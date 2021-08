Nikoline vil fase ut norsk olje og gass – Nadia føler arbeidsplassen hennes blir angrepet

– Jeg håper å jobbe her helt til jeg blir pensjonist.

I Verdal i Trøndelag møter vi industrirørleggeren Nadia Zahl (25). I bakgrunnen ser man det som over mange år har vært hjørnesteinsbedriften, Aker.

Det er her understell til store oljeplattformer lages, og i denne kommunen har oljeeventyret gitt arbeidsplasser og trygghet i lokalsamfunnet.

Men nå frykter Nadia hva som er i ferd med å skje.

– Jeg syns det er barnslig at noen partier angriper våre arbeidsplasser når Norge lager den reneste oljen.

FOR MYE PRESS PÅ NORGE: Nadia Zahl mener det fokuseres for mye på hva Norge skal gjøre selv, og for lite på hva verden kan gjøre sammen. Foto: Eivind Aabakken / NRK

For mye snakk om Norge

For det som seiler opp til å bli en av valgets store kampsaker, er utfasing av olje og gass.

Nadia er også bekymret for klimaendringene. Men hun er ikke fornøyd med debatten.

Den syns hun handler for mye om hva Norge skal gjøre, og for lite om hva verden sammen kan gjøre for å stoppe global oppvarming.

– I klimadebatten og klimakrisen er det ikke Norge som er synderne, men det er likevel vi som skal redde verden.

Derfor er hun sterkt imot å sette en sluttdato for norsk olje og gass, som hun selv mener er en næring som tar ansvar for å omstille seg til å bli en grønnere næring.

– Jeg føler at vi ikke har funnet en bra løsning på hva som skal ta over for oljen. Uten den løsningen, syns jeg det er litt skummelt og uforutsigbart.

Les også: Vi vet ikke om den norske oljeproduksjonen har verdens laveste utslipp. Faktisk.

Heller tog enn fly

– At man fortsatt kan prate om man skal begynne å fase ut fossilt brennstoff eller ikke, er ganske provoserende.

I Ilaparken i Trondheim sitter student Nikoline Drange Hassing (23). Hun studerer sosialantropologi, og har klima og miljø som sin viktigste valgsak.

Hun er en av dem som alltid vil velge toget foran fly, selv om det koster mye mer. For henne, er det ingen tvil om at dette er saken det er verdt å stemme for. Hun vil fase ut norsk olje og gass.

PROVOSERT: Nikoline Drange Hassing klarer ikke skjønne hvorfor politikerne fortsatt diskuterer om man på sikt skal fase ut olje og gass eller ikke. Foto: Johannes Børstad / NRK

Ikke for ultimatum

– Man blir bekymret og redd. Det er skummelt og det begynner å haste.

Nikol mener det er åpenbart at man må begynne å legge konkrete planer for hva man skal leve av etter oljen.

Miljøpartiet De Grønne har valgt å stille oljeultimatum. De gjør stans i oljeletingen til et absolutt krav for å støtte en regjering.

Men det syns ikke Nikoline er noe god plan.

– Det å lage konkrete planer og mål er jeg for. Men jeg er ikke for et ultimatum, det tror jeg ikke man kommer langt med.

En polarisert debatt

Politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen, følger intenst med på valgkampen. At klima har seilet opp som et av de viktigste temaene, er hun ikke overrasket over.

– Etter tørkesommeren og ikke minst FNs alarmerende rapport har klimasaken blitt viktigere for mange velgere. Den har også fått mye mer plass i mediene, noe som er en fordel for partiene som har sterkt sakseierskap til klima. Det har endret dynamikken i valgkampen.

Hun mener Venstre, MDG og SV vinner på at debatten får stor plass. Senterpartiet er et av partiene hun mener ser ut til å tape på det.

Aglen sier det er tydelig at klima og miljø har blitt den store saken for unge mennesker. Likevel er dette også en målgruppe som kan la være å stemme.

– Ofte gidder de ikke eller glemmer å møte opp på valgdagen. Det er årsaken til at et parti som MDG ofte har gått litt ned på valgdagen.

Aglen mener også debatten har vist steile fronter i politikken.

– Den er veldig polarisert. Omstilling av samfunn og næringsliv i grønn retning er komplekst, og da blir det mye enklere med en symboldebatt om sluttdato for oljen. Det ser vi også i andre klimaspørsmål, forteller Aglen.

USIKKER PÅ DE UNGES STEMMER: Politisk kommentator i VG, Tone Sofie Aglen, mener klima har blitt de unges store sak i valget. Men om de stemmer på valgdagen, er hun usikker på. Foto: NRK

Har bestemt seg

Nadia og Nikoline er nesten like gamle, men ser klimadebatten på helt forskjellige måter.

13. september skal de begge ta valget om hvilket parti som skal kjempe deres sak på Stortinget de neste fire årene.

– Jeg vil stemme på noen som tar klimasaken på alvor og som får meg til å føle meg trygg, sier Nikoline uten at hun helt har bestemt seg for parti.

Nadia har bestemt seg. Det blir det partiet hun føler hun kan stole mest på.

– Jeg stemmer nok på Arbeiderpartiet. Jeg har lyst på regjeringsskifte.