politiet startet etterforskning av kommuneoverlegen i Frosta.

Legen er siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Han har ikke erkjent straffskyld.

NRK forklarer Hvorfor er den tidligere kommuneoverlegen siktet for voldtekt? Bla videre Varslet om underlivsundersøkelser 18. juli 2022 vedtok Statens helsetilsyn å midlertidig suspendere autorisasjonen til kommuneoverlegen i Frosta kommune i Trøndelag.



Årsaken var flere varsler fra pasienter om krenkende og ubehagelig atferd i forbindelse med underlivsundersøkelser.



Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt klager mot legen. Siktet for voldtekt i 34 saker 24. august 2022 ble legen siktet av politiet etter straffelovens paragraf 295 – for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Politiet fant «en betydelig mengde videomateriale» da de ransaket den siktedes legekontor.



23. mai 2023 opplyste politiet at 89 kvinner har status som fornærmet i straffesaken. Siktelsen ble utvidet til voldtekt i 34 saker:



«Den seksuelle omgangen har vært masturbasjon eller bevegelser på en masturbasjonslignende måte i strid med straffelovens paragraf 292, jamfør paragraf 291 om voldtekt.» Legen nekter straffskyld Politiet hadde sitt første avhør med den siktede legen i starten av november 2022.



Legen nekter straffskyld, ifølge forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen.



Legen har klaget på vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon. 16. januar 2023 ble suspensjonen forlenget i seks måneder. Legen fikk advarsel i 2007 I 2007 fikk legen en advarsel fra Statens helsetilsyn etter at han ifølge tre kvinnelige pasienter skal ha tilbudt klitorismassasje i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.



I 2017 ble legen klaget inn til daværende Fylkesmannen av en kvinne. Hun forklarte hun ville sjekke håndleddet, men at legen skal ha befølt henne på rumpa.



Fylkesmannen svarte med at saken kunne løses gjennom samtale mellom legen og pasienten. Beskyldninger helt tilbake til 90-tallet Bistandsadvokat Camilla Hagen har opplyst til NRK at rundt ti kvinner har henvendt seg til henne med ulike pasienthistorier som ligner hverandre.



Det dreier seg om overmaktsforhold knyttet til underlivsundersøkelser og opplevd seksuell atferd fra legens side, forklarer bistandsadvokaten.



Blant dem er en kvinne som har fortalt om ubehagelige opplevelser med legen allerede på 1990-tallet. Over 130 kvinner har tatt kontakt Over 130 kvinner har ringt kontakttelefonen som Frosta kommune opprettet 24. august 2022 – den dagen legen ble siktet av politiet.



24. januar 2023 ble legen formelt sagt opp av kommunen, etter en lengre oppsigelsesprosess.



Overgrepsanklagene strekker seg tilbake til slutten av 90-tallet. Altså en periode på over 20 år.

Legen fikk sparken fra kommunen i januar i år.

– Mesteparten viser gynekologiske undersøkelser

Helsetilsynet har suspendert legens autorisasjon til midten av juli i år. Forhåndsvarselet er derfor et steg videre i tilsynssaken.

– Tidspunktet for forhåndsvarsel om tilbakekall av autorisasjon har sammenheng med politiets etterforskning og avklausulering av dokumenter, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn.

– Vi har ikke kunnet oversende saksdokumentene før nylig, av hensyn til politiets etterforskning, legger hun til.

Etterforskningsleder Eivind Guldseth ved Trøndelag politidistrikt, bekrefter at politiet sitter på 6000 timer med opptak fra harddisker hos den siktede legen.

– Men det er en sannhet med modifikasjoner. Vi har minimum 6000 timer video og har gått gjennom rundt 70 prosent av disse. Mesteparten av dette viser gynekologiske undersøkelser, sier Guldseth.

– Det har vært masturbasjon

Guldseth ønsker ikke å gå inn i detalj på hva opptakene viser.

– Vi ønsker ikke å kommentere om det har vært neddoping av pasienter. Det eneste vi har sagt, som vi også gikk ut med i forbindelse med siktelsen, er at det har vært masturbasjon.

Etterforskningsleder Guldseth sier det er stort spenn i alvorlighetsgraden i opptakene. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Etterforskningslederen bekrefter også at videoene er datert mellom 2016 og 2021.

– Jeg kan ikke utelukke at det finnes videoer som er eldre enn dette, men vi mener det vi har funnet er fra 2016 til 2021.

Politiet vil ikke bekrefte punktene som Helsetilsynet trekker frem i forhåndsvarselet. Bortsett fra at de mener det har skjedd massasje av klitoris.

– Det er et stort spenn i alvorlighetsgrad i etterforskningsmaterialet vi har funnet, sier Guldseth.

Ifølge ham strekker seg fra gynekologiske undersøkelser som er filmet, til det politiet betegner som voldtekt.

– Betyr det at dere betegner deler av materialet som overgrepsmateriale?

– Det kan vi ikke si noe om, svarer Guldseth.

– Misfornøyd

Legens advokat Karl Bjørnar Olsen sier til NRK at hans klient fikk tilsendt 2000 sider med dokumenter av Statens helsetilsyn.

– Det var litt usortert og vanskelig å trenge inn i. Vi er litt misfornøyde med at vi ikke fikk utsatt fristen så lenge som vi ønsket. Men i svaret til Helsetilsynet har vi ingen direkte kommentarer til de enkelte anklagene, sier Olsen.

Legens autorisasjon er foreløpig suspendert fram til juli i år. Olsen opplyser at dersom Statens helsetilsyn ikke tilbakekaller legens autorisasjon permanent, kan legen i prinsippet ta opp igjen sin legepraksis.

– Kommer han til å gjøre det?

– Det har vi ikke snakket om, sier Olsen.

Derfor identifiserer NRK ikke legen Ekspandér faktaboks NRK navngir Frosta kommune for å kunne ettergå kommunens håndtering av denne saken, både gjennom årene og nå i dag. Som nedfelt i Vær varsom-plakaten, er det pressens plikt å avdekke kritikkverdige forhold og beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter. Den tidligere kommuneoverlegen er siktet for svært alvorlige og straffbare handlinger. Han har vært en betrodd lege i lokalsamfunnet – som over flere år var fastlege for 1700 av innbyggerne i kommunen. Samtidig er det viktig å presisere at legen foreløpig har juridisk status som siktet, og ikke tiltalt. Han erkjenner ikke straffskyld. Pressen skal vise særlig varsomhet i saker på et tidlig stadium av etterforskningen. NRK identifiserer derfor ikke legen med navn på nåværende tidspunkt. Vi er også varsomme med opplysninger om pasienter som skal være en del av saken.