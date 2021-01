Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bare på Torp Sandefjord lufthavn vil over 3000 arbeidsinnvandrere fra Polen lande i løpet av årets første uke.

En av dem som landet i dag var Stanislaw Dobbek. Elektrikeren fra Polen har jobbet i Norge i over 10 år, men i dag måtte han gjennom koronatesting og registrering før han fikk slippe inn.

De nye reglene gjør at Dobbek og andre arbeidsinnvandrere slipper karantenehotell om de har et egnet sted å tilbringe karantenetiden.

– Jeg skal være i en brakke utenfor Oslo i 10 dager. Det blir kjedelig, men jeg må gjennom det, sier han til NRK.

Men for å komme seg til karantenestedet, tar han offentlig transport, i tråd med myndighetenes råd.

Stanislaw Dobbek måtte både teste seg og registrere seg på Torp Sandefjord Lufthavn i dag.

Nye regler

Regjeringen er bekymret for importsmitte, og spesielt for nye muterte virusvarianter som sprer seg i verden.

Derfor skal nå alle som kommer fra røde land teste seg og registrere seg.

Men de siste dagene er det meldt om store ansamlinger av folk på flere flyplasser og lange køer. Det har gjort flere bekymret.

Nye testregler førte til store oppsamlinger med folk på Gardermoen flyplass 2. januar. Foto: Markus Liebold / Privat

Regjeringen har også endret på karanteneregelverket. Nå kan de innreisende velge karantenested selv.

Det er stikk i strid med mange andre land hvor det er et absolutt påbud om at folk skal direkte i karantenehotell.

Støre: – Ikke godt nok forberedt

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, er kritisk til regjeringens opplegg.

– Selv om rådene fra folkehelsemyndighetene ikke kom før i romjulen, burde regjeringen hatt på plass et opplegg som hadde hindret store ansamlinger av folk som står i sild i tønne.

Han mener regjeringen har vært bakpå når det gjelder importsmitte i lang tid, og frykter økt smitte.

I tillegg er han urolig for dem som kommer til Norge uten ordnede forhold. Han er redd kommunene ikke vil klare å ha kontroll på alle som skal i karantene.

– Snart kommer sesongarbeiderne knyttet til fiske i nord. Der har man ikke de samme mulighetene til å ha folk i ordnet karantene. Så det må forberedes. De kommunene som skal ta imot disse folkene må få kapasitet til å sikre at karantenen blir gjennomført, sier Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen ikke håndterer arbeidsinnvandringen godt nok. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Høie: – Sannsynligvis et av de mest vanntette systemene i Europa

Helseminister Bent Høie sier de har vært bekymret for at arbeidsinnvandrere, som har dratt til hjemlandet for å feire jul, skal dra med seg smitte tilbake.

Derfor har de nå innført strenge regler. Han mener kommunene og Arbeidstilsynet nå har den oversikten de trenger for å kontrollere at arbeidsinnvandrere faktisk er i karantene.

– Det er sannsynligvis et av de mest vanntette systemene i Europa. Norge har noen av de strengeste, hvis ikke de strengeste, systemene på dette området.

– Men vi opplever jo importsmitte hver gang arbeidsinnvandrere kommer tilbake til Norge?

– Ja, og derfor har vi mye strengere systemer nå enn vi noen gang har hatt. Nettopp fordi vi har kombinert registrering med obligatorisk testing. Samtidig har Norge et krav om at alle må teste seg 72 timer før de kommer hit. Det betyr at vi har et omfattende kontrollsystem på plass.

I disse brakkerigger i Tomrefjord skal mange arbeidsinnvandrere være i karantene. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Tar flere koronatester

Flere norske bedrifter er avhengig av arbeidsinnvandrere. Hos verftskonsernet Vard står en stor brakkerigg klar i Tomrefjord i Romsdal. Der var over 3000 arbeidere i karantene i fjor.



– Når de kommer hit på brakkeriggen, så tester vi dem ytterligere to ganger, i tillegg til at de skal i karantene i ti dager, sier kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll.



Selv om koronatesting er både dyrt og tar lang tid, er det helt nødvendig for å kunne holde hjulene i gang. De store brakkeriggene skal være med på å hindre smitte av folk i nærområdet.

– Vi føler at vi har så god kontroll som vi kan ha. Vi har ikke hatt noe smitte til lokalsamfunnet så langt, og det viser at opplegget vårt har fungert, sier Akselvoll.