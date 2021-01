Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De neste tre til fire ukene er kritiske for å slå ned smitten i Trondheim. Derfor innførte kommunen nye tiltak på risikonivå 4 denne uka.

Men kommuneledelsen mener at de ikke har god nok kontroll på de mange arbeidsinnvandrerne som har kommet tilbake til landet etter jule-og nyttårsfeiringen.

– Da tenker jeg på dem som vi ikke har i karantenehotellet i Trondheim. Det er noen som kommer med bil som har egne tiltak. Jeg er dypt bekymret for om vi følger opp godt nok, sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen.

Alle som kommer til Norge fra røde land har plikt til å teste seg for covid–19 fra 2. januar. Alle som kommer til landet må i karantene i ti døgn.

Regler ved innreise til Norge Ekspandér faktaboks Når du skal reise til Norge, må du huske: Du må fylle ut reiseregistreringsskjema før du reiser

Du må ha med attest på negativ koronatest, tatt innen 72 timer før ankomst.

Du må teste deg når du ankommer til Norge. Innen 24 timer.

Du må gå i karantene i 10 døgn. Kilde: Helse Norge.

Få bor på karantenehotell

Trondheim og Stjørdal har til sammen 550 rom i beredskap på de fire hotellene som er tatt i bruk som karantenehotell. Men de har mulighet til å utvide med 200 rom med et varsel på to dager, så kapasiteten skal være god.

Av de 425 personene som nå er innkvartert på karantenehotell i Trondheim og Stjørdal, er de aller fleste studenter.

Få av arbeidsinnvandrerne som kommer til Trondheim bor på karantenehotell, viser tall fra kommunen. De velger andre steder å gjennomføre karantenen på, noe som ikke er ulovlig.

Noen arbeidsinnvandrere har egne leiligheter. I bransjer som bygg- og anlegg og industri, tilbyr arbeidsgivere innkvartering.

– Arbeidsgiver må sørge for å legge forholdene til rette, og skal bidra til at ansatte skal gå i trygg karantene. Vi er også avhengige av at hver enkelt selv tar et ansvar, sier Helge Garåsen.

BEKYMRET: Arbeidsinnvandrere som kommer til Norge må i ti døgn i karantene etter testing. Kontrollen er ikke god nok, mener Helge Garåsen, helse– og velferdsdirektør i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Arbeidsgiverne er problemet

Vidar Sagmyr er prosjektleder i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim. Han deler kommunens bekymring for økt smitte når arbeidsinnvandrerne kommer tilbake.

Arbeidsinnvandrerne slipper unna karantenehotell hvis de har egne bosteder å dra til, men Sagmyr mener at alt ikke nødvendigvis er på stell der:

– Kravene er at de skal ha eget toalett, soverom og oppholdsrom. Der tror vi at det er store mangler. Mange leier bolig som er bygd om til hybelhus. Da er det gjerne bare ett bad i hele huset, som mange arbeidere må dele.

ANSATTE BYTTER SIGARETTER: Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje forteller at de har fått tips om arbeidsplasser der de klemmer hverandre, håndhilser og bytter sigaretter. Foto: Morten Andersen / NRK

Sagmyr forteller at de før jul fikk vite om brudd på både karantene- og smittevernregler.

– Vi har fått tips om arbeidstakere som «håner» hele opplegget ved å klemme, håndhilse og bytte sigaretter, hevder han.

Han tror likevel at arbeidsgiverne er hovedårsaken til problemet.

– De setter dem ikke i stand til å overholde regelverket. Når det gjelder karantenekravet, er det dyrt for arbeidsgiverne å ha dem uproduktive i flere dager før de kan begynne å jobbe. Det er lukrativt for dem hvis de kan sende arbeidstakerne rett på arbeid, uten å bli avslørt.

Sagmyr har fått tips om konkrete adresser. De skal sendes til Arbeidstilsynet, hvor han går ut fra at de vil bli kontrollerte.

– Et av de største risikoområdene nå

Kommuneledelsen i Trondheim har også etterlyst at Arbeidstilsynet kommer mer på banen.

Arbeidstilsynet i Trondheim lover å prioritere mer tilsyn, sier avdelingsdirektør Torgeir Moholt.

– Arbeidsinnvandrere og karantenetiden deres er et av de største risikoområdene vi driver tilsyn med nå, bekrefter han.

Moholt er tydelig på at de driver tilsyn på de bofasilitetene som arbeidsgiver stiller til rådighet for sine arbeidstakere, ikke der hvor arbeidstakerne eier eller leier et bosted privat.

– Vi kommer med en sterk oppfordring til arbeistakere, tilitsvalgte og andre om å tipse Arbeidstilsynet dersom de opplever at smittevernreglene ikke er godt ivaretatt, sier han.