Vedtok ny forskrift tirsdag: Innfører nye gjennomgripende tiltak i Trondheim

For andre dag på rad er det lavere smittetall i Trondheim.

18 nye smittede ble påvist mandag. To har ikke kjent smittekilde.

Likevel heves risikonivået til 4 på grunn av utbredt spredning. Over 20 prosent av smittekilden er ukjent og presset på smittesporing er stort.

En person som har vært pasient ved Charlottenlund helse- og velferdssenter døde mandag kveld. Det opplyste helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i formannskapet. Dette er den andre pasienten som er død etter smitte ved sentret. Det er påvist smitte på elleve institusjoner i byen de to siste ukene.

Samtidig er de første vaksinedosene satt i Trondheim tirsdag.

– Det mest positive nå er at vi begynte å kjøre ut vaksinedoser til åtte sykeheimer i dag, sa Garåsen.

Nødvendig med nye grep

– Det er lave smittetall de siste dagene, men det er svært usikkert hvordan dette vil utvikle seg de kommende dagene når testinga er i full gang og vi ser hele effekten av jule – og nyttårsfeiringa, sa kommunedirektør Morten Wolden på formannskapsmøtet.

Han sa at Trondheim i stor grad er nedstengt nå. Det er få folk ute, og kraftig nedgang i besøk og omsetning på kjøpesenter og butikker. Det er også kraftig nedgang i kollektivtrafikken. Wolden mener det er bra at mange i stor grad droppet nyttårsfesten.

Tirsdag ettermiddag vedtok formannsskapet i Trondheim enstemmig en ny korona – forskrift som på flere punkter går lengre enn de nye nasjonale tiltakene.

– Det er helt nødvendig å ta nye grep. De neste 3–4 ukene vil bli kritisk for å lykkes med arbeidet med covid-19, sa Wolden.

Risikonivå korona Ekspandér faktaboks Nivå 1: Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing. NIVÅ 2: Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit. NIVÅ 3: Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press. NIVÅ 4 (utbredt spredning): Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet. NIVÅ 5: (ukontrollert spredning): Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel. Kilde: Folkehelseinstituttet.

NEDSTENGT: Det er lite folk i butikker og i kollektivtrafikken. Tirsdag ble det vedtatt en ny forskrift for Trondheim for å hindre mer spredning av smitte. Foto: Roger Myren / NRK

Inngripende tiltak

I hele landet innførte regjeringa inngripende tiltak søndag for å hindre spredning av koronaviruset.

Flere av tiltakene i Trondheim som er vedtatt av formannskapet tirsdag går ut over de forsterkede nasjonale smitteverntiltakene og følger mange av Folkehelseinstituttets anbefalte tiltak for kommuner på risikonivå 4.

Dette er den nye korona–forskriften som er vedtatt i Trondheim tirsdag:

Plikt til hjemmekontor der dette er hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet.

til hjemmekontor der dette er hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand.

Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

Bruk av munnbind på kollektivreiser.

Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.

Registrering av alle kunder på serveringssteder

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage

Krav om 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Idrettshaller skal holde stengt frem til 18.01.2021 med unntak for toppidretten.

Fritidskulturaktiviteter avlyses frem til 18.01.2021 med unntak av kulturskolen og fritidsklubber for barn/ unge med særlige behov.

Rykket opp et risikonivå

– Vi har rykket opp et risikonivå og det understreker alvoret i situasjonen. Den som kan, må holde seg hjem. Det er et budskap som formannskapet må bygge opp gjennom vedtak, sa gruppeleder i Høyre i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, på møtet i formannskapet.

Høyre la fram forslag om å sette inn enda flere av FHIs anbefalte tiltak som er på risikonivå 4.

– Det som er viktig nå er at vi klarer å gi tydelige beskjeder. Jeg oppfatter det krevende at det nå innføres skjerpelser på helse– og velferdsinstitusjoner, mens kultur, treningssenter, svømmehaller, kantiner holdes åpen, sa Skjøtskift.

Elin Andreassen fra Fremskrittspartiet understreket betydningen av sosial distansering nå. Hun foreslo at formannskapet vedtok en sterk oppfordring om at kommunens innbyggere slutter lojalt opp om nasjonale myndigheters anbefaling om å unngå å ha gjester i hjemmet de neste 14 dagene. Dette forslaget fikk enstemmig tilslutning i formannskapet.

Åpne svømmehaller

Ordfører Rita Ottervik sa at byen er i en krevende situasjon. Hun foreslo nye tiltak ut over det kommuneledelsen har lagt fram.

Svømmehallene er åpne. Ottervik ba om at det blir sett på smitteverntiltak på nytt og at alternativet er stengning.

Ottervik sa at også kommunen bør kontrollere arbeidsinnvandrer som kommer fra røde land for å sørge for at de går i karantene.

Begge punktene ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

GJENNOMGRIPENDE TILTAK: Nye grep er helt nødvendig, sa kommunedirektør Morten Wolden på et formannskapsmøte tirsdag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Smittesporing presset

Siden 14. desember har 847 personer testet positivt i Trondheim, inkludert de første dagene på nyåret, viser tall fra kommunen.

De fleste smittes i eget hjem og i selskap med familie og venner. I tillegg er en rekke arbeidsplasser involvert.

Smittesporinga er hardt presset. Over 25.000 tester ble tatt de tre siste ukene før jul.

Kommunen greier å varsle den smittede og å sette nærkontakter i karantene, men er i mindre grad i stand til detaljert smittesporing for å finne smittekilden til ukjente tilfeller. Det er stor bekymring for kapasitet ved fortsatt stigende antall smittede.

Krafttak

Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet.

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sa statsminister Erna Solberg søndag.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet forsterket regjeringa smitteverntiltakene søndag slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet.